‘Na Tigray staat er een nieuwe burgeroorlog op uitbreken, als die niet al gaande is’: in Ethiopië dreigt humanitaire catastrofe

In Ethiopië verdwijnen weleens journalisten. Het ene moment zijn ze nog aan het werk. Het andere moment zijn ze van de aardbodem verdwenen. Omdat ze niet het juiste verhaal vertellen – volgens de overheid, of volgens een van de vele grote etnische groepen. Gobeze Sisay overkwam het, meermaals. Maar het schrikt de 38-jarige Ethiopische journalist niet meer af.

Toen in november 2020 in het noorden van Ethiopië de oorlog in de deelstaat Tigray uitbrak, werd deze opstandige provincie langzaam maar zeker afgesloten van de buitenwereld. De blokkade zelf was een oorlogswapen, de uithongering van de bevolking strategie van de Ethiopische overheid om de Tigreërs op de knieën te krijgen. Officiële cijfers zijn er niet, maar in twee jaar tijd vielen volgens onderzoekers van de Universiteit Gent zeker een half miljoen doden.

Dat we daar niet veel van hoorden, komt ook doordat de bloedige oorlog die premier Abiy Ahmed voerde aan het oog van de buitenwereld werd onttrokken. Niemand kreeg toegang tot het gebied – journalisten al helemaal niet.

Maar ook nu, vijf maanden nadat er begin november een onverwachte vrede werd getekend, druppelt er maar mondjesmaat berichtgeving Tigray uit. Nog altijd worden journalisten buiten de deur gehouden, nog altijd is er geen duidelijk overzicht van de schade die twee jaar oorlog heeft veroorzaakt.

Tigray was verschrikkelijk, Oromia kan nog erger worden

Maar die schade is enorm, weet Gobeze Sisay, die een week geleden nog in het gebied was. Sisay werkte voor mediabedrijf Esat, deed verslag voor tv-zender Yegna-tv en heeft sinds vorig jaar zijn eigen YouTube-kanaal, Voice of Amhara. Voor hij wil vertellen over hoe het is om als journalist in Ethiopië te werken, wil hij eerst kwijt wat er in zijn land aan de hand is.

We bellen in de avonduren – dan is de internetverbinding beter – met een groepsgesprek via WhatsApp, waarbij Sisay, wiens Engels naar eigen zeggen niet goed genoeg is, wordt geholpen door zijn vriend Michael*, die vanuit Addis Abeba belt. Sisay belt vanuit Masha, in Mekdela, waar hij werkt aan een reportage over de etnische zuiveringen die in de deelstaat Oromia plaatsvinden.

Want dat wil hij eerst kwijt: Tigray was verschrikkelijk, maar in Oromia dreigt een minstens zo erge humanitaire catastrofe. “Ik bezocht een kamp met zo’n zevenduizend vluchtelingen, grotendeels Amhaarse moslims, en die zijn er slecht aan toe. Deze mensen werden in de jaren zeventig verplaatst naar dat gebied, onder de landverhuizingsprogramma’s vanwege de hongersnood. Deze mensen zijn daar opgegroeid. Getrouwd. Hebben kinderen gekregen. Maar worden nu verdreven door Oromo (de grootste etnische groep van Ethiopië, JB) die een homogene provincie willen creëren.

“Er worden bloedbaden aangericht, huizen platgebrand. Er is een enorme propagandacampagne op gang gekomen die haat tegenover de Amhara (de tweede etnische groep van Ethiopië, JB) aanwakkert. Na Tigray staat er een nieuwe burgeroorlog op uitbreken, als die niet al gaande is. Er wonen daar miljoenen mensen – potentieel kunnen er veel meer slachtoffers vallen dan in Rwanda ooit gebeurd is.”

Ontvoerd door geheim agenten

Een disclaimer, zegt Sisay. “Ik ben zelf een Amhara, geboren in Kobo. Maar ik heb ook verslag gedaan van de gruwelijkheden die mijn eigen volk heeft aangericht tegen de Tigreërs. De Amhara is niet mijn partij, Ethiopië niet, Tigray niet. De waarheid is mijn partij. Je legt misschien geen eed af, aan de journalistiek, maar zo zie ik het wel.” Inderdaad hebben zo’n beetje alle partijen hem weleens tegengewerkt. De afgelopen jaren is hij drie keer opgepakt – en één keer ontvoerd door geheim agenten, vertelt hij.

Ondertussen is het land nog niet bekomen van de oorlog in Tigray, waar begin november de vrede werd getekend. Allereerst is het nog altijd niet makkelijk – zo niet onmogelijk – om er als onafhankelijk journalist binnen te komen.

“Want de Ethiopische overheid wil niet dat de mensenrechtenschendingen worden blootgelegd. De Tigrese bevolking zelf zou maar wat graag internationale waarnemers of journalisten verwelkomen, om de verschillende partijen rekenschap af te laten leggen. Maar dat wordt geblokkeerd door de regering van Abiy Ahmed.”

