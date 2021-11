Na de mars tegen coronapas in Brussel: ruim 40 arrestaties, 3 agenten gewond, schade in de hoofdstad

Er is daarnaast heel wat schade veroorzaakt in de hoofdstad, zoals aan auto’s en etalages. De politie is nog bezig met een rondgang om een overzicht te krijgen van de schade aan straatmeubilair en privé-eigendommen. Om de daders te identificeren, zullen de beelden van de bewakingscamera’s geanalyseerd worden. Ook zes politievoertuigen raakten beschadigd door de relschoppers, en een van hun scooters werd in brand gestoken.

Twee van de drie gewonde agenten zijn elf dagen arbeidsongeschikt, de derde agent kan vier weken niet werken. Alledrie werden ze naar het ziekenhuis overgebracht. Langs de kant van de betogers werd één iemand naar het ziekenhuis overgebracht, voor een verwonding aan de hand.

Beeld AFP

35.000 mensen

Er kwamen 35.000 mensen opdagen voor de mars tegen de invoering van de coronapas. Vanwege de grote opkomst werd de start van de betoging vervroegd, van 14 uur naar 13.30 uur. Om 14 uur werd alle verkeer afgesloten op de kleine ring, zowel bovengronds als ondergronds. Om 17 uur bleven nog een paar duizend betogers over, waarop de politie aankondigde de betoging te ontbinden en over te gaan tot arrestaties van de overgebleven betogers.

In de marge van de optocht kwam het tot zware rellen. De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten. Dat gebeurde al een eerste keer iets voor 15 uur, nadat betogers met vuurwerk gooiden naar de politie. Ook elders werd met vuurwerk of andere projectielen naar de politie gegooid. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilbakken en paletten in brand gestoken.

Beeld EPA