Na verdrinking van 17-jarige jongen: Redders wijzen op gevaren van ogenschijnlijk kalme zee

“De zee was effectief kalm, er was weinig wind”, beaamt Bart Van Eechoute, hoofdredder in Middelkerke. “Maar we bevinden ons in en periode van springtij. De hele watermassa verplaatst zich dan parallel met de kustlijn, in de richting van Nederland. Iedereen die in de stroom zit, beweegt mee. Hoe verder je in zee gaat, hoe sterker de stroming is.”

Lees ook: Tiener verdrinkt bij zwempartij in Oostende: ‘Alles gedaan om die jongen te vinden’

Rond vier uur in de namiddag, het moment dat de 17-jarige verdween, was het springtij in Oostende het sterkst, en kon de stroming makkelijk tot vier kilometer per uur halen, wat aanzienlijk is. Daardoor is de jongen waarschijnlijk in moeilijkheden gekomen en verdronken.

Een springtij kan enkele dagen aanhouden, maar nu is de sterkste periode van gisteren voorbij. “Springtij komt altijd voor in de drie dagen na een nieuwe of volle maan, en komt dus elke veertien dagen voor”, aldus hoofdredder Eechoute. De boodschap is duidelijk: wees altijd voorzichtig. “De zee is verraderlijk, ook als ze er kalm uitziet.”