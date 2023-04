Na de laatste reguliere speeldag: ‘De degradatie van Zulte Waregem is hét drama van deze competitie’

De laatste speeldag van de reguliere voetbalcompetitie bracht verrassingen in de play-offs, schopte Anderlecht naar de tweede helft van het klassement en leidde niet twee maar drie clubs weg naar tweede klasse. Sportjournalist Hans Vandeweghe blikt vooruit: ‘De ploeg die wint tegen Club Brugge, wordt kampioen.’

Dag Hans. We kennen de ploegen die de play-offs mogen spelen, zitten daar verrassingen in voor jou?

“Opmerkelijk was toch dat AA Gent de Champions play-offs volledig uit handen geeft. Al komt dat voor mij niet volledig als een verrassing, Gent heeft negen jaar geleden iets soortgelijks voorgehad. Om in Play-off 1 te komen moesten ze toen winnen van Zulte-Waregem, dat toen wel op de vierde plaats stond, maar Gent verloor met 0-1. Bij de Gentse supporters zat dat angstbeeld er dus nog wel in.

“Dat Gent het niet haalt heeft de club puur aan zichzelf te danken. Als kapitein neemt Vadis Odjidja zijn ploeg niet mee op sleeptouw. Zijn slappe wedstrijdmentaliteit straalt af op de rest. Dat is een foute keuze geweest van de leidinggevenden van de club en daar betalen ze nu een serieuze prijs voor.

“Club Brugge heeft dus geluk gehad, maar dat is wel volkomen terecht. Door omstandigheden hebben ze dit seizoen soms slecht gepresteerd, maar als alles klopt en als de spelers die ze hebben op de juiste manier staan opgesteld, blijft dit de beste club.

“Verder valt Antwerp nog op in het rijtje, voor die club is de play-off zeker een unieke kans om de titel te pakken.”

Voor Anderlecht is het seizoen al gedaan. De club eindigt in de tweede helft van het klassement. Voor zo’n club is dat toch een rampzalig resultaat?

“Die club was heel even beter bezig, maar het was te laat. Dit is echt een absoluut dieptepunt voor Anderlecht. Maar het kan ook een nieuwe doorstart zijn.

“Het voordeel is dat voor Anderlecht de vakantie begonnen is. Zij kunnen nu al beginnen op te bouwen voor het volgende seizoen. Door nieuwe spelers te halen en daarmee al beginnen te trainen. Dat hoeven niet allemaal dure spelers te zijn. Als de fysieke conditie en de mentale instelling goed zitten, kun je werken.

“De vraag is ook of Wouter Vandenhaute gaat aanblijven, hoewel iedereen hem daar weg wil.”

Is dat ook geen goede zaak, dat niet alleen de ‘usual suspects’ aan de top staan?

“Op zich kent ons land wel een redelijke pariteit op dat vlak. Hier wordt regelmatig een andere club kampioen, terwijl dat binnen het Europees voetbal toch eerder een uitzondering is.

“In de Amerikaanse competities heb je vaak meer dan tien verschillende kampioenen over twintig jaar. Dat komt ook omdat zij een andere economisch model hebben, maar binnen het Belgisch voetbal is er echt wel een evenwicht. Kijk maar naar Oostende. Die club degradeert, maar kon gisteren wel winnen van Gent, door op het veld kansen te zien en die te grijpen. Al hielp Gent wel meer dan een handje.”

Union doet toch ook alweer echt mee voor de titel. Wordt deze club een nieuwe blijver?

“Dat denk ik niet. Union zal volgend jaar doorgaan op dit elan, met dezelfde spelers. Maar die zullen ook hogere salarissen eisen en zullen worden gevraagd voor buitenlandse competities. Die spelers moeten dan vervangen worden en uiteindelijk zal die ploeg uit elkaar vallen. Een beetje zoals AA Gent na de gouden jaren tussen de titel van 2015 en de Europese successen van 2017. Ook een nieuw stadion heeft Union nog niet.

“Bovendien is die club nu in handen van een buitenlandse eigenaar. Als er nog meer beknibbeld wordt aan de fiscale voordelen voor het voetbal of als de gokreclame effectief aan banden wordt gelegd, kan die zich ook snel weer terugtrekken als die het niet meer voordelig vindt.

“Op het veld speelt Union soms wel mooi voetbal, maar evengoed is het af en toe niet om aan te zien. Voor het Belgisch voetbal gaat deze club verder weinig bijbrengen.”

Na achttien jaar in eerste klasse moet Zulte Waregem degraderen. Ook Oostende en Seraing verdwijnen. Wat moeten we daarvan denken?

“De degradatie van Zulte Waregem is hét drama van de competitie. Er is wel wat ruzie gemaakt binnen die club, waardoor Zinho Gano een tijd niet speelde, en de blessure van Ruud Vormer kwam op een slecht moment. Bovendien waren de mogelijkheden beperkt omdat de club de voorbije jaren vooral heel veel heeft geïnvesteerd in een nieuw stadion en trainingscentrum.

“Dit jaar moeten er uitzonderlijk drie clubs degraderen, omdat de competitie volgend jaar start met zestien ploegen in plaats van achttien. De kleinere clubs waren daar altijd tegen omdat ze vreesden dat zij daar de pineut van zouden worden. Zulte Waregem zit nu in die positie.

“Als club heeft Zulte Waregem een mooie structuur en een grote achterban. Als ze niet te gek doen kunnen ze nog wel terugkeren, maar voor hetzelfde geld en met wat pech zitten ze daar meerdere jaren te zwemmen in de lagere klasse.

“Zelf had ik liever Eupen zien verdwijnen. Zij werden gisteren nog met 7-0 afgemaakt door Club Brugge. Die club dacht al veilig te zitten voor degradatie toen Zulte Waregem plots 0-2 achterstond en heeft vervolgens gewoon niets meer gedaan.”

Verwacht je met deze stand nog vuurwerk voor de titelstrijd?

“De ploeg die wint tegen Club Brugge, wordt kampioen. Club Brugge gaat zich nog amuseren. Kampioen worden lukt niet meer met maar zes wedstrijden op de rol, maar als die club nog tweede kan worden, dan is dit seizoen volledig gered. Ze hebben gisteren dan wel de Champions play-off cadeau gekregen, die ze eerst zelf bijna hadden weggegeven, maar die ploeg beschikt over nog heel wat veerkracht op het veld.

“Voor het Belgisch voetbal is het verder te hopen dat Genk wint en niet Union, zodat de Belgische traditie in stand blijft dat de kampioen een club is die nog niet in buitenlandse handen is.”