Na Telenet trekt ook Proximus de tarieven op, maar wie slim is kan honderden euro’s besparen

Na Telenet kondigt nu ook Proximus tariefverhogingen aan, al de tweede keer dit jaar. Maar wie slim is kan honderden euro’s besparen.

De Belgische telecomtarieven schijnen al jaren bij de hoogste in Europa te zijn, maar de realiteit blijkt iets genuanceerder. “Als je het over vast internet en vaste telefonie hebt, dan zijn we zeker bij de duurste in Europa”, zegt Jimmy Smedts, woordvoerder van BIPT, de regulator van de telecomsector. “Maar in het mobiele segment zie je niet meteen prijsstijgingen, je krijgt zelfs extra diensten voor hetzelfde geld. Afhankelijk van je profiel is het ene abonnement opmerkelijk duurder dan het andere vergeleken met andere Europese landen. Bij de basisprofielen - weinig bellen, weinig data - zijn we gemiddeld goedkoop, maar voor abonnementen met meer data en meer beltijd zijn we wel bij de duurdere.”

De hoge tarieven zijn een gevolg van een gebrek aan concurrentie. “In de mobiele markt speelt dat niet zo: er zijn drie spelers met een eigen netwerk en op die netwerken heb je dan ook nog eens andere spelers (onder meer Mobile Vikings bij Proximus en Base bij Telenet, red.) die daar diensten van af nemen”, zegt Smedts. “Bovendien komt er een vierde speler (DIGI Belgium/Citymesh, red.) bij, de concurrentie op de mobiele markt is dus veel groter dan op de vaste markt.”

Het Roemeense telecombedrijf Digi Communications kwam als laureaat uit de 5G-veiling. Digi mag samen met het Belgische Citymesh een nationaal netwerk bouwen voor mobiel en vast internet. Beeld BELGA

“Er is nochtans ook wat beweging in die vaste markt sinds we kabel hebben opengesteld”, zegt Smedts. “Orange is met nieuwe diensten in de vaste internetmarkt gekomen, diensten die vroeger niet bestonden. De andere operatoren zoals Telenet, maar ook Proximus, zijn vervolgens ook die diensten gaan aanbieden. Vroeger moest je als consument all-in gaan, met internet, vaste telefoon en tv, vanaf dan zijn zij die ook apart gaan aanbieden. Bovendien kwam Orange met lagere prijzen en hebben de concurrenten daar op gereageerd. Het bewijs dat meer concurrentie echt wel werkt. Twee spelers is duidelijk onvoldoende om die concurrentie daadwerkelijk te laten spelen.”

Hoge prijzen counteren

Wat kan je als consument doen tegen die hoge tarieven? “Weinig consumenten zijn geneigd om van operator te veranderen omdat we gehecht zijn aan wat we hebben. En als je toch verandert, moet je vaak andere hardware in huis halen die door een technicus moet worden geïnstalleerd en dat neemt veel tijd in beslag. Het is allemaal zo georganiseerd dat het voor de consument moeilijk is om over te stappen”, zegt Laura Clays van Test-Aankoop. “De liberalisering van de telecommarkt die begin 2000 werd ingezet, werkt op dat vlak niet.”

“Ik denk dat je als consument eerst eens goed moet nadenken over wat je écht nodig hebt”, vervolgt Clays. “Dat begint bij je mobiele abonnement: ga op je factuur na hoeveel mobiele data je verbruikt per maand. Het gemiddelde ligt op 5 gigabyte. Veel mensen hebben een abonnement met 20 gigabyte of onbeperkt verbruik, maar als je dat niet nodig hebt, dan moet je daar toch niet voor betalen en ben je wellicht goedkoper af met een abonnement met minder dataverbruik. Ga je erover, dan betaal je wat bij, maar dat is misschien toch minder dan je abonnement met onbeperkt verbruik.”

Laura Clays, woordvoerder Test-Aankoop Beeld rv

“Hetzelfde gaat op voor vast internet. Wat heb je eigenlijk nodig? Proximus heeft nu bijvoorbeeld die fiberabonnementen die 5 euro duurder zijn dan een gewoon abonnement. Vraag je af of je dat nodig hebt. Oké, met zo’n fiberabonnement surf je veel sneller maar zolang je niet met tien mensen tegelijk aan het gamen bent, valt dat met die snelheid wel mee. Ik volg mijn online meetings nu ook al drie jaar met een gewoon abonnement en dat gaat perfect. Ten slotte: heb je digitale tv nodig? Je hoeft dat daarom niet per se helemaal op te zeggen, maar er bestaan ook lightformules. Die werken niet met een digibox maar met een app. Maar je kan er live mee tv-kijken en tot op zekere hoogte terugkijken.”

270 euro besparen

Wie prijzen wil vergelijken kan terecht bij de tariefsimulator van het BIPT op bestetarief.be. “Alle telecomoperatoren zijn verplicht om al hun tariefplannen hier op te zetten en dat wordt door ons gecontroleerd”, zegt Smedts. “Bovendien kun je al je gegevens van jouw operator in die applicatie downloaden waardoor je je huidige pakket kan vergelijken met gelijkaardige pakketten van andere operatoren. Op jouw vraag hebben we bijvoorbeeld een pakket met vast internet, tv-kijken via een app en een mobiel abonnement van minimaal 10 gigabyte en 300 minuten bellen vergeleken, rekening houdend met de tariefwijzigingen die in juni worden doorgevoerd. Het goedkoopste abonnement is dan 64 euro, het duurste 86,64 euro of een verschil van 270 euro op jaarbasis.”