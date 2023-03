Na mysterieus overlijden in politiecel: ‘Verschillende keren heeft ze om hulp geroepen’

Op 12 januari zet de moeder van Sourour Abouda de televisie aan om naar het eenuurjournaal te kijken. Ze is in het appartement van haar dochter, dat zich in hetzelfde gebouw bevindt als dat van haar. Terwijl het nog reclame is voor de uitzending, doet ze even de afwas. Vervolgens zet ze de soep op tafel die ze voor haar kleinzoon heeft bereid.

Ze is klaar om aan de maaltijd te beginnen, wanneer de bel gaat. Twee mannen en een vrouw identificeren zich als medewerkers van de politie, dienst slachtofferhulp. “Dat was al een schok”, zegt Dalila, de moeder van Sourour. “Ik woon al vijftig jaar in België sinds we uit Tunesië zijn overgekomen, en geen van mijn kinderen is ooit in aanraking gekomen met de politie.”

Het drietal vergewist zich ervan dat ze wel degelijk in de flat zijn van Sourour Abouda en laten haar moeder plaatsnemen in de zetel. Ze melden vlakaf dat haar dochter zelfmoord gepleegd heeft in een politiecel. “Het werd zwart voor mijn ogen”, zegt de moeder. “Ik was aan het huilen. Ik greep naar mijn telefoon om naar iedereen in de familie te bellen, maar ze namen die af. Ze wilden me eerst uitleggen wat er gebeurd was.”

Zelfmoord met trui

De politiemensen van Ukkel vertellen het verhaal zoals ze dat van hun collega’s in Brussel hebben doorgekregen, dat zeiden ze er volgens de familie later bij. Die ochtend was Sourour levenloos teruggevonden in een cel in het commissariaat aan de Koningsstraat, vlak bij de Brusselse kleine ring. Ze zou zichzelf gewurgd hebben met haar trui.

Moeder Abouda: “Ik zei dat ze niet eens een trui aan had. Mijn dochter had wel een blouse. Ik toonde hen een foto die mijn dochter me had gestuurd van het feest. Dan zeiden ze dat het een deken was, waarmee ze zelfmoord pleegde. En dan weer een T-shirt. Ze veranderden het verhaal keer op keer.”

De uitleg is dus op zijn minst warrig, wat de moeder al vreemd vindt.

Later komen ook de broer en zus – Bayram en Soumaya – aan in haar appartement. De oudste broer, Haïkel, is een ex-politieagent die nu in Frankrijk woont. Hij stapt in zijn auto en zet meteen koers naar België. Wanneer ook Allan, de negentienjarige zoon van Sourour, de versie over de zelfmoord hoort, gelooft hij er niets van. Soumaya: “Op de foto van het feest die Sourour naar mijn moeder stuurde, was ze aan het lachen. Het was niet iemand die zelfmoord zou plegen. Voor ons was dat onmogelijk.”

Sinds die middag is de zoektocht van de nabestaanden naar de waarheid begonnen. De familie heeft zaterdag een bijeenkomst georganiseerd op het Brusselse Poelaertplein, vlak voor het gerechtsgebouw, om er onder de slogan Justice pour Sourour te vragen om gerechtigheid. Hoe is het mogelijk dat een vrouw overleed in hetzelfde commissariaat waar twee jaar geleden nog eens twee mannen stierven?

Begin 2021 nam de politie Ilyes Abbedou mee, een 29-jarige Algerijn die samen met een vriend verdacht werd van een winkeldiefstal. Waaraan hij precies gestorven is, is nog steeds niet opgehelderd. Ook voor de dood van zijn 26-jarige landgenoot Mohamed Amine Berkane, die op verdenking van een gsm-diefstal in de cel belandde, is dat nog steeds niet duidelijk. Hij liet er in december 2021 het leven.

Sourour is nu dus nummer drie. Na de dood van de twee mannen werd al dezelfde vraag gesteld, die de familie Abouda nu herhaalt. Wat heeft de politie gedaan om hen te redden? Bayram: “In een politiecel ben je toch onder de bescherming van de staat? We willen dat de overheid, op gelijk welk niveau, haar verantwoordelijkheid opneemt.”

Over wat er Sourour is overkomen, tast de familie nog op veel punten in het duister. Zoals gezegd, maakte ze zich op 11 januari op om naar een etentje van het werk te gaan. De vrouw was aan de slag bij de sociaal-ecologische organisatie Présence et Action Culturelles (PAC). Het PAC-evenement was een lunch om het nieuwe jaar in te zetten.