Die regering reageerde in maart nog fel, toen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat in Tigray door álle strijdende partijen het oorlogsrecht was geschonden. Minister Antony Blinken sprak over etnische zuiveringen, moordpartijen onder de burgerbevolking, seksueel geweld dat als oorlogswapen werd ingezet. Ethiopië ontkende hevig, net als buurland Eritrea, dat aan de zijde van de Ethiopische overheid meevocht.

Sisay kan de woorden van Blinken alleen maar bevestigen. Het is de belangrijkste reden waarom Abiy Ahmed geen internationale pottenkijkers binnen wil, en zaken als rekenschap of waarheidsvinding een bijzin in het vredesbestand vormen.

Oorlog in Tigray De burgeroorlog in Tigray ontstond niet lang nadat Abiy Ahmed in 2018 als premier van Ethiopië was aangetreden. Abiys regime werd in eerste aanleg internationaal bejubeld: hij maakte een einde aan de dictatoriale machtspositie van het TPLF, de Tigrese politieke partij die jarenlang de macht had in Ethiopië. En voor zijn vredesbesprekingen met Eritrea kreeg Abiy in 2019 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Maar aan het optimisme kwam een einde toen het TPLF geen genoegen nam met de inperking van zijn macht, en in 2020 vanuit zijn regionale machtsbasis in Tigray een oorlog begon tegen de federale regering. Dat leidde tot een bloedig conflict, met ernstige mensenrechtenschendingen aan beide zijden en naar schatting honderdduizenden doden. De oorlog eindigde in november 2022 met een vredesakkoord.

‘Alles is kapot en er is een tekort aan alles’

Wat wel werd afgesproken: wederopbouw. Dat is nog een reden waarom de Ethiopische regering, los van een handjevol waarnemers van de Afrikaanse Unie, de toegang traineert: met die wederopbouw wordt allerminst haast gemaakt. “Alles is kapot en er is een tekort aan alles. Vooral aan voedsel en medicijnen. Het druppelt de regio binnen, maar het is veel te weinig.

“De wegen zijn nog altijd beschadigd. Internet en telefoons doen het mondjesmaat, maar niet buiten grote steden als Shire en Mekelle. Op die steden wordt weliswaar weer gevlogen, maar nog altijd niet op Aksum, ooit een toeristische trekpleister. Busdiensten doen het nog nauwelijks.

“Met drones en andere luchtaanvallen werden tijdens de oorlog burgerdoelen zoals wegen en bruggen onder vuur genomen, maar ook scholen en ziekenhuizen. Ik zag kapotgeschoten fabrieken en hotels.” Puur om de burgerbevolking murw te beuken.

En nu, maanden na de getekende vrede, doet Ethiopië volgens Sisay weinig om de wonden te helen. In de grote steden zoals Mekelle komt het openbare leven weliswaar langzaam op gang, maar de afgelegen gebieden kunnen door de kapotte infrastructuur nauwelijks worden bereikt. “Tijdens vredestijd is Tigray al erg afhankelijk van een sociaal vangnet – bijna de helft van het voedsel wordt door food for work-programma’s geproduceerd. Maar dat ligt allemaal nog plat.”

‘In Tigray is er een massadepressie’

Sisay wil benadrukken dat niet alleen de Ethiopische regering journalisten buiten de deur houdt. “Ook de leiders in Tigray willen alleen mensen binnen die hún verhaal vertellen. Omdat ook zij fouten hebben gemaakt.

“Bij Alamata, een dorp in het zuiden van Tigray, nabij de grens met Amhara, heb ik een massagraf bezocht. In een gebied van zo’n vier voetbalvelden groot lagen vijfduizend Tigrese strijders begraven. De regering van Tigray weet niet precies hoeveel van hun eigen mensen er om het leven zijn gekomen, dat houden ze niet bij, dat vertellen ze ook niet. Iedereen kent hierdoor wel iemand die vermist is. De bevolking in Tigray weet niet waar ze zijn gebleven of waar ze zijn begraven.”

Want, zegt Sisay: “Als duidelijk wordt hoeveel levens de Tigrese leiders hebben opgeofferd voor een oorlog waarvan misschien al veel eerder duidelijk was dat hij niet te winnen was... als de echte omvang van de vernietiging duidelijk wordt, zou het volk weleens vraagtekens kunnen plaatsen.”

Een mensenmassa verwelkomt strijders van het TPLF in de Tigrese hoofdstad Mekelle. Beeld AFP

Ook al zwijgen de wapens nu, van een juichstemming is in Tigray beslist geen sprake. “Ergens voel je opluchting – maar bovenal is de bevolking massaal depressief. Dat komt door de propaganda tijdens de oorlog: het TPLF (de politieke leiding in Tigray, JB) ramde er twee jaar lang in dat ze niet dood konden gaan, dat ze deze oorlog gingen winnen.”

Maar nu hebben ze verloren, en blijft men achter in de ravage. “Nu die realiteit steeds duidelijker wordt, voelen ze zich verraden. Kapot. De zelfmoordcijfers nemen toe, van mensen die hun kinderen naar het front hebben gestuurd en hen nooit meer zullen teruggezien.”

