Na twintig jaar blijkt de coördinatiecel tegen mensenhandel te kreunen onder een pijnlijk gebrek aan coördinatie

Koninklijk Besluit van 2004: “De coördinatiecel moet opnieuw de spil vormen van het te ontwikkelen geïntegreerd beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel”. Maar wat blijkt bijna twintig jaar later? Een pijnlijk gebrek aan coördinatie. Dat staat in het verslag van Klaus Vanhoutte en Jean-Michel Chaumont na de getuigenissen van 63 individuele experten in de Bijzondere Kamercommissie Mensenhandel en Mensensmokkel. Ze stellen hun verslag deze namiddag voor in die commissie.

Mensenhandel en mensensmokkel raken aan vele domeinen, die zowel federaal als regionaal zijn. Er bestaat wel een coördinatiecel, maar die is niet efficiënt en komt amper samen. Sinds 2018 komt ze jaarlijks één keer bij elkaar. In coronajaar 2020 zelfs helemaal niet.

“Ik denk dat er coördinatie tussen het federale niveau, de gemeenschappen en de centra nodig is om te bekijken wat er in een crisissituatie moet gebeuren”, zei federaal procureur Ann Lukowiak eerder in de Kamercommissie.

Afgelopen zomer nog kwam een geval van uitbuiting aan het licht op een bouwwerf van Borealis in de Antwerpse haven. De buitenlandse arbeiders verdienden er 650 euro per maand, als ze hun loon al ontvingen. Pag-Asa, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel vroeg toen om de Interdepartementale Coördinatiecel samen te roepen.

“Maar het was een moeilijk moment tijdens de zomervakantie. Veel mensen waren met verlof”, zei de directrice van Pag-Asa in de commissie. Pas in december 2022 kwam de coördinatiecel weer samen. Ook dit jaar al kwam het gebrek aan coördinatie tussen federale en Vlaamse instellingen aan het licht met de verdachte arbeidsvisa vanuit Turkije en Marokko. Ook nu kwam de cel nog niet samen.

Vaker samenkomen

De eerste aanbeveling van Vanhoutte en Chaumont in hun verslag is dan ook om de coördinatiecel vaker te laten samenkomen en beter te organiseren.

“Gezien de hoeveelheid aan systemische en structurele problemen, is er grote nood aan een nationaal orgaan dat actief en zelfs proactief de problemen die zich aandienen weet te detecteren en om te zetten in een aangepast beleid”, schrijven ze.

Ze voorzien in de creatie van subcellen, die flexibeler kunnen handelen. In een geval van crisis moet de coördinatiecel, of een aangeduide subcel, binnen de 72 uur bij elkaar komen. Er kwamen tijdens de commissiezittingen ook andere tekorten aan het licht, zoals het tekort aan speurders en inspecteurs waarover media eerder al berichtten.

Over de aanbevelingen van de experten moet de politiek nu beslissen. Volgens Vooruit-Kamerlid Ben Segers, op wiens aansturen deze commissie er kwam, heeft het federale niveau al aan veel van die pijnpunten gewerkt, met aanwervingen en een centraal meldpunt.

“Bij een volgende Borealis-zaak moeten we als overheid een boodschap kunnen sturen naar andere slachtoffers in uitbuiting: probeer uit die ellendige omstandigheden te stappen en dan zullen wij er als overheid voor je zijn”, zegt Segers. “Dat betekent dat ook Vlaanderen z’n huiswerk moet doen.”