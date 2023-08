Na twee jaar taliban: in Afghanistan is het verboden te leven

Twee jaar geleden trokken Amerikaanse en NAVO-troepen zich terug uit Afghanistan. Daarop namen de taliban de macht over. Sindsdien houden ze het land in een houdgreep. Voor veel ­Afghanen voelt het als een bezetting door een vreemde macht.

Afghanistan is een bezet land. Overal rijden pick-ups met gewapende talibanstrijders, bij elk gebouw staan bewakers en zelfs de dierentuin van Kaboel wordt bewaakt door taliban met kalasjnikovs. Die moet je passeren om de witte leeuwen, de makaken en de isabelbeer te kunnen zien. Als man dan. Vrouwen mochten hier tot een jaar geleden op bepaalde dagen nog naar binnen, maar nu niet meer.

En dus staan er vandaag twee moeders te huilen bij het hek terwijl hun man met de kinderen naar binnen gaat. En zie je in de dierentuin verder alleen wat taliban, die op hun vrije dag meer belangstelling hebben voor de gebedsplaats dan voor de dieren in hun aftandse kooien.

Het verbod om parken te bezoeken is een van de vele draconische beperkingen die de taliban sinds hun machtsovername in 2021, na het vertrek van de Amerikaanse en NAVO-troepen, invoerden voor vrouwen in het openbare leven. De Verenigde Naties noemen het ‘genderapartheid’. “Met als gevolg dat wij 30 procent minder bezoekers krijgen”, klaagt dierentuindirecteur Aziz Gul Saqeb in zijn kantoor. Klein leed natuurlijk, maar een somber vooruitzicht voor de renovatieplannen van de zoo, die door veertig jaar oorlogsschade is getekend.

Verderop in het lunapark – nog zo’n attractie die het van gezinnen moet hebben – is het net zo stil. Twee jaar na hun overwinning zijn de taliban bezig Afghanistan volledig naar hun hand te zetten, net zoals ze deden tijdens hun vorige bewind in de jaren 1990. Op gezag van hoogste leider Haibatullah Akhundzada worden in het Nieuwe Islamitische Emiraat Afghanistan, zoals de taliban het land hebben gedoopt, alle sporen van de voormalige republiek uitgewist. Op alle vlakken van de maatschappij worden de wetten en regels van de sharia toegepast.

De talibanisering is een gelijkschakeling die alle andersdenkenden treft. Met dramatische gevolgen, voor vrouwen en meisjes, van wie vrijwel alle bewegingsvrijheid is afgenomen, maar ook voor de religieuze en etnische minderheden in het land, die onder de republiek erkenning en politieke invloed genoten, maar voor wie het nu terug naar af is.

Mawlawi Taib is hoofd veiligheid in de provincie Daikundi. Zijn vrouw en kinderen heeft hij in het buitenland ondergebracht. Beeld © DANIEL ROSENTHAL/deVolkskrant

De voor vrouwen en meisjes ingrijpendste maatregelen – het verbod op onderwijs na de basisschool en op vrijwel alle vormen van betaald werk – hakken erin, blijkt op een ochtend als we vijftiger Abdul met zijn 9-jarige dochtertje Zaynab naar school vergezellen. Abdul heeft ook een dochter van 16, Dunya, die tv-journalist wilde worden maar nu noodgedwongen huilend thuis zit. “Zaynab heeft me al honderd keer gevraagd of zij straks óók van school moet”, zegt Abdul terwijl hij om zich heen kijkt, bang voor een meeluisterend oor. “We willen eigenlijk het land uit zodat onze dochters kunnen doorleren, maar uitreizen is moeilijk en duur.” Zaynab trekt haar vader mee. “Papa, we komen te laat!”

Scholen zijn streng verboden terrein voor buitenlandse media, maar één school in Kaboel durft het risico wel aan om westerse journalisten te laten zien hoe ernstig de situatie is – althans aan diegenen die erin geslaagd zijn de talibanbewakers te omzeilen. Een groep meisjes van 9 à 10 jaar krijgt Koranles. Ze kijken zelfbewust maar beseffen dat het hun laatste jaar is. We zijn allemaal verdrietig en gestrest, zegt er een. Sommige meisjes proberen te blijven zitten om nog een jaartje les te kunnen krijgen.