Opgepakt en ontvoerd

Vanwege dit soort kritische noten over de leiders in Tigray spendeerde Sisay eens drie jaar in de cel in Mekelle. Maar ook de regering van Abiy Ahmed had het vorig jaar op hem voorzien.

“Twee keer ben ik het afgelopen jaar opgepakt. De eerste keer was het eigenlijk geen arrestatie, meer een ontvoering, door geheim agenten. Het was letterlijk zoals in een maffiafilm. Mijn huis werd omsingeld met trucks, er sprongen zwaarbewapende lui uit, die me uit mijn huis plukten. Ze blinddoekten me en voerden me in een busje af naar een locatie waar ik negen dagen zonder contact met de buitenwereld heb vastgezeten.”

Sisays tolk vertelt hoe zijn vrienden begin mei bezorgd waren toen hij opeens was verdwenen, en hun best deden zijn verdwijning in de media te krijgen. Dat hielp, mogelijk: Sisay zegt niet gemarteld te zijn, en relatief goed te zijn behandeld. Wel werd hij streng ondervraagd, bedreigd en geïntimideerd. “Het waren Oromo-sprekende mensen, die nogal opgewonden waren over mijn journalistieke producties. Je kunt me gewoon aanklagen, bij de rechtbank, dan sta ik wel terecht, met een advocaat, zoals het hoort, prima. Maar dit was nieuw.

“Na een paar dagen, toen in de media rondging dat ik verdwenen was, veranderde hun houding. Plots deden ze netjes, slijmerig haast, of ik alsjeblieft niet wilde vertellen wat me was overkomen als ik weer vrij zou zijn. En opeens was het voorbij. Werd ik weer geblinddoekt, in een vrachtwagen gestopt, en ergens op straat in Addis achtergelaten.”

Nepprocessen

Sisay zegt dat de huidige regering onder Abiy veel strenger is geworden voor journalisten. “De vorige regering was geen pretje, er vonden tal van nepprocessen plaats. Maar hier gebruikt de staat daadwerkelijk terreur. Ik ben niet de enige die dit is overkomen. Ze intimideren journalisten, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze weten waar je ouders wonen, waar je kinderen naar school gaan. Eén collega van mij is eens in een kamer met lijken opgesloten.”

Sisay doet er laconiek over. Of dat een manier is om ermee om te gaan, of dat het er gewoon bij hoort als je wilt werken als journalist in Ethiopië laat hij in het midden. “Ik zeg tegen mijn familie en vrienden dat ze me maar beter als overleden kunnen beschouwen. Zelf voel ik geen angst meer. Waarom ik dit doe is belangrijker dan de angst. Het gaat mij om mensenrechten. Democratie. De waarheid.

“Ik geloof dat ik zo kan bijdragen aan een betere toekomst voor Ethiopië. Als ik dit doe, volgen anderen. En zo kunnen we hier een betere maatschappij maken. Als ik verdwijn of overlijd, maar mensen heb aangespoord dit voorbeeld te volgen, is dat de opoffering waard.

“En ik wil dat de wereld naar ons omkijkt. We leven in de 21ste eeuw, maar ik heb het gevoel dat Ethiopië terug glijdt richting 16de eeuw. Stel je voor hoe het zou zijn als België opeens onder de Vikingen zou komen te leven.

“Ik begrijp dat Europa druk is met Oekraïne en Rusland. Dat is dichterbij. Dat is meer in de media. Maar kijk naar de schade die hier is aangericht, naar hoeveel mensen in Tigray zijn omgekomen. Wat hier gaande is, is vele malen groter. De wereld moet dit weten, want nu is het nog niet te laat. Tigray was erg. Maar Oromia kan nog veel erger worden.”

Persvrijheid Ethiopië onder druk Reporters Without Borders zegt ‘niet verbaasd te zijn’ over de ontvoering van Gobeze Sisay, en waarschuwt al langer voor de afkalvende persvrijheid in het Ethiopië onder Abiy Ahmed. “Het huidige journalistieke klimaat in het land wordt gekarakteriseerd door regressie: je vrij bewegen om basaal journalistiek werk te verrichten wordt al bemoeilijkt; onderzoeksjournalistiek is ronduit gevaarlijk geworden. Vrijheid van informatie, rechten voor journalisten, en fatsoenlijke naleving van wetten en burgerrechten is sinds het uitbreken van de oorlog in Tigray zwaar onder druk komen te staan.” In één maand tijd zag RSF al twee zaken van journalisten die iets vergelijkbaars meemaakten als Sisay. In februari kwam televisiejournalist Yosef Ketema vrij na acht dagen te zijn vasthouden, net als YouTube-journalist Tewodros Asfaw. Eind maart werd Getnet Ashagre, Sisays hoofdredacteur, opgepakt, samen met Aragaw Sisay van Roha News. De Amerikaanse ngo Committee to Protect Journalists heeft de regering opgeroepen ze onmiddellijk vrij te laten.

De achternaam van Michael is bij de hoofdredactie bekend.