De organisatie trok ervoor naar een Portugees restaurant aan het Zuidstation. Daar sprak Sourour nog over een reis die ze wilde maken naar Portugal, zo vertelt Sarah de Liamchine, codirectrice van de organisatie. “We hadden dus zeker niet de indruk dat ze zelfmoord wou plegen. Rond 7 uur ’s avonds waren we nog met vijf collega’s over en ging iedereen naar huis, omdat we de volgende dag moesten werken.”

Van dan af raken ook haar collega’s het spoor bijster. Sourour zou op het openbaar vervoer gestapt zijn en is volgens de codirectrice later nog gezien op het Sint-Gillisvoorplein, een plein met cafeetjes. Gedurende een half etmaal is er niemand die precies weet waar Sourour is geweest. Tot een koppel haar de volgende ochtend om iets voor zes uur opmerkt in de Amerikaansestraat in Elsene.

Sourour is in hun auto gestapt terwijl ze op het punt staan om op vakantie te vertrekken. Sourour is dronken en maakt een warrige indruk, waardoor het koppel besluit om de politie erbij te halen. Een ooggetuige beschrijft later aan de RTBF hoe twee combi’s met vijf agenten ter plaatse komen. Zij slaan haar in de boeien en nemen haar mee. Volgens de getuige gedroeg Sourour zich niet agressief.

Bayram: “Ze werkte dus gewoon mee. Dan hebben ze haar in één combi 22 minuten lang ondervraagd. Ze zou tegen de agenten zelf gezegd hebben om de politie te bellen, wat erop kan wijzen dat ze zich bij hen niet veilig voelde. Dan zijn de agenten met haar vertrokken naar de Koningsstraat. Van wat er in de combi gebeurd is, zijn er geen camerabeelden.”

In de ‘ontnuchteringscel’ waar Sourour terechtkomt, nadat ze om 6.32 uur op het commissariaat werd binnengebracht, hangt er wel een camera, waardoor de agenten haar dus constant in de gaten kunnen houden. Sommige familieleden hebben de beelden ondertussen al kunnen bekijken. Als ze in de cel stapt, krijgt ze nog een fles water en een deken mee.

Bayram: “Ze legt het deken op de bank. Ze gaat zitten, gaat liggen en staat dan weer op. We weten niet wat er dan gebeurt, maar je ziet duidelijk dat ze pijn heeft. Ze doet haar T-shirt uit, waar ze niets onder aan heeft, en legt die rond haar nek. Verschillende keren heeft ze om hulp geroepen. Je ziet zelfs dat ze aan het spreken is. Ze is voor de camera gaan staan en heeft op de deur geklopt. Eén keer, twee keer. Dan is ze gevallen.”

Sinds ze in de cel is binnengekomen, zijn er maar twaalf minuten voorbijgegaan. Sourour ligt halfnaakt op de grond, ze stuiptrekt. Het duurt dan nog meer dan een uur en tien minuten voor er iemand de cel binnenstapt. Die geeft haar onmiddellijk een hartmassage. Maar op dat moment is het al te laat: haar overlijden wordt om 8.34 uur vastgesteld.

Bayram: “Op dat moment waren er maar een paar gedetineerden in de cellen. De agenten hadden snel kunnen reageren, maar dat hebben ze niet gedaan. Waarom niet?”

Vu-soigné

Bij de politie geldt er een procedure wanneer iemand in beschonken toestand naar een cel wordt overgebracht. Het reglement bepaalt dat er dan eerst een dokter moet langskomen om te kijken of de persoon niet eerder in het ziekenhuis thuishoort dan in de cel. In het Franstalige politiejargon heet die procedure vu-soigné. Volgens de familie is er bij Sourour geen vu-soigné geweest.

Bizar is ook dat de politie in het administratieve verslag van de interventie niet geschreven heeft dat Sourour dronken was. Dat heeft Christos Doulkeridis, de burgemeester van Elsene (Ecolo) aan de Franstalige openbare omroep bevestigd.

De politie heeft zich in dit geval mogelijk schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten, zo stellen de nabestaanden. Soumaya: “We spreken hier over schuldig verzuim, omdat de politie een persoon in nood niet heeft geholpen, en zelfs van onopzettelijke doodslag.”

De manier waarop de politie naderhand via de dienst slachtofferhulp over haar dood communiceerde, heeft bijzonder veel pijn gedaan. Stuitend voor de familie waren ook een aantal verklaringen in de pers. Zo sprak een politiebron aanvankelijk over de dood van een indigente, Frans voor een ‘zwerfster’. En in een interview heeft Doulkeridis haar – anders dan wat getuigen beweren – wel agressief genoemd.

