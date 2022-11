Na foto van vastgebonden jongetje in crèche Keerbergen: had daar niet al veel eerder ingegrepen moeten worden?

Voor de zoveelste keer komt een crèche in opspraak na vermeende feiten van kindermishandeling. Deze keer zou in Keerbergen een jongetje in zijn bed zijn vastgebonden met tape. Maar er waren eerder al twaalf meldingen over de crèches van uitbaatster Myriam Broeckx. Had daar niet al veel eerder ingegrepen moeten worden?

Vorige week zou een jongetje in ‘Mippie en Moppie 2', een crèche in Keerbergen, een nachtmerrie meegemaakt hebben. De baby zou door een begeleidster met tape zijn vastgebonden in zijn slaapzak en vervolgens zou die slaapzak ook nog eens met tape vastgemaakt zijn aan het bed. “Om te vermijden dat hij nog kon bewegen”, claimt een bron dicht bij het dossier. “Het kindje werd als een lastig baasje gezien en huilde vaak. Om ervan af te zijn, hebben ze hem vastgebonden en in een aparte kamer gelegd. Zodat ze hem niet moesten horen.”

Vorige maandag kwam er melding van de feiten en donderdag ontving het agentschap Opgroeien zelfs een foto. Toen ze die zagen, besloten ze onmiddellijk om de crèche te sluiten. Minstens tot begin volgend jaar blijven de deuren dicht. Ondertussen loopt een onderzoek.

De oprichter van de opvang, de 59-jarige Myriam Broeckx uit Keerbergen, ontkent in alle toonaarden. “Een werkneemster die we zouden ontslaan, probeert wraak te nemen”, vertelt de vrouw, die vorige week onbereikbaar was toen Opgroeien wou nagaan wat er zich in haar opvang kon hebben afgespeeld. Gisteren vertelde ze dat de foto in scène zou zijn gezet. “Het is verschrikkelijk. Mijn dochter (die de betrokken crèche dagelijks uitbaat, red.) staat op instorten. Wij zijn een goede crèche, vraag dat maar aan onze ouders en werknemers. Zij hebben al verklaard dat hier nooit vreemde dingen gebeuren.”

Eerder al klachten

Dat laatste klopt niet helemaal. Broeckx heeft de voorbije jaren meerdere crèches opgericht en kwam al vaker in het vizier van ouders of (ex-)werkneemsters. Voor ‘Mippie en Moppie 2' gaat het om drie klachten, waarvan in één geval sprake is van schreeuwen tegen de kinderen. Ook over ‘Mippie en Moppie 1' kwamen sinds 2015 al negen klachten. Wij spraken met ouders die in april 2019 klacht indienden omdat hun dochtertje op een dag naar huis kwam met onverklaarbare blauwe plekken. “We hebben toen camerabeelden kunnen bekijken en die toonden aan dat er hard omgegaan werd met onze dochter”, zegt de vader. “Toch bleven Broeckx en de betrokken begeleidster beweren dat ze niet wisten waar de blauwe plekken vandaan konden komen.”

De ouders trokken naar Opgroeien. “De medewerkster liet ons weten dat er al vaker klachten waren geweest over de crèche. Ze zouden de inspectie sturen.” Dat gebeurde effectief, maar de opvang mocht open blijven omdat niet bewezen kon worden dat de begeleidster de blauwe plekken had veroorzaakt. “Onbegrijpelijk”, zucht de vader. “De overheid had Myriam toen al kunnen stoppen.”

Twaalf keer alarm

Tussen 2015 en 2022 werd er bij Opgroeien op die manier al minstens twaalf keer aan de alarmbel getrokken door ouders of (ex-)werknemers over crèches van Broeckx. Dat is bijna twee keer per jaar. Vooral het feit dat er te weinig begeleidsters ingezet werden bij de kinderen werd meermaals aangekaart, maar ook over het ‘pedagogisch handelen’ in de crèches kwamen klachten. Dat is een administratieve term waaronder alles gevat wordt wat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Hoeveel klachten er de voorbije jaren over de andere drie crèches van Broeckx zijn ingediend, is nog onduidelijk.

Ook de voorlopers van de ‘Mippie en Moppie’-crèches in Keerbergen (Kinderdroom 1 en 2) kwamen in het verleden al in opspraak. Zo was er in 2014 al een klacht over het vastbinden van kindjes en het ontzeggen van voeding. De eigenares ontkende die feiten en diende zelf klacht in tegen de ex-werkneemster wegens ‘laster en eerroof’. Die zaak werd door de rechter verworpen.

Gisteren doken plots ook verhalen op over het feit dat in 2008 in één van de crèches van Broeckx een kindje ‘per ongeluk’ in een bedje vergeten zou zijn na het afsluiten van één van de lokalen. In 2015 is er in een crèche dan weer een baby gestopt met ademen in haar slaap. Er moest een ambulance uitrukken. Die bracht het meisje naar een ziekenhuis waar ze drie dagen later overleed.

“Er zijn daar soms verschrikkelijke zaken gebeurd”, beweert een bron dicht bij het dossier. “Er is één begeleidster die al jaren meedraait, maar emotioneel erg labiel is en bij het minste ontploft.” Een aantal ouders getuigt dan weer in het voordeel van Myriam Broeckx en de begeleidsters. Ze zeggen dat hun kinderen steeds “met de glimlach naar huis komen” en vinden het “vreselijk dat de naam van de crèche door het slijk wordt gehaald”. De komende dagen en weken zal duidelijk moeten worden wat zich exact heeft afgespeeld en in hoeverre de overheid in het verleden adequaat is omgegaan met eerdere klachten.