Na sterke score bij de presidentsverkiezingen: uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon wil Frans premier worden

In tegenstelling tot het ambt van president wordt de premier in Frankrijk niet rechtstreeks verkozen: dat doet het parlement, waar er in juni wel verkiezingen voor zijn. Mélenchon hoopt dan ook dat zoveel mogelijk kiezers dan op de kandidaten van zijn partij stemmen, zodat die een meerderheid behaalt en hem tot premier kan verkiezen. “Ik vraag aan de Fransen om me tot eerste minister te verkiezen”, zei hij vanavond tijdens een interview met BFMTV. “Ik roep zoveel mogelijk mensen op om zich bij onze strijd aan te sluiten.”

Op dit moment bezit de Union Populaire, zoals de fractie van La France insoumise in het parlement heet, slechts 17 van de 577 zitjes. Maar Mélenchon hoopt dat aantal in juni flink te kunnen verhogen, en die kans lijkt ook groot. Met een score van 21,95 procent deed een extreemlinkse kandidaat het nooit beter bij een Franse presidentsverkiezing. Mélenchon kwam slechts 400.000 stemmen tekort op een totaal van 36 miljoen om tweede te worden in plaats van Marine Le Pen, die afklokte op 23,15 procent en samen met zittend president Emmanuel Macron doorstootte naar de tweede ronde van nu zondag.

Of daarin dan wel Macron dan wel Le Pen de nieuwe Franse president wordt, maakt volgens Mélenchon zelfs niet uit als hij premier wordt. Mélenchon vindt de parlementsverkiezingen de ‘derde ronde' en wil daarin de nieuwe president in een zogenaamde ‘cohabitation' dwingen. Dat betekent dat de president en de regering niet van dezelfde partij of beweging zijn en beiden dus tot elkaar veroordeeld zijn. “Ik zal premier zijn, niet om Macron of Le Pen ter wille te zijn, maar wel de Fransen die mij hebben verkozen.” Een expliciet stemadvies voor de beslissende ronde zondag gaf Mélenchon dan ook niet, al riep hij wel op “niet voor Le Pen te stemmen, en u niet te onthouden”.