Bayram: “De PS-burgemeester van Brussel, Philippe Close, heeft ook gezegd dat er in dat cellencomplex jaarlijks meer dan 9.000 mensen voorbijkomen. Maar wat impliceert hij daar dan mee? Eén overlijden is toch al te veel? Het gaat trouwens niet om één iemand. In de voorbije jaren zijn er al drie overlijdens geweest.”

Op basis van de voorlopige autopsieresultaten communiceerde het parket van Brussel al enkele dagen na haar overlijden dat er geen tussenkomst was van derden die zou geleid hebben tot haar dood. Versta: ze heeft geen klappen gekregen van de politie. Het parket was bij het schrijven van dit artikel niet bereikbaar voor een reactie.

De familieleden trokken meteen na het nieuws over haar dood naar het Comité P maar kregen daar vooral de boodschap om heel geduldig te zijn.

De volledige resultaten van die autopsie of van het toxicologisch onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt. De familie wilde ook meteen een tegenautopsie laten uitvoeren. De broers en zus zochten daarvoor eerst naar een Belgische wetsdokter, maar kregen van de Tunesische ambassadeur en consul te horen dat ze dat ook in Tunesië konden laten doen.

Sinds het overlijden van Sourour heeft het meer dan twee weken geduurd voor de familie haar lichaam kon meenemen naar het land van herkomst. De traditie schrijft voor dat nabestaanden het lichaam wassen voor de begrafenis. Vrouwen wassen een vrouwelijke overledene, mannen wassen een man. Omdat de familie zo lang moest wachten, was het lichaam van Sourour al helemaal zwart geworden. Het was zelfs al in staat van ontbinding.

Soumaya: “Normaal wordt het wassen al daags na het overlijden gedaan. Door de autopsie was het lichaam dichtgenaaid van onder tot boven. We wasten haar handen en legden vlechten in haar haar. Mijn nicht heeft toen op haar rug een blauwe plek gezien.”

Bayram: “Er was er ook één blauwe plek op haar hoofd en één op haar kaak. In het mortuarium van het medisch instituut in Brussel hebben we nog een foto genomen waar je dat duidelijk op ziet. Er zouden ook wervels zijn verbrijzeld.”

Zijn die blauwe plekken een natuurlijk gevolg van het stervensproces of duiden ze op verwondingen? Dat wil de familie weten. Omdat ze sinds het overlijden van Sourour al heel wat getuigenissen heeft binnengekregen over politiegeweld, vragen de nabestaanden zich af of agenten er iets mee te maken hadden. Al hebben ze daar, voor de duidelijkheid, geen concreet bewijs voor.

Wat het onderzoek ook nog zal moeten uitwijzen is het volgende. Sourour nam geregeld Prazolam, een antidepressivum dat ernstige bijwerkingen kan hebben. Heeft dat soms in die fatale uren voor haar dood een rol gespeeld? Soumaya: “Ze nam dat ’s avonds om even te kalmeren of om te slapen. Een groot deel van de bevolking neemt antidepressiva.”

Gabès

Sourour ligt begraven in Gabès, een stad in het zuiden van Tunesië. Ze ligt er naast haar vader, die tien jaar geleden overleed. Dat was een wens van haar, vertelt haar moeder. Mocht ze ooit komen te gaan, dan wilde ze naast haar papa begraven worden. De andere kinderen dachten eerst aan Brussel. Omdat ze in de Belgische hoofdstad zoveel vrienden had.

Om haar te gedenken, gingen vrienden en kennissen wel meteen bloemen neerleggen bij het cellencomplex in de Koningsstraat. Maar de familie kreeg de boodschap dat de bloemen er weg moesten. Als rouwplaats voor Sourour kozen ze de Congreskolom, het monument voor de onbekende soldaat staat vlakbij het politiecommissariaat. Daar bloemen leggen is om meerdere redenen symbolisch.

Sourour is ook een onbekende soldaat geworden in de strijd voor een rechtvaardige samenleving, vindt Soumaya. Met de bloemen wilden haar vrienden en familieleden benadrukken dat iedereen in ons land dezelfde rechten heeft. De Congreskolom is in de negentiende eeuw opgericht om de totstandkoming van de Belgische grondwet te herdenken. De tekst ervan staat er in steen gebeiteld.

Soumaya: “Maar een paar dagen later waren de bloemen verdwenen. De stad Brussel heeft ons dus onze rouwplek afgenomen. Als iemand in het verkeer omkomt met zijn fiets, mogen mensen er toch ook bloemen leggen? Sourour was een martelaar, daarom willen we de bloemen op die plaats. We hopen dat haar dood iets in beweging brengt.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.