Na het mislukken van de fiscale hervorming: ‘Voor Bouchez is deze zwartepiet fantastisch, een jaar voor de verkiezingen’

De onderhandelingen over een fiscale hervorming zijn op niets uitgedraaid en de MR van Georges-Louis Bouchez krijgt de zwartepiet toegeschoven. Politiek journalist Jeroen Van Horenbeek maakt een eerste analyse: ‘Voor cd&v kan het net interessanter zijn om met het oorspronkelijke plan naar de kiezer te trekken.’

Waar is het gisterenavond fout gelopen?

“Het is een gruwelijk cliché maar dit was de kroniek van aangekondigde mislukking. Maandag maakte MR al duidelijk dat het akkoord nog te veel belastingen bevatte, te weinig arbeidsmarkthervormingen en dat er te weinig in zat voor zelfstandigen.

“Toch was er nog een sprankeltje hoop dat het misschien zou lukken. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft de reputatie van altijd dwars te liggen, vaak tot een seconde voor het afkloppen van een akkoord. Je moest dus rekening houden met het feit dat de MR wel kritiek had maar op het einde misschien toch zou inbinden, zeker toen vicepremier David Clarinval dinsdagavond toch wilde aanschuiven.

“Maar eigenlijk was het gisteren rond acht, negen uur ’s avonds al duidelijk dat het niet ging lukken. Sowieso: er werden al vijf weken bilaterale gesprekken gevoerd over de fiscale hervorming - wat sowieso geen goed teken was. MR wilde hier absoluut een stevige arbeidsmarkthervorming aan koppelen. Dat was voor links onbespreekbaar.

“De hervorming was bovendien ‘maar’ een taxshift en geen taxcut - een klassieke belastingverlaging - want onze begroting is er te slecht aan toe om de belastingen te verlagen zonder dit elders te compenseren. Aan alles voelde je dat een akkoord te moeilijk zou liggen voor de MR.”

Alle partijen schuiven MR die zwartepiet toe. Is dat terecht?

“Niemand is verbaasd over het feit dat MR hier geen genoegen mee neemt. Al sinds professor fiscaal recht Mark Delanote (UGent) vorige zomer een blauwdruk schreef voor een grote renovatie van ons fiscaal systeem, zei Bouchez dat hij niet naar onderhandelingen zou komen als dit de basis was. Er zaten voor hem toen al te veel belastingverhogingen in.

“Politiek gezien volgt Bouchez een heel simpele logica. Zijn argumentatie is: zijn electorale achterban is al wie rechts en ondernemend is in Franstalig België. En die wil geen pijn doen tenzij ook links belangrijke toegiften doet. Voor hem als liberaal is die zwartepiet trouwens fantastisch, zo één jaar voor de verkiezingen.

“Op de voorpagina van Het Laatste Nieuws stond hij Bouchez dinsdagochtend te blinken naast de titel ‘‘Non’ tegen elke belastingverhoging’.

“Nu, de linkse partijen schuiven de schuld wel in de schoenen van Bouchez, maar in de laatste besprekingen voor het weekend was bijvoorbeeld ook al de veelbesproken effectentaks uit het voorstel gehaald. Voor links was dat onbehapbaar - al is dat publiek nooit echt uitgesproken door de socialisten en groenen.

“Toen al wist je eigenlijk dat dit akkoord gedoemd was om te mislukken: voor de MR was het pakket te links en voor de linkse partijen te rechts. De linkse partijen zijn blij de zwartepiet naar Bouchez te kunnen schuiven, en hij ontvangt die dus graag.”

Komt er nu definitief geen fiscale hervorming meer voor de verkiezingen?

“Zeg nooit nooit. Misschien ondernemen ze nog wel een reanimatiepoging na het zomerreces. Maar als ze er nu niet uitraken, dan denk ik niet dat ze er in oktober bij de begrotingscontrole nog opnieuw aan gaan beginnen.

“Het was echt helemaal op de laatste weken. Bijna iedereen was het beu. Vergeet trouwens niet hoeveel dit - vijf weekends op rij onderhandelen - ook vraagt aan voorbereiding van de regeringspartijen achter de schermen: alternatieve plannen herberekenen, weekends vrijhouden, … zowel voor de ministers als voor heel wat medewerkers achter de schermen.”