Praten ze er met elkaar over welke alternatieven ze hebben? “Wat dan? Er is niks! Volgens de taliban komen er nieuwe regels en zal onderwijs straks weer mogelijk zijn, maar dat zeggen ze al twee jaar. Dat gaat nooit gebeuren”, zegt de hoofdlerares.

Het gevoel van een bezet land neemt toe in Daikundi, een arme, dunbevolkte provincie in het centrale bergland waar voornamelijk Hazara’s wonen – een sjiitische etnische minderheid die de vorige regering steunde – maar waar nu de taliban (overwegend soennitische Pathanen uit het zuiden) de dienst uitmaken.

In provincies als Daikundi wordt pas echt duidelijk hoezeer Afghanistan is overgenomen door een leger van jongeren die vaak als kinderen van vluchtelingen opgroeiden in de jihadistische madrassa’s van Pakistan. Na de aftocht van de Amerikanen in augustus 2021 en de ineenstorting van de regering en het regeringsleger, kregen zij een machtsovername in de schoot geworpen. Tot onvrede van de Hazara’s, Tadzjieken, Oezbeken en al die andere minderheden in Afghanistan.

In het hoofdstadje Nili is de aanwezigheid van zwaarbewapende taliban overal zichtbaar. Bebaarde mannen met M4’s en kalasjnikovs, veelal uit Kandahar of Uruzgan, die hoog uittorenen boven de lokale bevolking. Niemand durft met buitenlanders te praten, want overal zijn er verklikkers en camera’s. Zeker niet de vrouwen, die hier trouwens niet allemaal in boerka lopen, en al helemaal niet bij de sjiitische moskee in de oude bazaar, die door twee taliban wordt bewaakt.

Eerst moeten de gelovigen even overleggen of ze de journalist te woord willen staan, maar dan stuurt de imam ons weg. “Te riskant.”

De provincie Daikundi – bijna even groot als België, 11 kilometer asfaltweg – is sinds de machtswisseling naar verluidt voor het eerst in tientallen jaren weer veilig over de weg bereikbaar vanuit Kaboel.

De taliban claimen weer vrede en veiligheid te hebben gebracht, hoewel er sinds 2021 in heel Afghanistan zeker duizend doden zijn gevallen door terroristische aanslagen van onder meer Islamitische Staat (IS).

In bodybuilding­studio’s vergeten ­jongens even de ­buitenwereld – meisjes mogen ook hier niet meer komen. Beeld © DANIEL ROSENTHAL/deVolkskrant

Hoe staat het dus met die veiligheid in Daikundi? “Die is uitstekend, Allah zij geprezen, vraag het de lokale bevolking maar”, zegt Mawlawi Taib, een krijgshaftig ogende taliban die in zijn dikke Toyota Hilux een checkpoint buiten Nili komt inspecteren, vergezeld van lijfwachten met Amerikaanse M4’s. De Pathaanse vijftiger uit Uruzgan blijkt hoofd veiligheid van Daikundi. Zijn vrouw en kinderen heeft hij buiten Afghanistan ondergebracht.

“Jullie in het Westen zeggen dat hier van alles mis is, maar jullie zien nu zelf dat er niks van klopt. Daesh (IS) hebben we onder controle. IS is trouwens door de Amerikanen opgezet.”

Veiligheid goed en wel, maar zou het niet mooier zijn als de Hazara’s van Daikundi zichzelf zouden kunnen besturen? En als projecten over de Hazara-cultuur, die hier onder de vorige ­regering werden georganiseerd, niet door het emiraat waren geschrapt? Onzin, zegt taliban­bestuurder Sayed Mustafa Saleh, ‘directeur informatie & cultuur’ in Daikundi en zelf Pathaan, in zijn met Koranvlaggen versierde kantoor.

“We zijn hier allen één. Hazara, Pathaan, sjiiet, soenniet, zolang je moslim bent zijn we allen broeders. Bovendien hebben we ook Hazara’s in het bestuur. We zijn een inclusieve regering.” En dan wordt de vrome toon uitdagend: worden de VS niet ook vanuit New York en Washington geregeerd? “En zijn zwart en blank in het Westen soms wel gelijk?”

