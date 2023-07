Na spraakmakende video van gestrand gezin aan Brussel-Zuid: ‘De politie staat altijd op de hoek, maar het is niet genoeg’

Toen Rachid Hiloua en zijn gezin afgelopen zaterdag de laatste trein misten, moesten ze per ongeluk de nacht doorbrengen aan Brussel-Zuid. Een filmpje dat ze daar, midden in de nacht, maakten van de vecht- en steekpartijen rond hen, tart de verbeelding. Aan het Zuidstation slaat de sfeer om eens de zon zakt. ‘Daklozen gebruiken hier gewoon crack binnen, sans gêne.’

Bekijk: video dat Rachid Hiloua maakte aan Brussel-Zuid.

“Je zou onze recensies soms moeten zien.” Wissal lacht schamper van achter haar receptiedesk in het B&B Hotel, schuin over de ingang van het Zuidstation aan de Fonsnylaan. Ze knikt richting de twee toeristen die achter ons staan, hun trolleyvaliesje nonchalant langs de benen. “Ze komen achteloos binnen en rollen die valiezen zo van achter hun rug weg. En weg zijn ze.” ‘Ze’, dat zijn de clochards die zich elke dag in de buurt ophouden. Waar de hotelbeoordelingen over gaan. De dakloze en drugsverslaafde figuren die je liever niet kruist eens de schemer valt. “Om 19 uur begint het. De zon hoeft niet eens onder te zijn. C’est la folie dehors. Een maand geleden werd een klant van ons met een mes bedreigd. In december kreeg een collega een revolver voor z’n neus. En het raam van onze pizzeria hiernaast? Dat sneuvelde afgelopen zaterdag, toen een zwerver uit het niets als een bezetene op het glas begon te bonken.”

Wissal haalt de schouders op. Ze is het gewoon ondertussen, om te wachten tot het allerlaatste moment om na haar werkdag richting metrohalte te hollen. “Ik ga daar geen tien minuten te vroeg staan wachten. En ik weet: geen zichtbare juwelen, tas stevig onder mijn arm geklemd.”

De glazen deur van de pizzeria naast het B&B Hotel sneuvelde afgelopen weekend. Beeld Marc Baert

Wissal heeft het over vier, vijf keer per week. Minstens. Diefstallen, vechtpartijen, steekpartijen zoals die van afgelopen weekend, waar Rachid Hiloua, zijn echtgenote en zijn vier kinderen getuigen van moesten zijn. Het Marokkaanse gezin was op terugweg van een begrafenis in Marokko toen ze zaterdagavond op een haar na hun laatste trein misten en noodgedwongen buiten het station moesten wachten op de eerstvolgende, zondagmorgen vroeg pas. “En toen begon het”, vertelt Rachid. “Conflicten, vechtpartijtjes tussen mensen die rond het station hingen. En kort daarna een grote groep mensen, die zich allemaal op één iemand stortten. Er vielen zelfs messteken.” Het gezin is gechoqueerd door wat ze aan het station zagen. “Bloed op het voetpad. Het leek een oorlogsgebied.”

Cannabis en warme wafel

“Het is een hoofdstad onwaardig”, zucht de uitbater van Bun’s Burger Midi, een hamburgerzaak wat verderop langs de Fonsnylaan. De man wijst naar de overkant, naar het voormalige postsorteercentrum dat aan Brussel-Zuid grenst. Plannen voor een grondige renovatie zijn er al lang, maar voorlopig sieren enkel vergeelde concertaffiches en een handvol ineengedoken dakloze mensen de gevel. “Le SDF (sans domicile fixe, iemand zonder vaste woonplaats, red.) qui etait ici est plus beau que cette cage”, protesteert een spandoek tegen de hekkens die hen verhindert langs de trappen van het gebouw rond te hangen. Het ruikt er naar urine, naar cannabis en af toe een vleug warme wafel of donut van de kraampjes binnen in het station. “Winkels en restaurants zouden een oplossing zijn. Dan is er tenminste leven, licht.”

De politie patrouilleert nochtans. Wat zich binnen de muren van het station afspeelt, is voor de federale, voor de spoorwegpolitie en de mensen van Securail. Buiten is de lokale politie aan zet. “Vroeger was hier controle tot middernacht, maar sinds de coronapandemie zie ik hier na 19 uur nog maar weinig mensen in uniform passeren. Ze zijn met te weinig.” Mario Piori heeft achter zijn toog van de Sushi Shop een paniekknop. “Dan staan ze hier wel snel”, vertelt hij. De shop kijkt uit op de ticketbalie van de Eurostar, in het station, vlak bij de uitgang. Dagelijks komen tientallen toeristen recht van de trein sushi halen. “Hoeveel valiezen hier al gestolen zijn?” Mario blaast. “’t Is niet te tellen. Bij sluitingsuur is het nog erger. Dan worden daklozen agressief, als meeuwen wachtend op eten dat mogelijk toch de vuilnisbak in moet. Tot tien keer per dag moet de politie hier ingrijpen.”

Mario Piori van de Sushi Shop: ‘Bij sluitingsuur is het nog erger. Dan worden daklozen agressief, als meeuwen wachtend op eten dat mogelijk toch de vuilnisbak in moet. Tot tien keer per dag moet de politie hier ingrijpen.’ Beeld Marc Baert

Crack, sans gêne

Maar pickpockets zijn niet het enige probleem van Brussel-Zuid. Mensen van Securail kunnen en mogen hier niet spreken. Politiediensten buiten verwijzen door. Maar eentje vertrouwt ons toe: “Drugs hebben we hier altijd gehad, maar de laatste tijd is het steeds vaker crack. Verslavend.” Mario van de sushishop is niet verbaasd: “Ze gebruiken het hier gewoon om de hoek tegen het muurtje. Binnen, sans gêne.”

Aan het Ibis-hotel, dat uitkijkt op de bushaltes langs het station, staat een bonk van een securitykerel voor de deur. “In het weekend 24 uur op 24, in de week wat korter”, vertelt Clothilde Debouvries aan de receptie. Ook zij maakt zich na elke werkdag, om 23 uur, snel uit de voeten, weg uit de buurt. Security is nodig. Dakloze mensen en personen zonder papieren hangen rond het portaal van het hotel. “Ze nemen drugs en proberen het geld van onze klanten te stelen. Ze wéten dat die vaak veel cash geld op zak hebben. Maar het gaat vaak veel verder. Ik zag onlangs hoe een dakloze de ketting van een vrouw haar hals trok. En in februari kreeg een jongere hier een bijtend product in zijn gezicht. Hoewel het hier 20 jaar geleden nog erger was - dat vertellen collega’s toch - gaat het hier sinds de coronapandemie steeds slechter. De politie staat nochtans altijd op de hoek ginder, we hebben vaak contact. Maar het is niet genoeg.”