Na de uithaal van Zelensky: hoe diamantgeld via Antwerpen in de Russische oorlogskas belandt

De Russische diamantgigant Alrosa, die ook een filiaal heeft in de Antwerpse Hoveniersstraat, staat sinds vorige week op een nieuwe lijst met economische sancties in het Verenigd Koninkrijk. Eerder werden de activiteiten van het bedrijf en zijn CEO Sergej Ivanov ook al aan banden gelegd door de Amerikaanse regering van Joe Biden.

In Antwerpen, de belangrijkste afzetmarkt van het bedrijf, blijven de activiteiten ongehinderd doorgaan. De federale regering zegt dat ze zich niet zal verzetten als Europa de import van Russische diamanten naar België zou tegenhouden. Maar premier Alexander De Croo (Open Vld) is niet van plan zelf aan te sturen op maatregelen.

Nochtans zijn de diamanten van Alrosa een rechtstreeks financieringskanaal van de Russische staatskas. Alrosa is een staatsbedrijf dat voor een derde in handen is van Rusland, waardoor de winst van het bedrijf ten goede komt van de staatskas. Vorig jaar maakte de diamantreus 824 miljoen dollar winst.

Directe link

Daarnaast is er een directere link tussen Antwerpen, de Russische financiën en de verkoop van diamanten door Alrosa. Dat kon De Morgen achterhalen door informatie op de websites van Alrosa, het Russische ministerie van Financiën en de gespecialiseerde vakpers samen te leggen.

Die link is Gokhran, een fonds voor edelstenen en edele metalen in handen van het Russische ministerie van Financiën. Het fonds laat Rusland toe om ook in oorlogstijd geld op te halen in het buitenland, analoog aan een goudreserve.

De zakken van het staatsfonds zijn diep, al is niet bekend hoe diep precies. Tijdens de recessie van 2009 kocht het voor 1 miljard dollar ruwe diamanten van Alrosa op. In de coronacrisis was opnieuw sprake van een aankoop van 0,5 tot 1 miljard dollar.

Gokhran werkt zo als een stabilisator van de diamantprijs. Als de vraag naar edelstenen in elkaar klapt en Alrosa verkoopproblemen ondervindt, koopt Gokhran diamanten om de prijs op te drijven. Aangezien Rusland zelf aandeelhouder is van Alrosa, is het in het voordeel van de staat om de prijs hoog te houden.

Een Alrosa-medewerker inspecteert een geslepen diamant. Beeld BELGAIMAGE

In gunstiger economische tijden doet Gokhran de stenen weer van de hand. “Dat helpt om de opbrengst voor de federale begroting te maximaliseren”, zei de Russische minister van Financiën eind vorig jaar in een interview met het persbureau Interfax.

Wanneer Gokhran de stenen weer verkoopt, blijkt Alrosa de belangrijkste afnemer. Bij een veiling in september 2021 kocht Alrosa ruim 80 procent van de edelstenen op, in juli 2021 ging 70 procent van de diamanten naar Alrosa.

De laatste Gokhran-veiling ging door op 24 en 25 februari - precies op het moment dat de eerste raketten vielen in Oekraïne. Uit een persbericht van het staatsfonds is af te leiden dat de stenen mogelijk met flinke winst verkocht zijn. De waarde van de geveilde diamanten werd bij de start vastgelegd op 64 miljoen dollar, maar de verkoop bracht uiteindelijk meer dan 154 miljoen dollar op. Het is geld dat Rusland meteen kan aanwenden in de oorlog, net wanneer Europa probeert met economische sancties het Kremlin financieel droog te leggen.

‘Trusted clients’

De stenen die Alrosa bij Gokhran koopt, zijn voorbehouden voor een selecte groep vaste klanten, de ‘trusted clients’ die deel uitmaken van de Alrosa Alliance. Wie die bedrijven zijn, probeert Alrosa sinds kort te verbergen. De lijst met bedrijven is offline gehaald, maar is wel nog terug te vinden.

In die alliantie zitten 58 leden, waarvan er 21 in België gevestigd zijn. Dat zei Alrosa-baas Ivanov zelf in december bij het tekenen van een overeenkomst tussen Alrosa en Antwerp World Diamond Centre, de Antwerpse diamantlobby. Volgens Alrosa zelf zijn die 58 bedrijven verantwoordelijk voor het grootste deel van de verkoop van diamanten.

“Bij de kopers van de Gokhran-diamanten zitten zeker Antwerpse bedrijven”, zegt Hans Merket, onderzoeker bij het onafhankelijk onderzoeksinstituut IPIS. “Je weet nooit wie wat krijgt, maar de verkoop is vaak te nemen of te laten. Wie weigert, riskeert zijn plaats als geprivilegieerde partner kwijt te spelen.”

Beeld DM

Dat er een heel sterke band is tussen Antwerpen en de Alrosa Alliance, hoeft niet te verbazen. Het op een na grootste diamantbedrijf van Antwerpen, Pluczenik, is een van de stichtende leden van de alliantie. Op de Pluczenik-website gaat het bedrijf daar prat op, omdat het zorgt voor “een ongeëvenaard aanbod”. Eigenaar Chaim Pluczenik is de huidige voorzitter van de Antwerpse lobbygroep AWDC. Ook verschillende andere leden van de raad van bestuur van AWDC hebben een diamantbedrijf dat in de Alrosa Alliantie zit.

Niet alleen via de Gokhran-veiling vloeide Antwerps diamantgeld naar Rusland op het moment van de invasie. In de weken vooraf, van 7 tot en met 24 februari, organiseerde Alrosa een eigen veiling in zijn filiaal in Antwerpen. Het is niet bekend hoeveel die verkoop opbracht. Gelijkaardige veilingen in 2021 strandden op bedragen van om en bij 10 miljoen dollar.

Gevraagd naar een reactie wijst Chaim Pluczenik door naar AWDC, dat de communicatie voert. AWDC-woordvoerder Tom Neys zegt dat hij geen commentaar kwijt kan, omdat hij de details van de Gokhran-verkoop niet kent. Ook Alrosa wenste geen commentaar te geven voor dit artikel.