Na lang juridisch steekspel komt einde onderzoeksfase in zaak Schild & Vrienden eindelijk in zicht

Er is geen ontkomen meer aan voor Kamerlid Dries Van Langenhove en co.: het einde van de onderzoeksfase in de zaak Schild & Vrienden komt in zicht, na heel wat juridisch gepingpong. Van Langenhove en zes andere leden van de extreemrechtse groep Schild & Vrienden werden eerder al verwezen naar de correctionele rechtbank wegens een reeks racistische en/of negationistische haatmisdrijven.

Vijf anderen werden in de raadkamer al schuldig verklaard en kregen een opschorting van veroordeling wegens hun geringer aandeel. Eén verwezen inverdenkinggestelde, J.V., voorzitter van het Vlaams Belang in een centrumstad, tekende hoger beroep aan tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank.

Jihad Van Puymbroeck, ex-werkneemster van de VRT, tekende op haar beurt hoger beroep aan tegen de afwijzing van haar burgerlijkepartijstelling. Later werd ook tegen de buitenvervolgingstelling voor feiten van negationisme van Van Langenhove hoger beroep aangetekend door de Liga voor Mensenrechten en eremagistraat Henri Heimans. Het gaat over de verspreiding van spotprenten en ‘grappen’ die Hitler verheerlijken en de spot drijven met het vergassen van mensen door de nazi’s tijdens WO II. Van Langenhove zegt zelf “niets te maken hebben” met die feiten.

Donderdag is het dan eindelijk aan de Kamer van inbeschuldigingstelling om te oordelen of er tegen Dries Van Langenhove en co. voldoende bezwaren zijn om hen voor bovenstaande handelingen naar de correctionele rechter te sturen.

Er wordt niet onmiddellijk een uitspraak verwacht, maar als deze fase achter de rug is, staat niets het werkelijke strafproces voor de correctionele rechtbank van Gent nog in de weg. Daar zullen ook het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Unia en de UGent als burgerlijke partijen tussenkomen.