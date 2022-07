Na Johnson: op zoek naar een nieuwe leider voor het Verenigd Koninkrijk

Het ziet ernaar uit dat de Britse premier zich nog wat tijd heeft gekocht. Maar al duurt het dan nog enkele maanden, het rijk van de flamboyante Boris Johnson is uit. En dan is de vraag: wat nu? Of belangrijker nog: wie nu?

‘Mijn beleid ten opzichte van cake is’, zo filosofeerde Boris Johnson ooit, ‘tegelijkertijd het hebben en het eten ervan.’ Deze politieke wijsheid indachtig heeft de Britse premier besloten om pas over een maand of drie daadwerkelijk op te stappen. Op deze manier is Johnson zijn opstandige partijgenoten tegemoetgekomen, terwijl hij nog even zijn droombaan kan behouden. Voor de Conservatieven betekent het dat ze nog even moeten wachten op een nieuw begin, tenzij Johnson alsnog per onmiddellijke ingang de deur wordt gewezen.

Voor de regeringspartij breken er lastige tijden aan. Eerst komt er een moddergevecht tussen een dozijn kandidaten die de opengevallen vacature willen opvullen. Deze ‘blue on blue’-burgeroorlog - blauw is de partijkleur - zal nog meer imagoschade opleveren. Extra probleem is dat er geen duidelijke favoriet is. Er zijn vier kampen: pragmatici, brexiteers, thatcherianen en enkele Conservatieven met een economisch progressieve agenda. Er zit geen tweede Boris tussen. Jacob Rees-Mogg komt er nog het dichtst bij, maar is geen kandidaat.

‘One nation-conservatisme’

Een nieuw begin is niet makkelijk omdat Johnson de electorale kaart van het land overhoop heeft gegooid. Met zijn vermogen om kiezers uit de arbeidersklasse te trekken die anders nooit tory zouden stemmen, heeft hij delen van het midden en noorden van het land blauw gekleurd. Tegelijkertijd hebben sommige conservatieve streken een gele kleur gekregen, de kleur van de Liberaal-democraten. Dat komt omdat nogal wat conservatieve kiezers niet onder de indruk waren van de fratsen waarmee Johnson telkens weer in het nieuws kwam.

De kracht van Johnson was dat hij bij de ‘brexitverkiezingen’ stemmen kreeg uit twee verschillende kiezersgroepen, een politieke vorm van ‘cake-isme’. Of zijn opvolger in staat is het vertrouwen van de noordelijke kiezers te behouden en dat van de zuidelijke kiezers te herwinnen, is de vraag. Wel biedt het verdwijnen van een alumni van Eton College, en nazaat van koning George II, de partij de kans om - weer - haar moderne, diverse zijde te tonen. Onder de kandidaten zijn zowel vrouwen als etnisch minderheden sterk vertegenwoordigd.

Wie er ook leider wordt, hij of zij zal bij aanvang van de ambtstermijn gaan spreken over ‘one nation-conservatisme’, het verenigen van het koninkrijk. Dit is met brexit in gedachten meer dan ooit nodig. Het verdwijnen van Johnson zal, anders dan remainers in binnen- en buitenland zullen hopen, niet leiden tot het terugdraaien van de brexit. Sterker, aan het begin van de week liet de EU-gezinde oppositieleider Sir Keir Starmer weten dat terugkeer ook voor hem een gepasseerd station is. Zelfs het verzachten van de brexit zit er volgens hem niet in.

Er staat nog een andere eenheid op het spel: de Britse Unie. Johnson is drie jaar lang een ideale stemmentrekker geweest voor de nationalisten in Wales, Schotland en Noord-Ierland. Zijn buitenissige, immorele gedrag bleek beter te passen bij de Angelsaksische dan bij het Keltische deel van de Britse eilanden. Zijn vertrek zal de onafhankelijkheidsstrijd van bijvoorbeeld the Scottish National Party - door Johnson plagerig de Scottish Nationalist Party genoemd - mogelijk doen dimmen, zeker wanneer een halve Schot als Wallace leider wordt.

Noord-Ierland

Een urgenter dossier is de patstelling in Noord-Ierland, waar de pro-Britse unionisten weigeren te gaan besturen zolang ‘het Protocol’ geldt - een douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Johnson koos voor een confrontatie met de EU, middels een noodwet die het Protocol onschadelijk moet maken. Wanneer zijn opvolger een minder harde koers gaat varen, zullen de Noord-Ierse Unionisten nog minder geneigd zijn om in te binden. Het is al doende een uitzichtloos touwtrekdossier aan het worden.

Aan de andere kant bestaat de hoop dat de val van Johnson de relatie met de Europese Unie ten goede komt. Door de jaren heen heeft de ondiplomatieke premier met provocerende uitspraken en wispelturigheid veel persoonlijk getinte irritatie gewekt in de Europese hoofdsteden. Bovendien staat hij te boek als de man die de brexit mogelijk heeft gemaakt. Met de genoemde Wallace, een van de favorieten, zal er beter te onderhandelen zijn, al wordt hij door argwanende brexiteers gezien als een vertegenwoordiger van de deep remain state.

Een van de weinige buitenlandse leiders die Johnsons vertrek wel betreurt is Volodymyr Zelensky, die een speciale band heeft opgebouwd met de Britse leider, zo goed dat er in het belegerde natie straten en baby’s naar ‘Boris’ worden vernoemd. De president hoeft echter niet bang te zijn dat het onder een nieuwe leider anders zal zijn, zeker niet wanneer een havik als Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken, of Defensieminister Wallace de strijd wint. Er is zelfs, half gekscherend, geopperd om Johnson als ambassadeur naar Kiev te sturen.