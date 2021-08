Na hevige kritiek op Waalse aanpak watersnood: federale ‘ondersteuningscel’ gaat hulp coördineren

Drie weken na de overstromingen zitten sommige families in Wallonië nog altijd zonder voedsel, gas of elektriciteit. Aangezien de kritiek op de politiek steeds luider klinkt, komt er nu een nieuwe federale ‘ondersteuningscel’. ‘De coördinatie op het terrein moet beter.’

Na de onvrede over de aanpak van de Waalse hulpverlening lanceert de federale regering een ‘ondersteuningscel’, een soort crisiscentrum om de burgemeesters van de getroffen gemeenten bij te staan. In deze nieuwe cel zetelen experts van politie, volksgezondheid, brandweer en andere hulpdiensten. Ze moet de coördinatie op het terrein bevorderen. Daarnaast zullen officieren van de Civiele Bescherming samenwerken met burgemeesters in het verstrekken van noodhulp.

Officieel komt het centrum er in onderling overleg tussen federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Maar vooral in federale regeringskringen was de kritiek stilaan onhoudbaar geworden. De buitenwereld wees met een beschuldigende vinger naar Verlinden, hoewel het vooral de Luikse gouverneur Hervé Jamar (MR) en Di Rupo waren die de situatie moeilijk onder controle kregen.

“Totale chaos”, dat is het verdict van Cédric Halin, burgemeester van het Luikse dorpje Olne dat zwaar getroffen werd door de watersnood. “Het Rode Kruis kwam gisteravond klaargemaakte maaltijden uitdelen die onze inwoners zelf moesten opwarmen. Ze gingen ervan uit dat zij een werkende oven hadden. Kunt u dat geloven?” Veel huizen zijn door de watersnood ingestort, moeten gesloopt worden of zitten zonder nutsvoorzieningen zoals gas of elektriciteit.

Geen toverstaf

Aan goede intenties geen gebrek. Duizenden vrijwilligers dienden zich via het Rode Kruis aan om zich in te zetten in het rampgebied. De hulporganisatie verzamelde ook al 30 miljoen euro aan donaties. Alleen krijgen vrijwilligers ter plaatse nauwelijks aansturing. De lokale burgemeesters en het Rode Kruis wijten deze chaos deels aan het gebrek aan coördinatie vanuit de andere overheden.

Dat zit zo: de eerste dagen na de ramp coördineerde het Nationaal Crisiscentrum de noodhulp, zodat de hulpdiensten kort op de bal konden spelen. Eind juli werd deze federale fase echter beëindigd. “De coördinatie is nu in handen van de provincies, die de noden op het terrein beter kennen”, klonk het gisterenmiddag op het kabinet van Verlinden. Ook Waals regeringsleider Di Rupo speelde de bal gisteren door naar de provincies. “We moeten het institutionele kader van dit land respecteren.”

De gouverneur van Luik, Hervé Jamar (MR), liet kort daarna in een reactie aan De Morgen weten dat hij op dit moment helaas niet meer kon doen dan wat er al gebeurt. “Ik heb vandaag al elf vergaderingen gehad. Onze ploegen werken dag en nacht. Ik begrijp de frustratie van mensen, maar ik heb geen toverstaf.”

Weg is nog lang

Enkele uren later was de kogel dan toch door de kerk. De nieuwe federale cel, die wordt ondergebracht onder het Waalse commissariaat voor de heropbouw, moet een deel van de druk op de provincie en het gewest wegnemen. Tegelijk is het een signaal van Verlinden, en bij uitbreiding de federale regering, dat ze de zaken wel degelijk onder controle heeft.

“Iedereen heeft al grote inspanningen geleverd, maar de weg is nog lang. Ik wil minister-president Di Rupo graag bijstaan in de gigantische opdracht die hem nog wacht”, liet Verlinden gisteravond weten.