Na onthullingen over mishandeling in twee crèches: geduld met inspectie kinderopvang is op

“Ik begrijp het echt niet.” “Dit is de waanzin voorbij.” “Pure misdaad”. “Time is up.” De frustratie in het Vlaams Parlement was woensdagmiddag haast tastbaar. Alweer staat de Vlaamse kinderopvang in het oog van de storm, na nieuwe horrorverhalen uit twee crèches: ’t (B)Engeltje in Oudenaarde en Mippie en Moppie uit Keerbergen.

Die crèches moesten vorige week per direct de deuren sluiten na een reeks klachten over kindermishandeling. Misdadige folterpraktijken, klonk het eensluidend in het parlement. In beide gevallen sleepte de kinderopvang al jaren een reeks klachten mee, waarop veel te laks gereageerd werd.

Minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) stelde vast dat er bij de crèche in Oudenaarde een “onvoorstelbare juridisering” was gebeurd bij het agentschap Opgroeien, dat instaat voor de inspecties in de kinderdagverblijven. In plaats van in te grijpen als er mogelijk gevaren zijn voor de kinderen belandde het dossier in een ellenlange rij procedures.

Onderzoekscommissie

Nochtans heeft een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement nog maar een half jaar geleden beslist dat het gedaan moest zijn met die juridische logica. Voortaan zou het voorzorgsprincipe maximaal gelden: als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen wordt niet gewacht tot er onweerlegbaar bewijs verzameld is.

Die beslissing kwam er nota bene na de dood van een peuter in Mariakerke, in een crèche waar al jarenlang vastgesteld werd dat de uitbaters niet voor kleine kinderen konden zorgen. Dat vandaag opnieuw dezelfde problemen opduiken bij Opgroeien kan er bij meerderheid en oppositie niet in.

“Keer op keer laat Opgroeien steken vallen, slagen ze er niet in om in kaart te brengen waar het fout loopt en om dat op te volgen”, zei parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). “Wie dat dossier op zijn bord krijgt, moet meteen de reflex hebben om de crèche te sluiten”, klonk het bij Ilse Malfroot (VB).

Leidend ambtenaar in vizier

Er was ook groot onbegrip over de vaststelling dat een ouder afgelopen zomer nog van Opgroeien te horen kreeg dat het veilig was om haar kind naar ’t (B)engeltje te sturen. Het agentschap had toen al beslist die crèche te schorsen. “Dan heb je een ouder die zelf komt vragen of het daar oké is. En Opgroeien, dat de stempel geeft of het veilig is, zegt hen: alles pico bello. Maar ze gingen die crèche sluiten! Hoe hard kun je jezelf in de zeik zetten?”, aldus Koen Daniëls (N-VA).

Het parlement viseerde nadrukkelijk Katrien Verhegge, de leidend ambtenaar van het agentschap Opgroeien. Zij lag al in de onderzoekscommisie zwaar onder vuur, maar kon alsnog aanblijven – zij het met twee crisismanagers naast zich. Stilaan wordt haar positie onhoudbaar. Ook meerderheidspartijen Open Vld en N-VA stellen zich openlijk vragen bij haar. Volgens Crevits wordt Verhegge, net als alle leidend ambtenaren, binnenkort geëvalueerd.