Afghanistan heeft een geschiedenis van duizenden jaren, maar in het Nationaal Museum in Kaboel, ooit een van de beroemdste musea ter wereld, moet je goed zoeken naar de pre-islamitische kunst. We zien wat Griekse munten uit de tijd van Alexander de Grote en een paar houten deurposten van kafirs (zo noemen moslims ongelovigen) uit de provincie Nuristan. De glorieuze boeddhistische geschiedenis van het land is weer even onzichtbaar als tijdens het vorige emiraat, toen de taiban in 2001 de beroemde reuzenboeddhabeelden van Bamyan opbliezen en duizenden objecten uit de unieke collectie van het museum kapotsloegen.

“Geen zorgen”, zegt interimdirecteur Muhamad Zubair Abedi, wiens voorganger in 2021 het land ontvluchtte. “De boeddhabeelden zijn even verhuisd vanwege een tijdelijke expositie. En het klopt, er was angst voor de taliban gezien de eerdere moeilijkheden, maar er is niets aan de hand. Politiek en cultuur zijn gescheiden, zeggen ze.”

Dus de pre-islamitische collectie mag blijven? “Zeker, geen probleem, dit is een nationaal museum.” Abedi geeft geen krimp. Hij hoopt nu op wederopbouw van het museum, dat sinds de jaren 90 door oorlogsschade en plundering meer dan 70 procent van zijn collectie verloor. Een rondreizende tentoonstelling moet internationale donaties binnenhalen.

In het restauratieatelier klinken andere geluiden. Tussen 2016 en 2021 liep er een restauratieproject voor het herstel van oorlogsschade in samenwerking met de universiteit van Chicago, maar dat is door de regeringswisseling blijven steken. Veel vernielde beelden staan nu in het depot.

Vrouwen bezoeken een schoonheidssalon in Kaboel. Onder meer de populaire rode nagellak en andere make-up zijn in de ban gedaan. De gezichten van de vrouwen op de muren zijn uitgewist. Beeld © DANIEL ROSENTHAL/deVolkskrant

“Ook gerestaureerde exemplaren, maar we willen ook niet dat die te zien zijn, want dan krijgen we lastige vragen over wie die afgodsbeelden heeft gerestaureerd”, zegt een medewerker. De meeste werknemers hadden in 2021, evenals de directeur, uit Afghanistan willen vluchten, maar kregen van niemand hulp. “We komen nu dus elke dag naar ons werk, we kunnen het salaris niet missen.”

De islamitische culturele gelijkschakeling is overal in Kaboel merkbaar. Veel vrouwen lopen in boerka, de meeste mannen hebben hun baard laten staan, reclameafbeeldingen zijn uit het straatbeeld verdwenen, schoonheidssalons hebben hun ramen dichtgeplakt en zijn inmiddels verboden, de nationale muziekschool is gesloten, net als alle theaters en bioscopen, en de populaire trouwpaleizen mogen van het ministerie ter Bevordering van Deugdzaamheid en Preventie van Onzedelijkheid geen muziek meer draaien.

Talibanpatrouilles controleren of de normen niet worden overschreden en delen anders klappen uit, of erger. In de geliefde Ariana Cinema verschijnen de werknemers, van de projectietechnicus tot de kaartjesknipper, nog elke dag, alsof de bioscoop open is, maar de laatste film heeft hier in augustus 2021 gedraaid, kort na de val van Kaboel. En we draaiden zoveel mooie films, klinkt het weemoedig: Bollywoodfilms, Amerikaanse actiefilms.

Vrouwen in boerka verkopen waren op een markt in Kaboel. Beeld © DANIEL ROSENTHAL/deVolkskrant

Nu komen de medewerkers er nog om elkaar te steunen en voor het marginale salaris. Zal de bioscoop ooit weer opengaan? Niemand weet wat de taliban zullen doen, zeggen ze. “Maar als ze zelfs scholen en universiteiten sluiten, waarom zouden ze een bioscoop dan openhouden?”

