Na de racistische spreekkoren bij RWDM-Beerschot: ‘Ik vrees dat clubs pas gaan luisteren als ze gestraft worden’

Hoe komt het dat we zulke racistische spreekkoren blijven zien in het voetbal?

“Het is absoluut verwerpelijk. Dit zou geen enkele club mogen tolereren. Hoe het komt? Zonder dit goed te willen praten, denk ik dat dit een reactie is op een frustratie van veel supporters. Veel mensen maken zich zorgen door de facturen die ze binnenkrijgen of de mazout die ze niet meer kunnen betalen. Ze horen of lezen dat de regering wel nog steeds Maghreblanden financieel ondersteunt, en gaan zich dan vijandig richten naar mensen van een andere gemeenschap bij ons.

“Het probleem is dat veel mensen het voetbal zien als een plek waar ze ongestraft en anoniem hun frustraties kunnen uiten. In een grote massa worden mensen naamloos, en kunnen ze dingen roepen zonder dat ze persoonlijk aangevallen worden. Dat is natuurlijk geen excuus. Het voetbal mag geen vrijplaats zijn om discriminerende boodschappen te uiten tegen andere gemeenschappen.”

Pro League-voorzitter Lorin Parys liet weten dat de bondsprocureur ermee aan de slag gaat en dat Beerschot een supportersmeeting organiseert. Gaat dat ver genoeg?

“Ik vrees dat we daarmee opnieuw niet veel verder komen. Het is nu echt tijd om zulke voorvallen kordaat aan te pakken. In de eerste plaats moeten de clubs hierin verantwoordelijkheid nemen. Supporters die aan zulke spreekkoren deelnemen, zouden eigenlijk het stadion niet meer binnen mogen. In Engeland worden die supporters met behulp van camerabeelden er uitgevist, het is tijd dat we ook in België in zulke technologie investeren.

“Toch weet ik dat clubs wel degelijk weten welke supporters hieraan deelnemen. Spreekkoren als deze worden ingezet door bepaalde mensen, die met een megafoon hun vrienden en medesupporters zitten op te jagen om in dat gedrag mee te gaan. Die supporters zijn bekend bij de clubbesturen, en toch komen die clubs vaak niet verder dan een statement uitbrengen of een supportersmeeting organiseren.”

Vindt u het extra pijnlijk dat dit bij Beerschot gebeurt, de club waarvoor u zelf verschillende jaren speelde?

“Uiteraard, ik heb er gespeeld en nadien als community manager gewerkt, dus deze club ligt me nauw aan het hart. Toch ben ik niet compleet verrast. Beerschotsupporters staan er al jaren om bekend om andere supporters en spelers te jennen, maar vaak in bewoordingen die zo geformuleerd zijn dat ze nog net aanvaardbaar zijn. Wat hier gebeurt, is een verschuiving naar meer expliciete discriminatie, en dat is zorgwekkend.

“Toch zou het fout zijn om nu alleen op Beerschot te focussen. Het probleem is dat in het algemeen Belgische clubs amper durven ingrijpen tegen hun eigen supporters, want zonder supporters zijn er geen inkomsten.”

Moeten we sneller overgaan tot puntenaftrek voor de club in kwestie?

“Of het nu door puntenaftrek of een financiële straf is, ik vrees inderdaad dat clubs pas gaan luisteren als ze voor dit gedrag gestraft worden. We hebben al heel wat campagnes tegen racisme gehad, maar ik vrees dat dat allemaal weinig uithaalt zolang de betrokken organisaties hun verantwoordelijkheid niet nemen. Met dit soort gedrag mag je in het voetbal niet ongestraft meer wegkomen.”