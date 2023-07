Na de powerplay in het stikstofdossier: waarom cd&v (nog) geen regeringscrisis afkondigt

Het stikstofdossier splijt de Vlaamse regering volledig. Meer dan ooit wordt cd&v geïsoleerd door haar eigen coalitiepartners N-VA en Open Vld. Maar van een openlijke crisis is voorlopig geen sprake.

Er zijn al regeringen voor veel minder gevallen. Dat is de teneur binnen christendemocratische rangen nu hun eigen coalitiepartners N-VA en Open Vld onverwachts het stikstofdecreet naar het Vlaams Parlement brengen. Een decreet waarvan de beide regeringspartijen maar al te goed weten dat het voor cd&v in zijn huidige vorm onaanvaardbaar is. Er zit te weinig toekomst in voor de boeren.

Toch probeert men bij cd&v het hoofd koel te houden. Er wordt (nog) geen regeringscrisis afgekondigd. “De demarche van N-VA en Open Vld is behoorlijk ongezien, maar waar het nu om gaat is om de rust te bewaren. In het stikstofdossier worden we met een juridisch probleem geconfronteerd voor onze landbouw en industrie. Het komt erop aan om dit gepast op te lossen”, luidt het in de omgeving van minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Hij clasht al langer met zijn collega Zuhal Demir (N-VA).

Ineos

Volgens N-VA en Open Vld is een snelle stemming van het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement de enige manier om ervoor te zorgen dat de economie niet op slot gaat. Na de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vorige week over de fabriek van Ineos in de Antwerpse haven staat achter heel het Vlaamse vergunningenbeleid een groot vraagteken. De chemiereus is zijn vergunning kwijt en heeft nu zes maanden om dit nog recht te zetten. Ook de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem lijkt in gevaar.

Cd&v is de voorbije dagen ingelicht door N-VA en Open Vld over hun plannen. De partij keurt de noodgreep af, maar zegt dat het wel een goede zaak is dat er via het Vlaams Parlement snel een advies zal komen van de Raad van State over de robuustheid van het stikstofdecreet zoals dat nu voorligt. Volgens cd&v is het daarna opnieuw aan de regering om het dossier te behandelen. N-VA en Open Vld zien dit anders: beide partijen sturen aan op een spoedbehandeling in het parlement. Zo wenkt een confrontatie.

Voor cd&v dreigt een netelige situatie waarin de partij door N-VA en Open Vld als schuldige wordt aangewezen als de ethaankraker van Ineos en nog andere economische projecten straks over stikstof struikelen. Dit terwijl men er binnen cd&v van overtuigd is dat ook een snelle goedkeuring van een stikstofdecreet geen waterdichte oplossing zal bieden. Volgens de christendemocraten is het probleem dat Demir te coulant is voor de stikstofuitstoot van de industrie. Hier moet een aanpassing komen.

Hoe dan ook, de nieuwste ontwikkeling in de stikstofsaga toont nogmaals dat de Vlaamse regering zich meer dood dan levend naar de verkiezingen van juni 2024 sleept. Het centrumrechtse huwelijk is ten einde. Wie weet komt het al voor de stembusgang tot een formele breuk; een alternatieve meerderheid in het Vlaams Parlement voor het stikstofdossier is niet uitgesloten.

Als N-VA en Open Vld echt doorzetten zonder de steun van cd&v waarschuwt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi dat de regering dan “in een nieuwe realiteit belandt”. Versta: dan valt ze.