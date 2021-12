Na hele nacht discussie: Vivaldi breekt zich het hoofd over kernuitstap

De federale regeringstop heeft zich woensdagavond laat nogmaals gebogen over het gevoelige dossier van de kernuitstap. De groene partijen willen doorzetten met de sluiting van de kerncentrales, zoals voorzien tegen eind 2025. De andere coalitiepartijen gaan akkoord. Op MR na. De Franstalige liberalen willen de twee jongste kerncentrales tien jaar langer openhouden.

Volgens netbeheerder Elia moet snel beslist worden over het dossier. Ook binnen de regering willen de meeste partijen het dossier na maandenlange discussies afronden voor de kerst. Bij het ter perse gaan van deze krant was er woensdagavond laat nog geen akkoord bereikt. Ook donderdagochtend vroeg is er nog altijd geen deal, na een hele nacht onderhandelen.

Het kan twee kanten op. Ofwel bindt MR in en wordt de kernuitstap uitgevoerd zoals voorzien, met een aantal technische ingrepen om ervoor te zorgen dat de stroombevoorrading verzekerd is. De toekomstige gascentrale in Vilvoorde heeft voorlopig nog geen vergunning beet.

Ofwel houdt MR het been stijf en wordt het dossier wellicht over de kerstvakantie heen getild. In dit scenario dreigt een vertrouwenscrisis binnen Vivaldi. Niet in het minst tussen Open Vld en MR, de liberale zusterpartijen. De zaak uitstellen zou premier Alexander De Croo beschadigen. Ook de groenen willen snel beslissen. Het dossier van de kernuitstap is intussen negentien jaar oud.

Behalve de kernuitstap ligt het dossier van de ‘nucleaire provisies’ op tafel. Voor de ontmanteling van de kerncentrales en de bewaring van het nucleair afval is geld nodig. Veel geld. De regering wil er zeker van zijn dat uitbater Engie Electrabel hiervoor instaat. Men wil het bedrijf daarom verplichten zijn uitstaande factuur - ruim 9 miljard euro - versneld terug te betalen tegen 2030.