De taliban zeggen de wil van het Afghaanse volk te vertolken, maar wie je het in Kaboel ook (voorzichtig) vraagt, niemand steunt de taliban – al durven velen het niet hardop te zeggen. Waarom heeft het Westen ons in de steek gelaten, is dan vaak de tegenvraag. Arme Afghanen klagen vooral dat de economie sinds de terugkeer van de taliban, de ‘collaps’ genoemd, zo is achteruitgegaan (mede het gevolg van de sancties) dat niemand nog kan rondkomen. De VN waarschuwen daarom al tijden voor massale ondervoeding en schatten dat driekwart van de Afghanen humanitaire hulp nodig heeft.

Op de vuilnisbelt van Sharak Aria, waar sloppenwijkbewoners afval sorteren, zegt Marghadal, een getekende veertiger die tien jaar geleden met zijn gezin het oorlogsgeweld in de provincie Lachman ontvluchtte en sindsdien hier bivakkeert (zonder stroom, zonder water), dat voor de collaps alles beter was. Hij verdient nu nog minder, en tot overmaat van ramp dreigen de bewoners de sloppenwijk te worden uitgezet voor een bouwproject.

Zijn 11-jarige dochter loopt blij rond met een boekje dat ze tussen het vuilnis gevonden heeft. Lezen kan ze het niet, en dat zal ze misschien wel nooit kunnen.

Aan de andere kant van het sociaal-economische spectrum is de onvrede even groot. Op een bruiloftsfeest in Taj Continental, een over-the-top trouwpaleis in Shah Rahi Baraki, krijgt een welgesteld gezelschap – mannen en vrouwen gescheiden – enorme schalen eten voorgezet. Een enkeling heeft zijn kalasjnikov meegenomen. Jongens met gestylede kapsels praten over sportauto’s en beklagen zich dat de taliban tatoeages en westerse sportkleding haram vinden.

Wij haten de taliban, zegt er een. “We willen allemaal naar het Westen en (zoals de in Canada woonachtige bruidegom, red.) alleen nog terugkomen om te trouwen.”

Helikopterzicht op de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Beeld © DANIEL ROSENTHAL/deVolkskrant

Openlijk verzet, zoals in de eerste maanden na de machtsovername van de taliban, neemt af. Protesten, altijd al een zaak van vooral kleine groepjes vrouwen, zijn er vanwege de harde repressie steeds minder. Veel activisten zijn opgepakt, anderen zijn ondergedoken of hebben het land verlaten. En gewone vrouwen zijn lamgeslagen. Zoals Setara, een twintiger die als journalist werkte. Ze probeert van alles, van vrijwilligerswerk tot een onlinestudie, maar voelt zich steeds meer geïsoleerd, vertelt ze in een hotel in Kaboel.

“Ik ben depressief. Ik kan niet eens naar het park, zelfs niet met mijn eigen broer.” Vandaag heeft ze voor het eerst sinds maanden een date, met een even eenzame lotgenoot. Van de protestacties heeft Setara een kater. “De repressie heeft vrouwen doodsbang gemaakt. De demonstraties hebben ook niet gewerkt, want scholen en universiteiten zijn nog steeds gesloten voor vrouwen.

“Maar wat erger is: terwijl de vrouwen hun nek uitstaken, zaten onze vaders en broers thuis en zwegen. Pas als de mannen van Afghanistan zich ook laten horen, zal er wat veranderen”, zegt Setara. Ze droomt van weggaan. “Ik heb geen werk en geen toekomst. Niemand wil zijn land verlaten. Maar ik heb maar één leven, en ik heb doelen die ik nooit ga bereiken als ik hier blijf.”

De meeste mensen passen zich intussen aan. Zoals de eigenaar van een kledingzaak annex drogisterij in Kaboel die alle tijd heeft voor een praatje, want de zaken gaan slecht. De mensen hebben geen geld. Hij klaagt eerst over de taliban, die de populaire rode nagellak en andere make-up in de ban hebben gedaan. Maar algauw komt hij los. Hij laat een oude foto zien van zichzelf: een gladgeschoren jongen in uniform, heel anders dan de bebaarde man die ons nu aankijkt. Hij was scherpschutter bij de politie, maar raakte in 2021, zoals bijna alle agenten en militairen, zijn baan kwijt en stapte noodgedwongen in de familiezaak.

