Na dodelijke aanslag op Brusselse politieagent: bevoegde ministers verantwoorden zich in de Kamer

De Kamercommissie kwam maandag met spoed bijeen naar aanleiding van de aanslag op een politiepatrouille in Brussel vorige donderdag. De 32-jarige Y.M. stak toen twee agenten neer. Een van hen, de 29-jarige Thomas, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Politievakbonden eisten dit weekend al het ontslag van Van Quickenborne.

Die begon zijn toespraak met een duidelijk overzicht van de feiten die zich donderdag afspeelden. Hij benadrukte daarbij dat er voldoende communicatie was tussen de magistraten van de betrokken diensten, en dat het parket van Brussel in zijn handelen “niet over één nacht ijs is gegaan”.

De minister bevestigde dat de verdachte zich op de dag van de aanslag al op het politiekantoor had aangeboden. Y.M. gaf aan met psychische problemen te kampen en haat te voelen tegenover de politie. Volgens meerdere getuigen zou de man hebben aangegeven dat hij zulke gedachten niet wou hebben en een normaal leven wou leiden. Daarop brachten enkele agenten hem op instructie van het parket naar de psychiatrische dienst van het ziekenhuis Saint-Luc.

“Vrijwilligheid was daarbij het uitgangspunt”, zegt Verlinden. Het gedrag van Y.M. was die ochtend niet gewelddadig, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een gerechtelijke arrestatie, aldus Van Quickenborne. Hij citeert daarbij uit het rapport van de procureur-generaal van het parket van Brussel: “Uit de bewoordingen kon niet worden afgeleid dat de persoon een strafwettelijk misdrijf zou plegen.”

De ministers bevestigden dat Y.M. niet in aanmerking kwam voor een gedwongen opname, omdat hij zelf om psychologische hulp vroeg. Of het ziekenhuis voldoende op de hoogte gebracht is van zijn mogelijke gevaar en wat er zich daar verder afspeelde, moet door de onderzoeksrechter in het lopend gerechtelijk onderzoek vastgelegd worden.

Y.M. belandde zowel in 2010 als in 2013 in de gevangenis voor diefstal, maar zou tijdens zijn periode in de cel geradicaliseerd zijn. Hoewel hij zowel op de CELEX-lijst, de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen, als op een gedeelde databank van de veiligheidsdiensten beheerd door het terreurorgaan OCAD, stond, kwam hij in 2019 toch vrij.

Van Quickenborne en Verlinden benadrukten dat de verdachte sinds zijn vrijlating nauw is opgevolgd door verschillende instanties. Zo zou hij in de periode van 2019 tot 2020 op acht momenten besproken zijn op de local taskforce van Brussel. De laatste keer was op 6 oktober 2020. Nadien kwam de focus op socio-preventieve begeleiding door meerdere vzw’s te liggen.

In 2021 kwam Y.M. nog enkele keren in contact met de politie, onder meer door verlies van zijn bankkaart en een wegcontrole. Hij zou bij de politie bekend gestaan hebben als een ‘manipulator’ die gewelddadig uit de hoek kon komen als hij zijn zin niet kreeg. Maar volgens Van Quickenborne was er sinds zijn vrijlating in 2019 geen enkel negatief element gemeld dat van hem een concrete bedreiging voor de veiligheid zou maken.

De aanwezige commissieleden bleven nog met veel vragen achter, onder meer over geweld tegen de politie in het algemeen. Koen Metsu (N-VA) wees minister Van Quickenborne erop dat er enkele jaren geleden al verschillende voorstellen daaromtrent door de Kamer zijn goedgekeurd. De eerdere bewering van Van Quickenborne dat geweldszaken tegen de politie niet geseponeerd worden, werd onder andere door Stefaan Van Hecke (Groen) in twijfel getrokken.