Na de ramp op het Kanaal, waarbij 27 migranten verdronken, gaat het vooral over smokkelaars

Frankrijk heeft donderdagochtend een vijfde mensensmokkelaar opgepakt die verantwoordelijk wordt gehouden voor de tragedie in het Kanaal waarbij woensdag zeker 27 mensen om het leven kwamen. De eerste vier verdachten zijn woensdag al opgepakt en worden verdacht van mensensmokkel, moord en deelname aan een criminele organisatie.

Onder de slachtoffers van de ramp zijn vermoedelijk zeven vrouwen, van wie enkelen mogelijk zwanger waren, en drie minderjarigen. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Twee overlevenden, die in het ziekenhuis zijn opgenomen met onderkoelingsverschijnselen, zijn afkomstig uit Somalië en Irak. De ramp in het Kanaal is de dodelijkste sinds 2014, het jaar dat de Internationale Organisatie voor Migratie deze migratieroute is gaan bijhouden.

De vijfde verdachte zou vanuit Duitsland hebben geopereerd, zo heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin donderdag bekend gemaakt. Hij had een auto die geregistreerd staat in Duitsland en zou daar ook opblaasbare boten hebben gekocht. Volgens Darmanin werken de mensensmokkelaars als een “maffia-organisatie”. Ze gebruiken onder meer versleutelde telefoons om de politie voor te blijven.

Schuldvraag

Direct na de ramp woensdagmiddag begon het geruzie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over de schuldvraag. Darmanin zei donderdagochtend dat de Britten te weinig doen om mensensmokkel te voorkomen. Zo zouden de Britten zwartwerken strenger moeten aanpakken om illegale migratie te ontmoedigen. Ook zouden buurlanden als België en Duitsland meer moeten doen om de Fransen te helpen om de migratieroute richting het Kanaal te blokkeren en mensensmokkel aan te pakken. “Het is een internationaal probleem”, aldus Darmanin.

Volgens de Britten laat de ramp zien dat “de pogingen van Frankrijk om zijn stranden en kust te bewaken inadequaat zijn”, zo zei premier Boris Johnson woensdag. “We hebben moeite om sommige partners, waaronder de Fransen, ervan te overtuigen dat ze de dingen zo doen als wij denken dat de situatie verdient.” Frankrijk werpt tegen dat het onmogelijk is om een bijna 200 kilometer lange kuststrook, met talloze afgelegen strandjes tussen de duinen, te bewaken.

Johnson herhaalde het aanbod om samen te patrouilleren op helderde dagen waarop de Britse kust zichtbaar is vanaf Calais. Frankrijk heeft dit aanbod altijd afgeslagen omdat het vreest voor zijn soevereiniteit. Johnson zou Frankrijk eerder hebben gedreigd om de financiële steun aan kustbewaking stop te zetten als het niet beter zijn best doet om de illegale migratie over het Kanaal te stoppen.

Smokkelnetwerken

President Macron zei woensdag niet te accepteren dat het Kanaal “verandert in een begraafplaats”. Hij wees erop dat Frankrijk sinds het begin van het jaar al 1.552 smokkelaars heeft gearresteerd in Noord-Frankrijk en 44 smokkelnetwerken zou hebben ontmanteld. Desondanks hebben alleen dit jaar al 47 duizend migranten een poging gewaagd om het Kanaal over te steken, waarbij 7.800 mensen zijn gered op zee.

Mensenrechtenorganisaties veroordelen het schuldschuiven tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en zeggen dat de drama’s het gevolg zijn van het onmenselijke Europees asielbeleid. “Met het beschuldigen van mensensmokkelaars proberen Franse en Britse autoriteiten hun verantwoordelijkheid te ontlopen”, zo zei de in Calais opererende mensenrechtenorganisatie L’Auberge des Migrants tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

Het rubberbootje dat gisteren omsloeg is waarschijnlijk aangevaren door een grotere boot, volgens lokale media gaat het om een containerschip. De kustwacht begon een reddingsactie nadat een visser meldde dat hij drijvende lichamen in het Kanaal had gezien. Het was woensdag een heldere en windstille dag in Calais waarop meerdere migranten hun kans zagen om met een rubberbootje over te steken. Zeker een bootje, dat ’s morgens nog door verslaggevers van persbureau Reuters was gezien, haalde de overtocht wel.