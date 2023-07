Na meer dan 800 jaar neemt Vlaanderen afscheid van zijn dijkgraven: Zuhal Demir (N-VA) voert waterschappen naar Nederlands voorbeeld in

1183, dat is het jaar waarin de beruchte Engelse koning Richard I Leeuwenhart de troon bestijgt. Dat de al even beruchte sultan Saladin alweer slaags raakt met de kruisvaarders in het Heilige Land. En dat dichter bij huis, hier in Vlaanderen, voor het eerst melding gemaakt wordt van een dijkgraaf. Meer bepaald die van de sluis van Veurne-Ambacht in West-Vlaanderen.

Vandaag, meer dan achthonderd jaar later, heeft Vlaanderen nog altijd zijn dijkgraven. Voor heel even toch nog.

De Vlaamse regering heeft eerder deze maand een hervorming goedgekeurd die het beheer van alle ‘onbevaarbare waterwegen’ in Vlaanderen (polders en kleinere waterlopen) moet stroomlijnen. Vandaag wordt die taak verdeeld onder liefst 112 beheerders, zijnde 50 gemeenten, 56 polderbesturen en wateringen - met dijkgraven, 5 provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij VMM.

Dat kan beter, oordeelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De versnippering komt het noodzakelijke beleid niet ten goede. De opdracht van waterloopbeheerders is namelijk belangrijker dan ooit: de gebieden met hun bijzondere waterhuishouding behoeden voor overstromingen en ze omgekeerd ook niet laten uitdrogen. Dit is een uitdaging die door de klimaatverandering alleen maar groter wordt.”

Er is ook een democratisch probleem volgens minister Demir. Polderbesturen en wateringen zijn samengesteld uit de inwoners van een bepaald gebied die er minstens een aantal hectare land in bezit hebben. Doorgaans boeren dus. Zij duiden de dijkgraven aan.

Zo vormt zich soms een gesloten wereld. In het Limburgse Halen is recent heibel ontstaan omdat een watering weigert om twee grachten te dempen, wat nodig is om het veengebied Zwarte Beek te beschermen. De grachten dienen voor de landbouw.

Ook kunnen polderbesturen en wateringen zelfstandig belastingen heffen. Jaarlijks halen ze tot 8 miljoen euro op bij inwoners. Geld dat dient om het onderhoud van hun gebieden te bekostigen, maar waar dus (te) weinig controle op bestaat.

Waterschappen

De hervorming, goedgekeurd door de Vlaamse regering, moet het aantal beheerders van de onbevaarbare waterwegen - op termijn - terugbrengen van 112 vandaag naar maximaal 12 ‘waterschappen’. Er zal een werkgroep opgericht worden die de komende maanden moet bekijken hoe deze nieuwe Vlaamse waterschappen het best georganiseerd en afgebakend worden.

Boven de waterschappen zal een overkoepelende Waterschapsunie komen, die het werk moet coördineren.

In Nederland - waar een groot deel van het grondgebied is bevochten op de zee - heeft men een lange traditie van waterschappen, met rechtstreekse verkiezingen om de vier jaar voor de vertegenwoordigers in het bestuur van de organisaties. Rechtstreekse verkiezingen voor de waterschappen komen er niet in Vlaanderen. De regering zal mensen voordragen. In de raad van bestuur zullen onder meer specialisten van de Vlaamse overheid, de provincies en de betrokken gemeenten plaatsnemen.

Voor de afbakening van de nieuwe waterschappen zal men het wellicht niet te ver zoeken. Vlaanderen is nu al geografisch onderverdeeld in elf waterbekkens. Van west naar oost gaat het om het IJzerbekken, het bekken van de Brugse polders, het Leiebekken, het bekken van de Gentse Kanalen, het Bovenscheldebekken, het Denderbekken, het Benedenscheldebekken, Dijle- en Zennebekken, het Netebekken, het Demerbekken en het Maasbekken.