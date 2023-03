Na het faillissement van Silicon Valley Bank: ‘De Fed gaat door tot het kraakt. Wel nu is er iets gekraakt’

Silicon Valley Bank was de zestiende grootste bank van de Verenigde Staten. Wat is er precies fout gelopen?

“Het is een vrij breed verhaal, dat gestart is tijdens de coronapandemie. Toen hebben centrale banken de wereld voorzien van enorm veel geld om zo een economische crisis te vermijden. Maar vanaf vorig jaar hebben ze door de enorm hoge inflatie dat beleid moeten terugschroeven door de rente te verhogen. En op zo’n moment worden de zwakke schakels in het systeem blootgelegd. Silicon Valley Bank financierde start-ups, die veel geld op hun rekeningen hadden staan. De bank heeft dat geïnvesteerd in staatsobligaties op lange termijn, toch een veilige haven. Maar toen de rente plots begon te stijgen, hadden deze techbedrijven geld nodig. Zij haalden dat massaal van hun rekening. Silicon Valley Bank zag zich genoodzaakt om heel wat obligaties te verkopen met verlies. Er ontstond paniek bij de andere spaarders, die massaal hun geld gingen afhalen: een run on the bank. En dus moest de overheid ingrijpen en de zaak in handen nemen.”

Valt dit te vergelijken met de val van Lehman Brothers in 2008? Moeten we opnieuw een grote financiële crisis vrezen?

“Nee, er zijn toch een aantal belangrijke verschillen. In 2008 ging het over rommelkredieten die wijd verspreid waren bij heel wat verschillende banken, dat is nu zeker niet het geval. Het gaat over betrouwbare overheidsobligaties. Er zou ook geen enkel probleem geweest zijn als Silicon Valley Bank die voor de volledige termijn had kunnen aanhouden. Maar het was verrast door de sterk gestegen rente. Het gaat hier over slecht risicomanagement. Normaal gezien kan het niet dat je als bank in liquiditeitsproblemen komt als de rente met een paar procent stijgt.”

In totaal stond er bij de bank voor 150 miljard euro op de spaarboekjes. Wat zijn de gevolgen dan wel?

“Veel zal ervan afhangen wat de autoriteiten maandag beslissen. Er kan beslist worden dat een grotere bank Silicon Valley Bank moet overnemen. Zo gaat er helemaal niks verloren van de depositorekeningen. Dat zou het vertrouwen in het systeem de minste schade toebrengen. Ik denk dat men zijn lesje wel geleerd heeft uit het Lehman Brothers-verhaal: dat het niet zo slim is om een bank gewoon overkop te laten gaan. Dat veroorzaakt een verlies ven vertrouwen. Als men het allemaal netjes afhandelt, dan zou dit slechts een kleine rimpeling mogen zijn waar we over twee weken niet meer over spreken. Al zal de invloed op de techsector wel wat groter zijn.”

In België merken we hier dus helemaal niks van?

“Normaal gezien niet. De aandelen van onze banken zijn wel wat gezakt omdat ze de trend volgen, maar ons bankensysteem is heel stabiel. Meer nog, we hebben momenteel het probleem dat we nog altijd te veel cash hebben.”

Het failliet van Silicon Valley Bank is een gevolg van de rentestijgingen die de afgelopen maanden zijn doorgevoerd. Zal het rentebeleid nu aangepast worden?

“Begin vorige week gaf Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, nog het signaal dat het niet zo snel gedaan zou zijn met de renteverhogingen, aangezien de inflatie nog altijd veel te hoog ligt. Maar de markt heeft nu ook een signaal gegeven dat het misschien wel genoeg geweest is. De Fed gaat altijd door tot er iets kraakt. Wel, nu is er iets gekraakt en zou men zijn rentebeleid weleens kunnen herzien. Er zijn vierduizend banken in de Verenigde Staten, er zullen er dus nog wel zijn die dergelijke risico’s hebben genomen. Je wilt natuurlijk vermijden dat er nog banken overkop gaan.”