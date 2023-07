Na de scheepsbrand bij de Waddeneilanden: vatten elektrische wagens sneller vuur?

De spectaculaire brand op een vrachtschip bij de Nederlandse Waddeneilanden zou uitgebroken zijn bij een elektrische auto. Het is lang niet het eerste incident dat vragen doet rijzen over het brandgevaar van de auto van de toekomst. Is dat ook terecht?

Één overleden bemanningslid en meerdere gewonden: dat is voorlopig de balans van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway nabij het Nederlandse Waddeneiland Ameland. Op het Panamese schip, dat 3.000 wagens vervoert, zaten 23 bemanningsleden toen in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitbrak. Omdat het vuur zich snel verspreidde, bleek blussen al snel onbegonnen werk: zeven bemanningsleden sprongen in het water en werden later door andere schepen opgepikt.

Op de Waddeneilanden hoopt men vooral niet dat hetzelfde gebeurt als met het vrachtschip Felicity Ace vorig jaar. Dat schip bleef door een brand dagenlang stuurloos liggen, tot het uiteindelijk slagzij maakte en zonk voor de kust van de Azoren. Een lading van 4.000 luxeauto’s - goed voor een waarde van meer dan 400 miljoen euro - verdween in de Atlantische Oceaan.

Bij beide voorvallen zou een brand die uitbrak in een elektrische auto aan de oorzaak liggen. Brand bij elektrische auto’s is dan ook moeilijk te blussen. “Het blussen van de wagen zelf verloopt nagenoeg hetzelfde als bij een auto op brandstof”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Maar wat anders is, is dat je bij elektrische wagens een accu hebt waarin een chemische reactie kan ontstaan, waardoor de brand tot uren erna weer kan opflakkeren.” Dat probleem geldt trouwens ook bij hybridewagens, die eveneens een accu bevatten.

De afzonderlijke accucellen kunnen bij een brand oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij aangrenzende cellen, als een Mexican wave die rondgaat in een stadion. Op die manier blijft de batterij voortdurend zuurstof aanmaken. Het kan tot 24 uur duren voor alle cellen afgekoeld zijn en het gevaar geweken is. “Al die tijd moet de batterij gekoeld worden, en dat is wat het zo moeilijk maakt”, zegt Habils.

Tussenwanden plaatsen

Een hele dag lang met een brandslang blussen zou niet alleen het waterverbruik gigantisch de hoogte in jagen, het zou ook weinig efficiënt zijn. De accu zit ingebouwd in een kast die er net op voorzien is om om weer en wind te weerstaan, waardoor het koelwater maar moeilijk tot bij de accu kan komen.

Bij een aantal nieuwere elektrische modellen is het mogelijk om rechtstreeks water in de batterij in te brengen, maar bij verreweg de meeste wagens zit er niets langer op dan ze een hele dag onder te dompelen in een met water gevulde koelcontainer. “Al betekent dat niet dat heel de auto onder het water moet”, zegt Habils. “Het volstaat om het batterijvak onder te dompelen, en dat bevindt zich meestal onderaan.”

Toch is het verre van eenvoudig om overal op tijd zo’n koelcontainer te installeren, en al helemaal niet op een groot vrachtschip. Zijn er andere oplossingen mogelijk? “Vrachtschepen met personenwagens zouden hun brandveiligheid kunnen vergroten door meer afstand tussen auto’s te laten, of fysieke tussenwanden en sprinklerinstallaties te voorzien”, zegt Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). “Maar het belangrijkste is om de crew voldoende opleiding en uitrusting te geven, zodat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd en geblust kan worden voor de accu’s betrokken raken. Als de accu wel betrokken is, biedt snel en juist ingrijpen de kans om de situatie onder controle te houden.”

Na de dramatische brand bij de Felicity Ace koos een aantal scheepvaartbedrijven voor een radicalere oplossing. Zo liet de Noorse veerbootmaatschappij Havila Kystruten begin dit jaar weten dat je met een elektrische, hybride- of waterstofauto niet meer welkom bent, vanwege het brandgevaar.

Brand tijdens opladen

Het duidt op de onrust die een aantal spectaculaire incidenten met elektrische wagens - denk maar aan het bericht dat de brandweer van Pennsylvania twee uur en 45.000 liter water nodig had om een Tesla te blussen - veroorzaakt heeft. Wie vandaag een elektrische auto koopt, wordt vroeg of laat waarschijnlijk getrakteerd op de opmerking: ‘Zorg maar dat hij niet in brand vliegt!’

Toch is er tot op heden geen bewijs dat elektrische wagens vaker vuur zouden vatten dan brandstofwagens. Van de 4.744 autobranden die in 2021 in Nederland plaatsvonden, ging het in 55 gevallen om elektrische wagens. Dat is dus 1,3 procent van het totale aantal, terwijl 4 procent van het Nederlandse wagenpark uit elektrische wagens bestaat. “Ook uit buitenlands onderzoek blijkt voorlopig dat wagens op brandstof vaker vuur vatten”, zegt Hessels. Al is er wel een belangrijke nuance: elektrische wagens zijn over het algemeen nieuwer dan de brandstofwagens die nu rondrijden. “Het blijft dus afwachten wat voor effect veroudering heeft op die wagens.”

Wel is het zo dat elektrische auto’s op andere momenten vuur vatten. Zo ontstaat een deel van de branden bij de elektrische wagens tijdens het opladen. Op vlak van preventie valt daar nog heel wat winst te boeken, zegt Tim Renders, die bij de brandweer werkte en vandaag consultant brandveiligheid is. “Veel mensen laden hun batterij ’s nachts op en zelfs in hun inkomhal: pal op de vluchtweg naar buiten. Dan zit je bij een brand natuurlijk als ratten in de val. Ik zou altijd adviseren om je batterijen in een andere ruimte op te laden en onder een rookmelder. Alleen zo kun je op tijd ingrijpen mocht het misgaan.”