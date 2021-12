Na noodkreten ziekenhuizen: onderwijs en evenementen in vizier van mogelijk nieuw Overlegcomité

Nog geen week nadat de vorige coronamaatregelen zijn aangekondigd, loopt de Wetstraat zich opnieuw warm voor een Overlegcomité. Aanleiding zijn de noodkreten uit de ziekenhuizen en de omikronvariant. Er wordt gekeken naar onder meer het onderwijs en evenementen.

“De berichten uit de ziekenhuizen zijn verschrikkelijk. Ook de huisartsen worden overspoeld. Er heerst moedeloosheid, onrust en onzekerheid.” Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte woensdag nog eens duidelijk hoe nijpend de situatie is. Hij pleit voor “een breed en coherent pakket aan maatregelen” voor onder meer de cultuur- en evenementensector, het onderwijs, jeugdactiviteiten en andere sectoren.

Hiermee schaart hij zich achter de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om het Overlegcomité samen te roepen. Als het aan Jambon ligt, worden alle binnenactiviteiten al zeker tot 15 december stopgezet. Daarbij gaat het om theaterstukken, concerten, jeugdkampen en andere activiteiten die niet tot de horeca of de privésfeer behoren. Het doel? “Zorgen dat we straks zo normaal mogelijk Kerstmis kunnen vieren.”

Die oproep is opmerkelijk, want een week geleden zag Jambon geen graten in een groot IT-congres waarop duizenden deelnemers afkwamen. Dinsdag pleitte hij er zelfs nog voor om repetities van koren en muziekgroepen in binnenruimtes mogelijk te maken. Een dag later nam hij een scherpe bocht.

Paniekvoetbal

Die bocht levert hem forse kritiek op in de cultuursector, die andermaal de hakbijl boven zijn hoofd ziet hangen. Maar ook in de Wetstraat, waar Jambon paniekvoetbal wordt verweten. De vierde coronagolf slaat dezer dagen hard toe in Vlaanderen.

Hoe dan ook zit de schrik erin, ook bij de andere partijen. Dat heeft vooral te maken met de opmars van de omikronvariant en het aantal opnames op intensieve zorg. Op dit moment zijn al 800 bedden bezet. Dat aantal zal de komende weken fors toenemen, terwijl er almaar meer artsen en verpleegkundigen uitvallen. De vrees leeft dat artsen straks keuzes zullen moeten maken tussen patiënten die wel of niet nog zorg krijgen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft nu het advies van coronacommissaris Pedro Facon gevraagd. Hij speelde de vraag door aan de GEMS-experts, die woensdagavond al samenzaten. Verwacht wordt dat De Croo vandaag de knoop doorhakt, waarna een eventueel Overlegcomité al snel zou kunnen plaatsvinden. “Het is evident dat we niet tot volgende week gaan wachten als er extra maatregelen nodig zijn”, zegt een regeringsbron.

Tegelijk zal de GEMS wel duidelijke argumenten voor zo’n bijsturing op tafel moeten leggen, want niet iedereen wil zomaar springen omdat Jambon het vraagt.

Onderwijs

De hamvraag blijft welke maatregelen we nog kunnen nemen. Vorige vrijdag kwam er al het sluitingsuur van 23 uur voor de horeca, een sluiting van het nachtleven en strengere regels voor evenementen. Het onderwijs werd gespaard, vooral omdat N-VA op de rem stond. Vandaar dat andere partijen nu opnieuw naar het onderwijs wijzen. “Misschien moet Vlaanderen eerst daar ingrijpen”, zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

Vandenbroucke plaatste woensdag vraagtekens bij de buitenschoolse hobby’s van kinderen. Vanuit de GEMS gingen stemmen op om het sluitingsuur in de horeca te vervroegen. Het politieke draagvlak daarvoor lijkt beperkt. Over één ding groeit er wel consensus: massa-evenementen zoals in het Sportpaleis kunnen tijdelijk niet meer doorgaan. Al is het maar omdat de beelden moeilijk te verzoenen vallen met de pijnlijke taferelen in de zorg.