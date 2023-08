Na de regionale zender AVS kocht hij ook KAA Gent: Wie is Sam Baro, de redder van Oost-Vlaamse trots?

Wie donderdagavond KAA Gent wil zien schitteren tegen Apoel Nicosia kan daarvoor afstemmen op Play Sports, maar ook op de regionale Oost-Vlaamse zender AVS. Hoe een klein duimpje zo een wedstrijd kon binnenhalen? Het antwoord zit bij één man: Sam Baro.

Baro werd onlangs in De Tijd omschreven als een polyvalente duizendpoot. Zijn ondernemersparcours begon met een muziekfestival in zijn geboortedorp Assenede en zette zich na zijn studies verder in een blitzcarrière. De 47-jarige Baro is stichter en CEO van Planet Group, dat schaarse profielen aanlevert in de zorg, hr en IT. De Oost-Vlaming is ook de bezieler van KoWala Productions, een holding die enkele mediabelangen overkoepelt en onder meer een vakblad uitgeeft. Onlangs kwam daar Gelo bij, een designbureau dat als missie heeft mensvriendelijkere werkomgevingen te ontwerpen.

Begin juni nam hij de noodlijdende zender AVS over. In de kantine zei hij aan de medewerkers dat die overname ingegeven werd door een gevoel van sentiment, omdat hij als kind opgegroeid is met de zender. “Dat werd op de redactie zeer geapprecieerd”, aldus Koen Colpaert, chef nieuws bij AVS. “We komen uit een moeilijke periode en kunnen nu eindelijk terug vooruitkijken.”

‘Buffalo-tv’

Maar Baro is ook een zakenman. AVS zat op het moment van de overname in zeer slechte financiële papieren. Met een reddingsplan wilde de ondernemer de ruim 2 miljoen euro schulden wegwerken. Deze week werden de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur ontslagen. Baro wilde verder geen commentaar geven op de beslissing.

Zijn de vier wedstrijden uit de Conference League voorrondes deze maand de eerste stap van een uitgekiend plan richting een soort ‘Buffalo-tv’? “Die gesprekken moeten nog gevoerd worden, maar het lijkt me evident dat de banden tussen beide partijen verder aangehaald zullen worden”, zegt Tom Vandenbulcke, communicatiemanager van KAA Gent.

Tijdens zijn studies bedrijfspsychologie in Gent vergaarde hij kapitaal door huizen op te knappen en weer door te verkopen. Hij legde de hand op het Kasteel Roegiers in Oost­eeklo, zijn huidige woonplaats. Ook in zijn bezit: een bioboerderij waar de perenlikeur Barodevi wordt gestookt en de Sint-Amandus barokkapel in Gent. In Ertvelde heeft hij tevens een brasserie. “Ik ben een polyvalente doener”, zo vertelde hij zes jaar geleden bij de aankoop van restaurant ’t Molenhuis.

In mei vorig jaar kocht hij het Château Jemeppe, een gerenoveerd kasteel annex herenhoeve tussen Durbuy en Rochefort. Baro vertelde daarover toen dat hij het domein van 45 hectare in al zijn glorie zou herstellen en er een exclusieve business- en eventlocatie met hotel­functie van zou maken. Tijdens enkele proefevents stond hij zelf achter de receptie, hielp hij bij de catering en maakte hij mee de kamers klaar. “Je kan onmogelijk de koers bepalen van iets dat je zelf nog nooit mee gedaan hebt”, zei hij daarover.

Geen Gent-supporter

Het is bekend dat de ondernemer uit Assenede sterk gelooft in lokale verankering. Vandaar dat zijn overname van de Buffalo’s onlangs niet helemaal als een verrassing kwam. Vanuit de Stad Gent en de supportersraad werd er sterk op gehamerd dat KAA Gent een lokaal project moest blijven. “Het mocht geen KV Kortrijk-verhaal worden waarbij Amerikaanse charlatans zouden langskomen.” zegt communicatiemanager Tom Vandenbulcke.

De Oost-Vlaamse ondernemer investeerde 30 miljoen euro voor 95 procent van de aandelen van de club. Op de persconferentie die daarop volgde, zei Baro zelf dat hij niet is opgegroeid als supporter, maar dat sport voor hem iets is dat mensen kan verbinden.

Ook in de Ghelamco Arena wil Baro een nieuwe wind doen waaien. De nieuwe eigenaar wil meer volk aantrekken door te focussen op “beleving”. Nadat KAA Gent landskampioen werd in 2015, kwamen er nog 18.000 toeschouwers kijken, maar dat aantal is teruggelopen tot 13.600 abonnees vandaag. Sam Baro wil het product KAA Gent nu nog beter gaan verkopen.

Doener zonder gedoe

Daarvan zijn al enkele kleine accenten te zien in het stadion. De Feestarchitect, het cateringbedrijf dat ook al eigendom is van Baro, verkocht tijdens de thuismatch tegen STVV voor het eerst ‘haute dogs’ en vegetarische hamburgers. Win-win dus, en zeker ook voor de ondernemer uit Assenede.

Op de voorstelling van Baro in de Ghelamco Arena bleef hij vorige maand opvallend bescheiden. Voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie zwaaien dit seizoen nog de scepter bij de Buffalo’s. Dat was duidelijk op de persconferentie, waar “de voorzitter zal daar beter op kunnen antwoorden” een veelgehoorde reactie was van een voorzichtige nieuwe eigenaar.

In online ondernemerstijdschrift Bloovi vertelde hij onlangs hoe hij zich graag laat omringen door mensen met hetzelfde DNA als hijzelf: “doeners zonder gedoe”. Over zijn eclectische cluster aan ondernemingen liet hij optekenen: “Ik doe liever tien dingen, waarvan er zeven fout lopen en drie perfect, dan dat ik er maar één zou uitkiezen om helemaal goed te doen. Want dan hebben we nog altijd drie keer meer gerealiseerd dan iemand anders.”