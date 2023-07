Na mislukking rond stikstof: Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) scherpt zelf vergunningsregels voor boeren aan

De Vlaamse regering is vrijdagavond zonder akkoord uiteengegaan over de uitvoering van het felbevochten stikstofakkoord. Meer dan waarschijnlijk raakt het stikstofdecreet, dat de politieke afspraken van maart juridisch moet onderbouwen, zo niet meer gestemd voor de verkiezingen in juni volgend jaar.

Minister Demir neemt daarom naar eigen zeggen nu “haar verantwoordelijkheid” om een vergunningenstop te vermijden. Ze doet dit met de zegen van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Drempel

Concreet komt minister Demir met twee nieuwe ‘ministeriële instructies’ waarin ze de vergunningsregels aanscherpt. Het huidige Vlaamse vergunningenbeleid steunt op een gelijkaardige ministeriële instructie uit 2021. De vrees is dat deze richtlijn eerstdaags aan flarden wordt geschoten door een rechtbank.

In haar ministeriële instructies voert Demir een ‘onvergunbaarheidsdrempel’ van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen uit de veeteelt. Dit betekent dat alle aanvragen van landbouwbedrijven die boven deze grens zitten voortaan niet meer in aanmerking komen voor een vergunning. Momenteel is dat nog wel mogelijk. Er wordt dan een onderzoek (een zogenaamd passende beoordeling) uitgevoerd.

Voor varkensboeren officialiseert Demir het doel om de varkensstapel met 30 procent te verkleinen tegen 2030. Deze afspraak maakt deel uit van het politieke stikstofakkoord van maart, luidt het. Sowieso is de vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren intussen al een poos van kracht.

Een ingrijpende maatregel: Demir zal de verleende vergunningen op Vlaams niveau, die voor haar aantreden aan intensieve veeteeltbedrijven met een te hoge impactscore zijn gegeven, aanpassen. Dit is een maatregel die niet in het stikstofakkoord zit van maart. Hij is bedoeld om de uitstoot verder te verlagen.

Wat de stikstofuitstoot van de industrie betreft, daar stelt Demir een dalende trend vast. Bij nieuwe vergunningsaanvragen worden daarom - opnieuw “conform het stikstofakkoord van maart” volgens de minister - maar twee voorwaarden ingevoerd. Nieuwe vergunningen mogen de trend niet hypothekeren en de industrie moet de zogenaamde ‘best beschikbare technieken’ gebruiken om zijn uitstoot te beperken.

Zwaard van Damocles

Demir drukt erop dat haar ministeriële instructies “niet enkel geldig zijn voor beslissingen op Vlaams niveau, maar duidt de contouren voor elke aanvraag, in elke gemeente, in elke provincie, op elk niveau”. Het Vlaams overheidsdepartement Omgeving kreeg de opdracht om tegen elke afgeleverde omgevingsvergunning van andere bestuursniveaus in beroep te gaan wanneer de ministeriële instructies niet gevolgd wordt.

Of hiermee een vergunningenstop per definitie onmogelijk is, wil Demir niet gezegd hebben. “Zijn ze sluitend? Garandeer ik dat alle vergunningen kunnen verleend worden? Nee, het zwaard van Damocles blijft boven ons hangen zolang er geen sluitend juridisch robuust decreet goedgekeurd is. Maar, deze maatregelen zorgen er evenwel voor dat het zwaard een stuk steviger hangt. Meer werd Vlaanderen door één partij niet gegund.”

De partij waar Demir op doelt is - uiteraard - cd&v. Het is afwachten wat de christendemocraten vinden van haar demarche.