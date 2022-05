Na twee afzeggingen: alleen Calvo en Vaneeckhout lijken over te blijven in groene voorzittersrace

“Mijn naam dook de afgelopen weken regelmatig op in kandidatenlijstjes. Het klopt dat vanuit verschillende hoeken van de partij aan mijn mouw is getrokken om me als bruggenbouwer kandidaat te stellen. Ik beschouw dat als een compliment voor het werk van de afgelopen jaren. En omdat ik grote verantwoordelijkheid voel voor de partij heb ik het ook sterk overwogen”, zegt huidig politiek directeur Bogdan Vanden Berghe. “Maar het werk dat ik startte als politiek directeur is nog niet af. Er ligt nog veel werk op de plank achter de schermen en dat wil ik verder zetten.”

Federaal fractieleider Wouter De Vriendt had zondagochtend al - enigszins verrassend - te kennen gegeven dat hij zich geen kandidaat zou stellen om Meyrem Almaci op te volgen als groene partijvoorzitter. “Ik ben nog maar recent fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer en ik werk enorm graag samen met ons team van parlementsleden en onze ministers. Ik hou ervan om de dingen af te maken waaraan ik begonnen ben. Als fractieleider zal ik hoe dan ook mee engagement opnemen voor een sterkere groene partij, in lijn met de successen uit het buitenland”, zei hij.

Op deze manier lijken alleen nog federaal parlementslid Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout over te blijven als nationaal bekende kandidaten voor het voorzitterschap. Calvo vertelde donderdag al dat “het kriebelt” om zich te smijten, maar voorlopig heeft hij niets beslist. Ook Vaneeckhout zegt dat hij zijn kandidatuur nog altijd overpeinst. Tegen dinsdag 3 mei moeten alle kandidaturen binnen zijn. Op zaterdag 11 juni volgt dan de stemming.