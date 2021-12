‘Na ‘De slimste mens’ dacht ik dat iedereen me zou haten’: 21 spraakmakende interviews van 2021

Na een beloftevol 2020 en een gesmaakt optreden in ‘De slimste mens’, maakte actrice Jennifer Heylen zich helemaal op om tv-kijkend Vlaanderen te veroveren. Alleen jammer, zegt ze, dat ze al zo oud is. ‘Zodra ik een grijs schaamhaar ontdek, spring ik van de brug.’

In haar debuutroman ‘Ik ga leven’ rekent de Nederlands-Turkse Lale Gül af met haar streng islamitische opvoeding. Nu wordt ze met de dood bedreigd. ‘Het knaagt aan me dat ik de levens van de mensen rond me verwoest heb. Mijn moeder is er helemaal ziek van.’

Ze is terug van (nooit) weggeweest en wil de klimaatmarsen nieuw leven inblazen. Al heeft ze er slapeloze nachten van. Anuna De Wever: ‘De wetenschap is opnieuw geloofwaardig geworden. Terwijl de politici maar wat aanmodderen.’

Anuna De Wever, Eva De Roo en Herman Goossens. Beeld Geert Van de Velde, Stefaan Temmerman

We zitten nog altijd in lockdown, onze motivatie slinkt zienderogen en velen voelen de nood om uit te breken. Wat zal de tol van deze crisis zijn voor ons mentaal welzijn? Psychiater Dirk De Wachter vreest ervoor. ‘Angst, depressie, geweld in gezinnen, burn-out. Name it en het zal stijgen.’

Herman Brusselmans begint nog liever opnieuw dan dat hij eindeloos aan een boek gaat zitten schaven. Ook zijn 83ste roman stond in één ruk op papier. Maar wanneer komt die grote familieroman er nu eens van? ‘Ik zal nooit een literaire prijs krijgen.’

De openbare omroep stuurt Linda De Win met pensioen. Tegen haar zin – de pitbull van de politieke verslaggeving is nog lang niet toe aan een leven van ledigheid. Werken na je 65ste: ‘Waarom mag het wel bij Sporza en niet bij de nieuwsdienst?’

Muzikante Charlotte Adigéry heeft de lockdown ten volle benut. Ze maakte een debuutplaat en een baby. ‘Die is heel welkom, maar in het begin voelde ik even paniek. De grootste uitdaging was durven te zeggen: ‘Charlotte, je bent goed genoeg.’

Open Vld-politica en seksuologe Goedele Liekens raakte haar ‘grote muil’ op de afdeling oncologie kwijt, maar ze kreeg er relativerings­vermogen voor in de plaats. Liekens, hersteld van huid­kan­ker, maakt zich niet langer druk. ‘Ik heb in mijn leven alles kunnen doen waar ik van droomde.’

Werkloze acteurs in de sitcom Raf en Ronny, corpulente broers Ringo en Elvis in Fans, hond Samsung en baasje Bert in Sketch à gogo en Willy en Marcel in de fictiereeks Oud België. Op het hoogtepunt van hun roem bereikten ze als showbizzdiva’s Debby & Nancy anderhalf miljoen kijkers. Stany Crets en Peter Van Den Begin, toegewijde vaders en acteurs met een palmares. ‘Ik had je goed liggen hè, met die uitspraken over vaccinaties.’

Tanné Bogaerts, Dirk De Wachter, Peter Van Den Begin en Stany Crets. Beeld Joris Casaer, Tim Dirven, Bob Van Mol

‘Ik sliep de klok rond met een skipak aan.’ Lara Chedraoui had het heel lastig: een liefdes­breuk, zwaar ziek van corona en een vriend die stierf. Nu krabbelt ze op, met een nieuwe single, festivals en de hoofdrol in een tv-serie. ‘Optreden heeft iets van een duiveluitdrijving.’

