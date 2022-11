Na persconferentie van de Rode Duivels: ‘Beter elkaar eens goed uitschelden dan alle ergernissen op te kroppen’

Tijdens de persconferentie lieten Thibaut Courtois en Eden Hazard uitschijnen dat er geen vuiltje aan de lucht is, ondanks de verschillende signalen die wijzen op spanningen in de kern. Hoe schat jij de situatie in?

“Er is een groot verschil tussen wat er op een persconferentie wordt gezegd en wat er effectief gebeurt. Dat gezegd zijnde: soms is ruzie maken zo slecht nog niet. Het kan beter zijn om elkaar eens goed uit te schelden dan alle ergernissen die er zijn op te kroppen. Van zo’n confrontatie hoeft er niet per se iets te blijven hangen, het kan net een louterende werking hebben.”

Om halfdrie ‘s nachts kregen journalisten plots de melding dat er twee andere spelers op de persconferentie aanwezig zouden zijn dan vooraf was aangegeven en ‘s ochtends veranderde het duo weer. Zijn dat soort zaken geen teken aan de wand?

“In eerste instantie zei men dat Arthur Theate en Yannick Carrasco de pers te woord zouden staan. Daarop kwam echter een negatieve reactie van journalisten: Theate had nog niet gespeeld en Carrasco speelde niet meer.

“De tweede mededeling, namelijk dat het toch niet Jan Vertonghen, maar wel Thibaut Courtois zou zijn die naast Eden Hazard zou zitten, is een beetje vreemd. De uitleg die men gaf, dat het te maken heeft met praktische overwegingen, is op zich wel plausibel. Het kan ook zijn dat Vertonghen het gewoon niet zag zitten, je ziet duidelijk dat hij zich niet goed voelt. Misschien had hij geen zin in de zoveelste vraag over zijn mindere niveau.

“We mogen daarbij ook niet vergeten dat wij Belgen verwend zijn wat betreft de beschikbaarheid van de spelers: geen enkel ander land dat enige ambitie heeft, stuurt dagelijks twee spelers en de bondscoach naar de perszaal. Dat is bij ons traditie, maar we vormen op dat vlak de uitzondering.”

Hebben eventuele problemen in de kleedkamer per se een weerslag op het veld?

“Uiteindelijk zijn het professionals, kleine geschillen blijven niet doorwerken. In elke ploeg zijn er wel spanningen, je hebt altijd wel een paar spelers die als haantje de voorste een centrale rol spelen. Daar is niets vreemds aan.”

Hoe schat u de kansen van de Rode Duivels in tegen Kroatië?

“Even dramatisch als een paar dagen geleden. Ze moeten winnen, dus ze zullen moeten komen, België moet echt aanvallen. Maar de Rode Duivels hebben grote problemen. Het rammelt in het verdedigend compartiment, tegen Marokko ontstonden er bij momenten gigantische gaten achterin. En er is een gebrek aan snelheid. Het nadeel dat de Kroaten wel hebben, is dat ze in hun hoofd met het idee zitten dat een gelijkspel voldoende is om geplaatst te zijn, maar het Kroatische team is zeer geslepen. De strijd op het middenveld wordt boeiend: op papier is de Kroatische driehoek veel beter dan de Belgische, Modrić als spelmaker tegen De Bruyne wordt zeer interessant.”

“Een belangrijke vraag is: wat gaat Martínez doen als een speler die in principe als incontournable wordt gezien het volledig laat afweten? Zal hij bijvoorbeeld De Bruyne durven te wisselen als dat nodig blijkt? Bovendien zal veel ervan afhangen of ze fysiek wel het nodige niveau kunnen halen, het is duidelijk dat velen niet helemaal in vorm zijn en ook dat heeft een effect op de mentale gesteldheid.”