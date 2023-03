Na de val van Silicon Valley Bank: ‘Bij cryptobeleggers leeft het gevoel dat alles nu veiliger is dan een bank in de VS. Maar wat is veilig?’

Vorige week kende bitcoin nog de sterkste daling sinds vorig najaar, gisteren volgde dan weer een stijging van meer dan 10 procent. Wat is daar gebeurd?

“Door het slechte nieuws rond Silicon Valley Bank is het wat ondergesneeuwd, maar de forse koersdaling van cryptomunten vorige week is eigenlijk terug te brengen op het faillissement van Silvergate Capital, een bank specifiek voor cryptomunten. Dat faillissement was nog steeds een uitwas van de FTX-crash in november, een van de grootste beurzen voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten.

“Ook vorige week is de koers van USD Coins fors gedaald. Die cryptomunt is gelinkt aan de dollar, een zogenaamde stablecoin, en die koers zakte van 1 naar 0,8 dollar. De vrees bestond dat na Silvergate ook die munt, die zo’n 40 miljard dollar waard is, zou ineenstorten. Maar dat is niet gebeurd. Toen daarna de problemen bij de ‘klassieke’ Silicon Valley Bank begonnen, hebben beleggers de cryptomunten toch weer omarmd. Wat we dus zagen in de bitcoinkoers is eerst de vrees voor de instorting van de markt, gevolgd door de euforie van de hoop op stabiliteit.”

Waarom is zo’n stablecoin gelinkt aan de dollar? Is het grote voordeel van cryptomunten niet net dat ze los staan van de bankensector?

“Inderdaad, het is net dat decentrale systeem dat cryptobeleggers zien als het grote voordeel. Maar dat systeem stond de laatste maanden onder druk. Omdat de sector in de problemen was gekomen, leefde de vrees voor meer regulering van de overheid. Die is er niet gekomen toen er vorige week maatregelen werden aangekondigd.

“De logica achter zogenaamde stablecoins is eigenlijk vrij simpel. Achter een cryptomunt zit een blockchain, een soort technische formule waarbij je een coin krijgt door bepaalde transacties uit te voeren. Daarmee kan je dan betalen via crypto. Als je dat geld dan toch op de ‘klassieke’ manier wil gebruiken, kun je het eerst wisselen voor USD Coins, die als cryptomunt gekoppeld is aan de dollar. Zo leg je dus de link met het gangbare betalingssysteem.”

Moeten we dit dan zien als herstel voor cryptomunten na maanden van onrust? Of zijn plotse koersdalingen niet uitgesloten?

“Dat blijft altijd koffiedik kijken. Die FTX-crash heeft nog steeds enorme gevolgen voor het cryptosysteem, wat leidt tot een verhoogde nervositeit. Grote en plotse koersbewegingen zijn altijd te verwachten, het blijft een heel volatiele markt.

“De cryptomarkt is ook een soort blackbox waar we intern geen zicht op hebben. Zo’n beurs is niet gereguleerd en kan zelf aan prijszetting doen. Het verband tussen vraag en aanbod dat we kennen van de aandelenbeurs is er niet op de cryptomarkt. Het is niet omdat de waarde van een cryptomunt stijgt, dat er ook meer vraag is.

“Het gevoel leeft bij cryptobeleggers dat alles momenteel veiliger is dan zo’n regionale bank in de VS. Maar wat is veilig? Ik denk niet dat wie nog niet in crypto belegt, daar nu mee gaat beginnen.”

Zijn er dan alternatieven? Crypto lijkt een risicovol product, terwijl we in tijden van rentestijgingen toch net minder risico willen?

“Perceptie staat hier echt centraal. Als een klassieke bank zoals Silicon Valley Bank omvalt, is dat dan zonder risico? Het feit dat geld bij klassieke banken minder veilig lijkt, versterkt bij cryptobeleggers net de these dat ze zich op crypto moeten storten.

“Toch is dat risico-averse zeker heel belangrijk. Staatsbons bieden zeker op korte termijn de enige echte veiligheid. Daarnaast is het ook opvallend dat de goudprijs is gestegen, zo’n 5 procent in vijf dagen. In woelige tijden zie je wel vaker dat goud wordt gezien als alternatief, een goede vluchtbasis bij paniek.”