Hoe pijnlijk is dit voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem en zijn partij cd&v? Met zelfs een eigen ‘meernetto-calculator’ hadden zij hoog ingezet op deze hervorming. Te hoog, misschien?

“Van Peteghem geeft eigenlijk al twee jaar hetzelfde interview: ‘Er moet absoluut een fiscale hervorming komen’. Dat is natuurlijk waar, maar achteraf bekeken was dat te hoog gegrepen. Zijn oorspronkelijke voorstel ging over een hervorming van 6 miljard euro in totaal, dat is politiek gezien enorm. Zeker om zo laat in de legislatuur nog te realiseren, met de verkiezingen in zicht, met een bonte ploeg die nooit heeft uitgeblonken qua samenhang.

“Dit was een moeilijke opdracht en voor minister Van Peteghem als persoon moet dit gezichtsverlies pijnlijk zijn. Voor cd&v is dit sowieso geen leuke week. Ook in de Vlaamse regering heeft de partij klappen gekregen van minister Zuhal Demir (N-VA) rond de nieuwe stikstofregels waar boeren zich - terecht - veel zorgen om maken.

“Aan de andere kant was het oorspronkelijke fiscale plan al afgezwakt tot een hervorming van 2 miljard. Zo dreig je een ‘akkoordje’ af te sluiten waarvan de kiezer gezien de hoge inflatie amper iets van voelt. Of waar hij toch minstens dat idee bij heeft. Wellicht zou er uiteindelijk meer aandacht geweest zijn voor de belastingverhogingen dan voor de algemene lastenverlaging.

“In die zin kan het voor cd&v interessanter zijn om tijdens de verkiezingscampagne met dit volledige plan naar de kiezer te trekken in plaats van een klein brokje effectieve hervorming.”

Gaat dit aan premier De Croo blijven kleven?

“De Croo had een zomeragenda met drie items. Eerst was er het verlengen van de oude kerncentrales en het akkoord met Engie over de financiering daarvan. Dat lijkt nu toch in de goede plooi te zijn gevallen, al zullen we pas over tientallen jaren kunnen oordelen of dit nu echt een goede deal was.

“Dan was er plots dat pensioenakkoord. Daar was hij twee weken geleden aan begonnen omdat hij voelde dat de gesprekken over de fiscale hervorming stokten. Het is een opvolging van het oorspronkelijke plan van vorige zomer en het is zeker niet voldoende om de stijgende vergrijzingskosten op te vangen, maar dat is wel hoe het hier in België moet: stap voor stap.

“De fiscale hervorming moest het sluitstuk zijn en dat is de premier dus niet gelukt. Dat is een domper, en de oppositie zal dit ook gretig uitbuiten. Morgen volgt nog een zitting in de Kamer en dan zullen ze zeker op hem schieten.

“De voorbije weken heeft De Croo ook nevenschade opgelopen door fel gemediatiseerde rellen zoals de saga met buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) en de exit van Egbert Lachaert als liberale partijvoorzitter. De Croo heeft enorm hard gewerkt de voorbije maanden, maar wat blijft daarvan hangen? Als je dat op de balans legt, kantelt die toch eerder naar de negatieve kant.

“De Croo benadrukt in zijn communicatie nu ook heel hard dat de begroting een hervorming niet mogelijk maakt. Zie dat maar als een laag blauwe vernis over een nederlaag: De Croo presenteert zich hier als de hoeder van de begroting en wil zo tonen dat hij zijn eigen achterban niet vergeten is. Al is dat laagje vernis er natuurlijk snel afgekrabd.”

Wat betekent dit voor Vivaldi? Kan de regering nu eigenlijk nog blijven functioneren?

“Bij haar aantreden verkondigde deze regering dat ze het allemaal anders zou aanpakken. Talent wins games, but teamwork wins championships, zei De Croo toen. Nu kunnen we stellen dat van dat teamwork niets is terechtgekomen.

“Op zich zijn we de corona- en energiecrisis degelijk doorgekomen, maar dat deze regering een fantastische hervormingsregering zou zijn, is een fata morgana gebleken.

“Toch heeft geen enkele partij er baat bij om de regering hierover te laten vallen. Een blik op de peilingen verklaart waarom. Ze zullen dus nog een jaar voortdoen en misschien her en der nog wat dingen proberen te verwezenlijken.”