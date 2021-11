Na de rellen in Brussel: wie zijn de betogers tegen de ‘pasjesmaatschappij’?

De mars tegen de coronapas in Brussel met 35.000 deelnemers is geëscaleerd, waarbij een minderheid van de betogers zich keerde tegen de ordediensten. Daarbij vielen enkele gewonden, onder wie drie politieagenten. Maar wie waren die relschoppers juist?

Bekijk hier beelden van de schade in Brussel:

De manifestatie - ‘Samen voor Vrijheid’ gedoopt - hekelde de vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, in het bijzonder de coronapas. Al viseerde men ook de vaccins. Veel mensen kwamen gewoon meestappen, terwijl anderen pancartes droegen. Daarop stonden duidelijke boodschappen als ‘Pasjesmaatschappij: nooit!’, terwijl er ook slogans als “vrijheid” gescandeerd werden.

35.000 mensen namen deel aan de manifestatie, veelal gewone betogers die vreedzaam manifesteerden voor vrijheid. Een bont allegaartje aan betogers was het, die vooral gemeen hadden dat ze geen mondmasker droegen. Ook antivaxers, rechtse en extreemrechtse manifestanten stapten mee. Vanuit politieke hoek werd onder meer Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) gespot.

Daarnaast liepen er ook Nederlanders mee, vertegenwoordigers van motorbendes en delegaties van harde kernen van voetbalclubs als Antwerp, Beerschot, KV Oostende en Club Brugge. Die hadden voor de gelegenheid hun supporterssjaal thuis gelaten, het Bengaals vuurwerk niet. Naarmate de optocht vorderde, werd de sfeer grimmiger en toen een deel van de betogers ter hoogte van de Europese wijk de tunnels wilde ingaan en dus van het afgesproken parcours wilde afwijken, greep de politie in.

De politie zette het waterkanon in om betogers uit elkaar te drijven. Beeld Marc Baert

Drie agenten gewond

De agenten werden langs alle kanten bekogeld met stenen, verkeersborden en vuurwerk. De politie reageerde met traangas en het waterkanon. Dat waterkanon moest ook worden ingezet omdat heethoofden enkele containers en werven in brand hadden gestoken. Anderen maakten van de opperste verwarring gebruik om lukraak ruiten van winkels en gebouwen in te slaan. Ook enkele combi’s werden vernield. Een betoger bij wie vermoedelijk vuurwerk in de hand was ontploft, werd hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht. Ook drie politieagenten raakten gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Bij de Brusselse politie wordt gewag gemaakt van de meest gewelddadige betoging sinds de manifestaties voor Black Life Matters (juni 2020) en het havenprotest (april 2014). Er wordt benadrukt dat het overgrote deel van de betogers vreedzaam kwam betogen, maar een minderheid er alleen maar was om keet te schoppen. In de late namiddag mengden zich plaatselijke jongeren onder de betogers en werden nog meer vernielingen aangericht. “Mensen zochten de confrontatie met de politie”, aldus een woordvoerster. Heel wat mensen bleven er op dat moment rondhangen, waarop de politie aankondigde dat onruststokers zouden worden aangehouden. Daarop begon de politie mensen naar het Jubelpark te drijven.

De politie verhindert dat een deel van de betogers de tunnels van de Kleine Ring induikt. Beeld Marc Baert

Brussels burgemeester Philippe Close veroordeelde op Twitter de onruststokers “ten strengste”. Close, die de politie het bevel gaf om over te gaan tot arrestaties, wil ook de videobeelden van het geweld laten analyseren. Uiteindelijk werden 42 betogers administratief aangehouden en waren er twee gerechtelijke aanhoudingen.

Of het een geslaagde betoging was? “Dit is het strafste wat ik al heb meegemaakt”, zegt een woordvoerder van Klokkenluiders voor Vrijheid in een videoboodschap. “We waren misschien met wel 50.000 à 60.000 mensen.” Al gaf hij ook aan dat een groep heethoofden gemaakt hebben “dat het een hier een halve oorlog is geworden. Nochtans was hier een ongelofelijke mensenzee, met mensen die het allemaal goed bedoelden. Maar constant liepen er ook mensen tussen die hier alleen maar waren om amok te maken. Volgens de media ligt dat aan de betogers, maar dat is helemaal niet waar. Het geweld is een pure schande, maar het betekent ook dat ze zenuwachtig zijn en dat is goed nieuws. Nu moeten we goed nadenken hoe we die boodschap van verbinding kunnen brengen en samen goed nadenken over hoe we vooruit kunnen gaan.”