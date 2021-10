Na het dodelijke setincident met Alec Baldwin: ‘Dit is een ‘freak accident’. Zoiets kan normaal niet gebeuren’

Alec Baldwin schoot tijdens opnames van een western regisseur Joel Souza neer en cinematografe Halyna Hutchins. Hoe zien de veiligheidsmaatregelen eruit op zo’n set?

“Als acteurs in een scène met wapens moeten richten en schieten, vallen die onder de verantwoordelijkheid van een gun handler, die speciale controles uitvoert. Als wapens enkel gedragen worden, bijvoorbeeld in de broekzak van de acteurs, is het de props master die instaat voor het beheer. Omdat ze dan eerder als rekwisieten worden gezien.

“Ik was dit jaar zelf nog in de States om er een serie te draaien. Bij elke take waarbij de acteurs wapens zouden dragen, moesten de acteurs, de cameraman, de assistent-regisseur en de regisseur bevestigen dat er niets in de loop van elk wapen zat, voor de opnames konden beginnen.”

Baldwin schoot met losse flodders. Dat zijn hulzen die enkel een vlam en een knal geven, maar ook die zijn gevaarlijk. In het verleden schoot een acteur zichzelf dood, weliswaar buiten de opnames, toen hij een wapen met losse flodders tegen zijn hoofd hield.

“Ook daarvoor zijn er specifieke maatregelen. Zo moeten acteurs een veiligheidsafstand in acht nemen als ze met die wapens naar elkaar vuren. Ook de cameramensen moeten bij zulke opnames beschermingspakken en handschoenen dragen zodat er geen stukjes brandend kruid op hun huid kunnen terechtkomen, en er wordt plexiglas geïnstalleerd om hen te beschermen.”

Is er dan volgens u genoeg oog voor de veiligheid op set?

“Zeker in Amerikaanse films wordt er constant geschoten, maar er wordt streng toegekeken op de veiligheid. Dit ongeluk is een freak accident, dat kan je wel zeggen, omdat zoiets normaal niet kan gebeuren. De veiligheidsmaatregelen op een set zijn enorm streng.”

Regisseur Michaël Roskam. Beeld Karel Duerinckx