Als de collaps er niet was geweest, had hij nog gewoon bij de politie gewerkt. “Maar de taliban hebben niet op het slagveld gewonnen”, zegt hij fel. “Wij kregen orders onze wapens neer te leggen en ons niet te verzetten. Anders hadden ze nooit de macht veroverd. Mensen waren moe na veertig jaar oorlog, daarom ging de regering akkoord met een machtsoverdracht. Maar de taliban verbraken al snel hun beloften van verzoening en samenwerking. Iedereen weet dit. Als we de overgang konden overdoen, zou echt iedereen nu het land ontvluchten.”

We horen het vaker: Afghanistan is één grote gevangenis. Zet de deur open en iedereen vertrekt. En wie dat niet kan, vlucht in zijn eigen kleine wereld, een ‘innerlijke migratie’. In een bodybuildersstudio in Say-e-Kotal vergeten jongens even de buitenwereld – meisjes mogen ook hier niet meer komen. De taliban staan bodybuilding toe, zegt eigenaar Naib, zolang er maar geen muziek wordt gedraaid en geen billen en dijen worden geshowd. En dus klappen de jongens enthousiast mee als iemand poses demonstreert. Jammer alleen dat ze niet meer aan internationale toernooien kunnen deelnemen. Vanwege de sancties, maar ook omdat niemand meer geld heeft voor spierversterkers.

Kinderen in de armoedige Sharak Aria-buurt in de hoofdstad. Beeld © DANIEL ROSENTHAL /de Volkskrant

Afghanistan is een land in de wacht. De meeste Afghanen beseffen dat de taliban de macht stevig in handen hebben en de situatie voor vrouwen en minderheden niet snel zal verbeteren. Dat geldt ook voor de humanitaire crisis, gevolg van de patstelling tussen de taliban en de internationale gemeenschap, de VN. De taliban willen internationale erkenning en afschaffing van de sancties om de economie overeind te helpen en hun emiraat op te tuigen; de internationale gemeenschap wil de bevolking helpen maar houdt het isolement van de taliban in stand zolang die democratie en mensenrechten aan hun laars lappen.

Volgens optimisten bij de VN is een compromis in de maak. Een aantal landen, zoals China en Pakistan, wil zakendoen met de taliban. Qatar stuurde in mei de eerste officiële delegatie naar Kaboel. De VS spraken in juli in Doha met de taliban over economie en drugsbestrijding. Ook de VN proberen de lijntjes open te houden, op zoek naar een uitweg uit het dilemma van mensenrechten versus humanitaire hulp.

Maar tekenen dat de taliban hun harde lijn willen opgeven zijn er niet, constateerde speciaal VN-gezant Roza Otunbayeva onlangs. Voor de taliban is het helder. Compromissen? Zeker, maar alleen op basis van de wetten en regels van de islam. “Als de VN en de ngo’s dit respecteren en wijzelf ook zover zijn, mogen meisjes weer naar school en kunnen vrouwen weer uit werken”, zegt talibanbestuurder Saleh in ­Daikundi.

Westerse landen moeten wel ophouden Afghanistan westerse waarden op te dringen zoals gelijke rechten en democratie, klinkt het. “Als ze in vriendschap met ons willen praten, staan we daarvoor open. Maar als ze ons willen overheersen, gaan we het gevecht aan. Wie als vriend komt is welkom in mijn huis. Wie niet als vriend komt, die breng ik om.”

Afghaanse tegenstanders van de taliban zijn fel tegen erkenning van het regime, uit vrees dat de talibanisering van hun land dan onomkeerbaar wordt. Als die erkenning binnen is, zullen de taliban hun ware gezicht laten zien en weer handen gaan afhakken, fluistert Setara in Kaboel.

“Geloof me, de taliban zullen nooit veranderen. Het zijn geen vrome moslims, het zijn terroristen. En de wereld zal het Afghaanse volk nooit kunnen helpen zolang zij aan de macht zijn.” Ze slaat haar hidjab om en loopt langs de taliban het hotel uit, terug naar het emiraat.