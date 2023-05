Na twee verijdelde aanslagen in amper enkele weken tijd: ‘Islamitische Staat is nooit verslagen’

Voor de tweede keer in enkele weken tijd verijdelde justitie een aanslag door IS-aanhangers in ons land. Wat is er aan de hand? ‘Tsjetsjeense oorlogsveteranen die zich bij IS aansloten ronselen mogelijk nog steeds in hun diaspora’, zegt radicaliseringsexperte Annelies Pauwels.

“Islamitische Staat is eigenlijk nooit weggeweest en ook nooit militair verslagen. Ze zijn geen proto-staat meer zoals in 2016 maar blijven zeer actief in verschillende conflicthaarden in de wereld”, zegt Annelies Pauwels, die de aantrekkingskracht van de organisatie in ons land op de voet volgt als radicaliseringsexperte van het Vlaams Vredesinstituut. “In Irak en Syrië blijven ze clandestien actief maar ook in andere conflictgebieden, zoals in Afghanistan, de Sahel, en zuidelijk Afrika. De IS-propaganda blijft ook aanwezig op het internet, ook in Europa. De voedingsbodem is dus niet weg. We zien, zowel in maart als nu, dat het weer erg jonge mensen zijn die het doelwit zijn van hun haatpropaganda.”

Zowel bij de arrestaties van maart als van deze week gaat het om jonge twintigers met Tsjetsjeense wortels. Verschillen zij van vroegere IS-cellen in België, jonge mannen met Maghrebijnse wortels die eerder naar Syrië trokken?

“Uit onderzoek van meerdere veiligheidsdiensten blijkt dat mannen uit beide gemeenschappen vertegenwoordigd waren onder de Syrië-strijders die destijds vanuit de EU vertrokken. Het verschil is dat de Tsjetsjenen een heel gesloten groep zijn die niet zoveel contact hadden met andere Syrië-strijders. De Tsjetsjeense islamisten hebben onderling wel veel internationale connecties. Zo was er een sterke Tsjetsjeense diaspora in Oostenrijk, van waaruit veel Syrië-strijders vertrokken.”

De twee aanslagplegers van de Boston-marathon, in april 2013, de broers Tsarnajev, identificeerden zich ook met het Tsjetsjeense islamisme. Ziet u gelijkenissen?

“Ja, ook zij waren onder de invloed van haatpropaganda op het internet, zoals toespraken van (de in 2011 gedode, MR) Amerikaanse Al Qaida-prediker Anwar al-Awlaki.”

Wie zijn nu de propagandisten en ronselaars?

“We hebben gezien dat sommige veteranen van de Tsjetsjeense afscheidingsoorlogen met Rusland zich ook bij IS voegden in Syrië. Zij waren toen een belangrijke drijvende kracht in het ronselen van nieuwe mensen zonder ervaring. Er zijn al gevallen bekend dat zij diegenen zijn die nog steeds ronselen in de diaspora van EU-lidstaten, mogelijk ook hier. Ook in 2015 werd hier al eens een Tsjetsjeens netwerk opgerold.”

Sommige islamistische Tsjetsjeense separatisten vechten nu aan de zijde van Oekraïne tegen Rusland, dat zelf een beroep doet op pro-Russische Tsjetsjenen. Is het dan niet tegenstrijdig dat islamistische Tsjetsjenen zich hier tegen ons richten, want hun broeders in Oekraïne vechten met onze westerse steun?

“De logica van jihadistische organisaties zoals IS en Al Qaida is dat ze op meerdere fronten tegelijk vechten als dat moet. Het is zowel een dichtbij- als een veraf-verhaal. Ze willen terrein veroveren in conflictgebieden om een kalifaat op te richten maar ze richten zich ook op verre vijanden. Het ene sluit dus niet het andere uit. Sommige professionele jihadi’s zijn al op meerdere fronten actief geweest om hun eigen doelen te behalen. In Oekraïne kan hun eerste vijand Rusland zijn maar dit sluit niet uit dat zij of hun gelijkgezinden elders andere vijanden zien, op het hogere niveau van de jihad.”

Annelies Pauwels: 'De IS-propaganda blijft ook aanwezig op het internet, ook in Europa. De voedingsbodem is dus niet weg.' Beeld © Eric de Mildt

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) stelt dat radicalisering nu soms maar enkele maanden duurt. Hoe komt dat?

“Je moet een verschil maken tussen het radicaliseringsproces, het uiten daarvan, en wanneer er bereidheid tot geweld komt. Maar het radicaliseringsproces versnelt inderdaad, omdat de connectiviteit van sociale media versnelt. Het is ook makkelijker om te plannen, want je kan alles vinden op het internet - van wapens tot tactische informatie”.

Het goede nieuws is dat justitie voor de tweede keer dit jaar snel kan ingrijpen. Lonen de investeringen sinds de aanslagen van 2015?

“Ja, er is al veel werk gedaan om informatie te delen. Het belangrijkste in deze zaak is dat de hoofdverdachte op de OCAD-lijst stond en goed in de gaten werd gehouden. Men ging over tot de actie op het moment dat ze wapens wilden aanschaffen, wat er ook op wijst dat de toegang tot illegale wapens afsluiten een belangrijk aandachtspunt blijft in terreurpreventie.”

Investeren we genoeg in het bereiken van de doelgroep die kwetsbaar kan zijn voor manipulatie, zoals ontwortelde Tsjetsjenen in West-Vlaamse steden?

“De voorbije jaren is er veel ingezet op een multidisciplinaire aanpak, waarbij ook jeugdwerk, CLB’s en OCMW’s betrokken worden. Omwille van hun beroepsgeheim en deontologie blijft het soms nog heel moeilijk om in de praktijk samen te werken met veiligheidsdiensten. Toch is het héél belangrijk dat de welzijnssector zijn aandacht nu niet laat verslappen. Het is belangrijk dat zij ook verder getraind blijven worden in het herkennen van alarmsignalen en nieuwe fenomenen van radicalisering in een vroeg stadium.”

Vrijdag vond een Frans-Belgische veiligheidstop plaats met premier De Croo (Open Vld) en premier Borne. Welke lessen kunnen wij leren van buurlanden zoals Frankrijk?

“Er wordt nu al veel informatie uitgewisseld tussen lidstaten. Wij zijn zelfs een voorbeeld geworden met onze aanpak. Het blijft wel belangrijk om samen te werken in het onlinegebeuren. Onze veiligheidsdiensten zetten stappen vooruit omdat ze gesloten chatgroepen kunnen onderzoeken. Toch blijft er nood aan onlineprojecten om jongeren in het vroegste stadium van radicalisering te bereiken voor ze extreme gedragingen ook gaan uiten. Dit kunnen lokale actoren niet alleen en vereist volgehouden nationale en internationale inspanningen en een wettelijk kader.”