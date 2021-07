Na de overval op het scoutskamp: ‘Wat voor buit valt hier nu te rapen?’

Nadat een scoutskamp in Steendorp, een deelgemeente van Temse, woensdagochtend overvallen werd, besloot de leiding de bivak stop te zetten. De kinderen, allen tussen 9 en 11 jaar oud, werden door hun ouders opgehaald. ‘Dat is een telefoontje dat je niet verwacht.’

De scoutsgroep uit Zwevegem was sinds vrijdag op kamp op de terreinen in Steendorp. In totaal ging het om 22 kinderen tussen de 9 en 11 jaar oud, 6 leiders en 7 ‘fouriers’, die onder meer instaan voor het koken. Eén van de begeleiders was woensdagochtend rond 6 uur bezig met opruimen toen hij plots oog in oog stond met twee gewapende personen. Onder bedreiging van een geweer moest hij enkele gsm’s en portefeuilles afgeven.

“De daders zijn nog naar het lokaal van de leiding gegaan en hebben ook daar mensen bedreigd”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen. “Gelukkig is iedereen ongedeerd gebleven en hebben de kinderen niks van de overval gemerkt.”

De leiding en kookploeg bestonden uit jongeren tussen de 18 en 22 jaar oud. Ze waren allen zwaar onder de indruk. Het Rode Kruis kwam ter plaatse met een team om de slachtoffers psychologisch bij te staan. “Er werd vrijwel meteen ook beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten”, zegt Nouschka Boeykens, stafmedewerker van Scouts & Gidsen Vlaanderen. “Normaal gezien zouden de jongeren hier nog tot vrijdag blijven, maar het spreekt voor zich dat iedereen nu zo snel mogelijk naar huis wou. We hebben meteen alle ouders verwittigd, in de eerste plaats om hen gerust te stellen en vervolgens met de vraag hun kinderen te komen halen.

Niet getraumatiseerd

Voor de ouders was het schrikken. “Dat is een telefoontje dat je niet verwacht”, zegt mama Veerle Pauwels. “De leiding heeft wel enorm goed gehandeld. De kinderen zijn geschrokken, maar ze hebben gelukkig niks van de overval zelf gemerkt. Op het eerste gezicht zijn ze zeker niet getraumatiseerd, maar uiteraard ga ik nog weleens goed babbelen met hen zodat ze alles wat kunnen plaatsen. Momenteel vinden ze het vooral jammer dat het kamp vervroegd is stopgezet.”

Philippe Ranson kwam samen met zijn echtgenote hun twee kleinkinderen ophalen. “Geen enkel ogenblik denk je dat er zoiets kan gebeuren. We zijn al blij dat ze zelf niet geconfronteerd zijn geweest met de daders. Een trauma gaan ze er gelukkig niet aan overhouden.”

Ouders kwamen hun kinderen ophalen in het scoutslokaal in Steendorp. Beeld Kristof Pieters

Trieste primeur

Volgens Scouts & Gidsen Vlaanderen gaat het om een trieste primeur. “Het is de allereerste keer dat we met een overval te maken krijgen”, zegt Van Reusel. “We zijn zelf ook geschokt. Er is amper buit te maken bij zo’n kamp. We denken dat de jongeren een eerder toevallig, makkelijk doelwit waren.”

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar de daders. Die zijn nog voortvluchtig. Gezien het tijdstip en de wat geïsoleerde ligging van het scoutslokaal gaat het vermoedelijk om personen die bekend waren met de omgeving.

Nouschka Boeykens van Scouts & Gidsen Vlaanderen kwam ter plaatse om de getroffen afdeling bij te staan. Beeld Kristof Pieters

Minister reageert verontwaardigd

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wenst de groep veel sterkte. “Onbegrijpelijk. Gelukkig hebben de kinderen het niet moeten merken. Hopelijk worden de daders snel gevat.” De scoutsgroep heeft beslist volgende week weer samen te komen en een kampvuur te organiseren.