Op het einde van dit jaar sluiten chef Willem Hiele en gastvrouw Shannah Zeebroek hun restaurant. Hij start een nieuwe zaak in Oostende, zij begint een nieuw leven zonder hem. Het is een masterclass scheiden zonder lijden. ‘Dit is geen generale repetitie, hè. Het leven gebeurt nú.’

Hij is heel gelukkig, maar zeg niet dat hij geluk heeft gehad. Nee, hij heeft er hard voor gewerkt. Gert Verhulst over geld, wijsheid en het risico van de democratie: ‘Vlaams Belang moet kunnen meebesturen.’

Ze zijn opgelucht dat alle achttien Reuzegommers zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van hun (schoon)broer Sanda Dia. Maar ze zijn ook op. ‘We hebben bijna drie jaar moeten strijden om überhaupt een proces te verkrijgen’, zeggen Seydou De Vel en Marie Van Steenkiste. ‘Het is toch te gek voor woorden dat we nu nog eens minstens acht maanden moeten wachten op een uitspraak?’

Marie Van Steenkiste en Seydou De Vel. Beeld Aurélie Geurts

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo gaf openhartige antwoorden op onze Vragen van Proust. ‘Mijn leven draait rond liefde. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar sinds mijn vijfde was ik al op zoek naar mijn prins. Ik wist dat ik er veel tijd en energie in zou moeten steken om hem te vinden. Nu heb ik hem dus gevonden. En ik merk dat veel mensen er troost uit putten als ik vertel dat echte liefde bestaat.’

De postergirl van Vlaams Belang die voor Groen ging werken: Tanné Bogaerts groeide op in een extreemrechtse familie, maar hield dat lang angstvallig verborgen. Tot nu. ‘De schok op het gezicht van mijn vriendin zal ik nooit vergeten.’

“Ik zou ook heel graag hier elke dag twee pintjes komen drinken, maar dat gaat niet, ik kan dat niet. Ik ben blij dat ik dat weet.” Acteur, regisseur en muzikant Jeroen Perceval, die dit jaar voor het indrukwekkende ‘Dealer’ tekende, in De Vragen van Proust.

Jeroen Perceval, Linda De Win en Charlotte Adigéry. Beeld Stefaan Temmerman, Thomas Sweertvaeghers, Illias Teirlinck

Zijn boek Gigantisme verschijnt straks in het Engels, dus de internationale markt ligt binnen handbereik. Econoom Geert Noels over energie, woningmarkt, spaargeld, corona en klimaat: ‘Groen heeft geen visie op economie.’

Ze werd wereldberoemd toen ze in een vleeskleurige string door de videoclip van ‘Blurred Lines’ danste met zanger Robin Thicke. Vrouwonvriendelijk? Volgens model Emily Ratajkowski was haar naaktheid een welbewuste eigen keuze. Daar denkt ze nu lichtjes anders over, zo blijkt uit haar boek waarin ze komaf maakt met de demonen uit haar modellenverleden.

Emily Ratajkowski en Robin Thicke in de controversiële clip van 'Blurred Lines'. Beeld YouTube: Robin Thicke

Weinig wetenschappers hebben tijdens deze pandemie zoveel invloed gehad als de Spaanse scheikundige Jose-Luis Jimenez, die de wereld ervan overtuigde dat het virus zich via de lucht verspreidt. ‘Net zoals tabaksrook.’

Toen hij in maart de vierde golf voorspelde, werd hij met kritiek overladen en laste hij een mediapauze in. Nu doorbreekt Herman Goossens de stilte. ‘Omikron slaat alles. Als we het virus nu niet heel ernstig nemen, weet ik het ook niet meer.’

Gaat het leven van de beste chef ter wereld over rozen? Noma in Kopenhagen werd in oktober voor de vijfde keer uitgeroepen tot ‘World’s Best Restaurant’. Maar ook een kampioen is niet vrij van zorgen. René Redzepi: ‘Ik moest toegeven dat ik heel ongelukkig zou worden als ik op de ingeslagen weg zou doorgaan. Dat was de start van een lang proces om het roer om te gooien.”