Na operatie Zero: voetbalclubs geven almaar minder uit aan makelaars

Jarenlang spendeerden de Belgische voetbalclubs veel meer aan spelersmakelaars dan hun Nederlandse concurrenten. Dat is nu helemaal voorbij. De meest spectaculaire daling is te noteren bij Anderlecht. Dat gaf in het laatste jaar onder het bewind Van den Stock-Van Holsbeeck nog 13,4 miljoen euro uit aan makelaars, dit seizoen ging het maar om 4,4 miljoen. Daarmee is paars-wit wel nog altijd koploper, op de voet gevolgd door Antwerp met 3,7 miljoen euro. De Great Old is de enige club waar er nog een stijgende trend waar te nemen valt, bij alle andere topclubs werd fors geknipt in de makelaarsuitgaven. Zo gaf Club Brugge slechts 2,9 miljoen euro uit.

Als voetballers transfereren naar een andere club of een contractverlenging afsluiten, worden ze bijna altijd bijgestaan door een spelersmakelaar, die een bepaald percentage krijgt op de afgesloten deal. De voorbije jaren raakten verhalen bekend van makelaars die met 30 procent of meer van de transfersom aan de haal gingen, terwijl een gebruikelijke vergoeding tussen de 5 en 10 procent ligt.

De daling van de makelaarsvergoedingen kan niet toegeschreven worden aan minder activiteit op de transfermarkt. Nog uit het rapport blijkt immers dat de Belgische clubs dit seizoen voor 198,5 miljoen euro aan spelers verkocht hebben terwijl ze 150,2 miljoen euro uitgaven aan nieuwe spelers, goed voor een winst van 48,3 miljoen euro. De transfermarkt lijkt zich helemaal hersteld te hebben na de coronacrisis: enkel in 2019-2020 ging er meer geld om in de handel van voetballers op de Belgische markt.

En toch boerden de spelersmakelaars dus achteruit. De oorzaak ligt voor de hand: operatie Zero. Het gerecht voerde in oktober 2018 een grootschalige actie uit in de voetbalwereld, waarbij allerlei malversaties aan het licht kwamen met onder andere valse contracten, omkoping en fraude. Spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat vormden de spilfiguren van dit onderzoek.

Bayat: 38 transacties

Van Veljkovic, die al snel spijtoptant zou worden, is intussen helemaal geen spoor meer terug te vinden in het rapport. Mogi Bayat daarentegen is weer volop aan de slag, hoewel hij een van de 57 verdachten is die zich later voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden. Meer nog, hij bleek dit seizoen de op een na actiefste makelaar in het Belgisch voetbal met 37 verschillende transacties via zijn makelaarskantoor Creative & Management Group. Bayat heeft zich ook al ingedekt tegen een mogelijke veroordeling van zijn Belgische bedrijf. Voor de transfer van Loïc Lapoussin naar Union gebruikt hij een nieuwe Britse vennootschap: MB Foot UK Ltd.

De Iraanse Belg werd onder meer ingeschakeld om contracten af te sluiten of te verlengen voor Hein Vanhaezebrouck, Adrien Trebel, Sven Kums, Sinan Bolat en Felice Mazzu. Hij werd onder andere betaald door AA Gent, RC Genk, Standard, Anderlecht en Club Brugge. In het voetbal is het namelijk zo dat het veelal de clubs zijn die betalen voor de kosten van de spelersmakelaars.

Toch zijn er een aantal opvallende uitzonderingen. Zo waren er volgens het rapport van de Voetbalbond vijf spelers die beslisten hun makelaar zelf te vergoeden, met daarbij Club Brugge-spelers Charles De Ketelaere en Noa Lang.

De strengere reglementen en het toepassen van de antiwitwaswetgeving op het voetbal lijken hun vruchten af te werpen. Slapend rijk worden door goede banden met het clubbestuur, zoals enkele supermakelaars deden, is veel moeilijker geworden. Maar dat schrikt de gegadigden niet af: op dit moment zijn er 411 mensen geregistreerd als tussenpersoon bij de Belgische voetbalbond, wat neerkomt op één makelaar per twee profvoetballers.