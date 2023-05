Na #MeToo is er de bullebakbaas: ‘Vijftien jaar geleden was er geen dossier Plopsa geweest’

Na #MeToo zijn de pijlen gericht op de bullebakbaas: Matthijs van Nieuwkerk en de CEO van Plopsaland moesten eerder een stap opzij zetten, vorige week nam de voorzitter van de voetbalbond ontslag. Wat kun je zelf doen als je chef toxisch gedrag vertoont?

Toxisch leiderschap lijkt vandaag overal: vorige week nam de voorzitter van de voetbalbond ontslag nadat zijn directiecomité in een open brief zijn ‘denigrerende en intimiderende’ gedrag aankaartte. Er loopt ook een klacht wegens pestgedrag door Paul Van den Bulck.

De VUB opende tuchtdossiers tegen een geneeskundeprof en psychologieprofessor Elke Van Hoof. Bij Plopsaland moest CEO Steve Van den Kerkhof opstappen na een vernietigend rapport over de manier waarop hij het bedrijf leidde, bij onze noorderburen zette Matthijs van Nieuwkerk een stap opzij na beschuldigingen van ‘wangedrag’ op de redactie van het populaire tv-programma De wereld draait door.

Zijn er meer bullebakbazen dan vroeger? Of pikken we hun gedrag niet meer? Volgens Filiep De Ketelaere, de arbeidsauditeur van Gent die bevoegd is voor Oost- en West-Vlaanderen, zijn bullebakbazen er altijd geweest, maar is er wel een toename in het aantal dossiers omdat werknemers vandaag sneller aan de alarmbel trekken. “Mensen worden mondiger als het gaat om het stellen van hun grenzen. Vroeger bleven dergelijke zaken langer onder de radar. Ik moet met twee woorden spreken, omdat het onderzoek nog niet is afgerond, maar ik denk niet dat er vijftien jaar geleden een dossier Plopsa was geweest.”

In de nasleep van dat Plopsa-dossier, stapten er in zijn regio werknemers van acht andere bedrijven naar het gerecht met soortgelijke klachten. “Er werd door hen specifiek verwezen naar Plopsa”, zegt De Ketelaere. “Dat zien we vaker: als dergelijke zaken de media halen, voelen anderen zich gesterkt om ook naar buiten te komen met hun verhaal.”

Gradueel erger

Is het niet contradictorisch: als we allemaal mondiger worden, waarom zijn we dat dan niet tegen onze baas? “Het is vaak makkelijker om extern iets aan te kaarten dan rechtstreeks op te staan tegen je baas”, weet Anja Van den Broeck, professor arbeidsmotivatie (KU Leuven). “Vaak loopt het ook niet vanaf de eerste keer de spuigaten uit, maar verergert de situatie gradueel. Als het van in het begin wel heel erg is, hopen mensen dan weer dat het bij een eenmalige uitbarsting blijft. We blijken een kei in het zoeken van excuses om het gedrag van de ander te vergoelijken.”

Nochtans is het volgens haar wel belangrijk om zo snel mogelijk te reageren, idealiter de eerste keer dat iets niet oké voelt. “Blijf er in ieder geval niet mee zitten tot het escaleert”, stelt Van den Broeck. “Als je niet rechtstreeks durft in te gaan tegen je baas, kun je een collega in vertrouwen nemen om samen te kijken wat je kunt doen om in het verweer te gaan.”

Helaas heeft reageren niet altijd het gewenste effect. Mensen in hogere posities blijken zich minder aan te trekken van de ander. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vroegen aan 118 proefpersonen om te vertellen over aan een aangrijpende gebeurtenis uit hun leven. Hun gesprekspartners waren aangesloten op meetapparatuur waarmee hun hartslag in de gaten werd gehouden. Degenen die zich machtiger voelden, gaven minder empathische reacties en toonden minder compassie met de anderen. “Mensen met macht gaan instrumenteler en strategischer naar andere mensen kijken”, zei hoogleraar Gerben van Kleef daarover in opinieweekblad De Groene Amsterdammer.

Wanneer toxische leiders door een werknemer gewezen worden op een grens, zullen ze die niet altijd erkennen of zelfs excuses verzinnen om die niet te moeten respecteren. Bijvoorbeeld: ‘Wie hier komt werken, had moeten weten dat het geen nine-to-five job is’. Soms zullen ze slachtoffers beschuldigen.

Formele kanalen

Om de conflictsituatie te objectiveren, kan het helpen om te noteren wat er allemaal gebeurt. “Dan kan het helder worden voor jezelf”, zei Kathleen De Stobbeleir, professor management aan de Vlerick Business School, daarover in De Standaard. “Soms wachten mensen te lang, tot de emoties zo hoog opgestapeld zijn dat ze niet genoeg veerkracht meer hebben om te reageren.”

Als medewerker kan je ook proberen om meer afstand te houden van de baas in kwestie, eventueel door telewerk. Uit een recent onderzoek van de KU Leuven en Securex blijkt dat de prestaties van mensen met een toxische baas beter zijn wanneer ze thuis werken. Bovendien kan het de situatie helpen ontmijnen. “Telewerken kan een buffer vormen - het kan rust bieden als je niemand meer door de gang ziet briesen - maar het is uiteraard geen structurele oplossing”, aldus Van den Broeck.

Als de situatie aanhoudt, is het altijd aangewezen om de formele kanalen te bewandelen. “Blijft het duren, stap dan naar de vertrouwenspersoon of dien een formele klacht in”, zegt Van den Broeck.

Slechts een fractie van de dossiers krijgt uiteindelijk een gerechtelijke staart. “Het is niet omdat men het kenbaar maakt, dat er ook een proces komt”, weet De Ketelaere. “Een slechte werksfeer of een bullebakbaas kunnen vervelend of moeilijk zijn: het is niet altijd een misdrijf. Dit soort dossiers zit vaak in een grijze zone: wat voor de ene motiverend leiderschap is, is voor de ander moreel geweld.”