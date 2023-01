Na lugubere vondst van menselijke romp in kelder van appartement spookt één vraag door de hoofden: ‘Waar is een mens nog veilig?’

Hoewel de inwoners van het Antwerpse Deurne-Noord naar eigen zeggen wel wat gewend zijn, zorgt de vondst van een menselijke romp afgelopen vrijdag in een kelder er voor ongerustheid. ‘Ik heb niet zo snel schrik, maar nu voel ik me niet op mijn gemak. Het is een vies gevoel.’

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt Lassana wakker van gebonk op zijn deur. De politie staat op de stoep. “Ik vroeg wat er gebeurd was. ‘Er is een dode, we zijn op zoek naar bewijs’, zeiden ze. De politie kwam binnen en doorzochten zijn appartement, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen.

Vanuit het openbaar ministerie is toestemming gegeven voor de huiszoekingen, zegt woordvoerder Willem Migom van politiezone Antwerpen. “Gezien de grote hoeveelheid appartementen en het vermoeden dat de meeste mensen – zo niet iedereen – niet betrokken is bij de zaak, heeft de politie gevraagd of ze een kijkje mochten komen nemen en hebben mensen ook schriftelijk toestemming gegeven voor de huiszoekingen”, voegt hij toe. Ook Lassana ondertekende dit formulier.

Beeld Tine Schoemaker

Hij hoort later wat er gebeurd is. Zijn buren hebben een koffer gevonden met een menselijke romp erin, in de gang onder het appartementencomplex. In de kelder loopt een lange gang onder het gebouw door. Aan beide kanten zijn garageboxen en bergingen. Het parket heeft bevestigd dat er lichaamsresten gevonden zijn en heeft een moordonderzoek geopend.

Niets gezien, niets geroken

Het is de eerste keer dat Lassana iets dergelijks meemaakt, hij woont nu drie jaar in de buurt. “Ja, er rijdt vaak politie rond, maar ik ben blij hier, en het is rustig. Ik heb nooit problemen gehad.” Die kans is groter op zijn werk, zegt hij. Lassana werkt als arbeider in de haven in de containerterminal. Havenmedewerkers zijn dikwijls het target van drugscriminelen. Toch voelt hij zich veilig, op zijn werk én thuis.

Maar in de kelder van het pand waar hij woont zijn er nu dus wel menselijke resten gevonden. Lassana komt er zelf nooit, hij heeft geen garagebox.

Beeld Tine Schoemaker

Zijn buurman Steve wel. “Twee weken geleden was ik nog beneden. Toen heb ik niets gezien of geroken”, zegt hij. Hij is geschrokken van het nieuws. “Dit gebeurt niet elke dag.” Steve woont nu acht jaar aan de Bisschoppenhoflaan en voelt zich veilig in de buurt. Bang is hij nu niet. “Ik heb niet zo snel schrik, maar nu voel ik voel me niet op mijn gemak. Het is een vies gevoel.”

De garagebox waar de koffer gevonden is, bevindt zich schuin tegenover zijn opslagruimte. Niet iedereen kan de kelder zomaar binnen, je hebt een sleutel nodig, zegt hij. De garageboxen zelf zijn ook weer afgesloten, en er is cameratoezicht. Toch slapen er regelmatig mensen in de gang waar de garageboxen zich bevinden. Wie hen binnenlaat, weet hij niet. Verhuizen is de afgelopen uren door Steves hoofd gespookt. “Maar ik heb een huis gekocht, dus dat is niet zo gemakkelijk.”

Hel van Deurne-Noord

Ondanks de macabere vondst is het zaterdag rustig rond het appartementencomplex, dat aan een drukke weg ligt tussen het Sportpaleis en ‘de hel van Deurne-Noord’ – het Bosuilstadion. Twee bewoners laten hun hondjes uit. Een woon-zorgcentrum ligt op nog geen steenworp afstand, af en toe schuifelt er iemand naar binnen. In de achtertuin van het appartementencomplex ligt het containerpark van een internationaal verhuisbedrijf. Daarachter het Albertkanaal, dat de Antwerpse haven verbindt met het achterland.

De Bischoppenhoflaan in Deurne. Beeld Tine Schoemaker

Twee agenten patrouilleren naast het gebouw, en andere politiebusjes rijden regelmatig langs. Een man van het gerechtelijk labo komt in een wit pak het pand uitlopen met een bruinpapieren zak in zijn hand. Er wordt nog onderzoek gedaan binnen, zegt een van de agenten die verder niets kwijt kan.

Ook de bewoners hebben niet altijd zin om te praten. Een oudere man zit voor een buurtsupermarkt en zegt dat hij in Merksem woont en van niets weet. Niet veel later opent hij de voordeur van een huis in de straat.

Het is niet de eerste keer dat de garageboxen in het nieuws zijn. In 2019 vond de politie in dezelfde ruimte een tas met wapens, waaronder vijf kalasjnikovs. De garagebox werd gehuurd door drugscrimineel Niels D.C.

Nazorg

De dienst slachtofferzorg van de politiezone Antwerpen is beschikbaar voor de omwonenden, zegt woordvoerder Migom. Getuigen of slachtoffers krijgen een aanbod voor hulp en een contactnaam van slachtofferzorg. Contact kan zowel persoonlijk, telefonisch als via e-mail. “Normaal gezien heeft iedereen in Deurne die een formele verklaring heeft afgelegd ook dit aanbod gekregen,” volgens Migom. Nevenschade gaat niet alleen over het emotionele aspect, ook mensen die praktische schade hebben geleden kunnen zich melden.

Beeld Tine Schoemaker

De gebeurtenis zal nog wel even nazingen aan de Bisschoppenhoflaan. Aan de andere kant van het appartementencomplex waar de vondst werd gedaan, woont een jonge vrouw op zichzelf. Ze is de hele nacht wakker geweest. Na middernacht zag ze een lijkwagen voorbijrijden en werd er een brancard ingereden met een afgedekt – naar het leek – lichaam.

De gebeurtenis houdt haar bezig. Wie de persoon is, wie het gedaan heeft, wie ze nog kan vertrouwen in de buurt. Ja, Deurne is berucht, beaamt ze. Maar ze groeide op in de wijk, woont er graag en is wel wat gewend. Nu spookt alleen dezelfde vraag voortdurend door haar hoofd: waar is een mens nog veilig?