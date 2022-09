Na de kritiek: wie zijn de makers van de ‘FIRE’-docu?

Het zijn moeilijke tijden voor de zeven jongeren die deelnamen aan de docureeks FIRE: vroeg op pensioen. De kritieken waren niet mals, de reeks werd uiteindelijk zelfs verwijderd van VRT MAX. Maar wie is eigenlijk de maker van die reeks? Het verhaal start met een topfiguur in de Vlaamse tv- en filmindustrie die met de koosnaam van zijn zoontje een productiehuis opricht: Het Konijn.

Het is 2015 en de toen 61-jarige Erwin Provoost en zijn zoon Alexander – toen 26 – brengen in De Morgen het nieuws dat ze samen een productiehuis zullen oprichten. Vader Erwin is dan al een monument in de Vlaamse tv- en filmindustrie. Sinds 1983 was hij de producent van een resem kleppers zoals Koko Flanel, Windkracht 10, Flikken, De Zaak Alzheimer en Ben X. Kortom, de man heeft een carrière om U tegen te zeggen. Zeven jaar geleden was het tijd voor een nieuwe uitdaging, samen met zijn zoon: een productiehuis.

Konijn

Voor een naam moesten ze niet ver zoeken. Er bleek één constante te zijn in de kindertijd van Alexander: het konijn. Zo kreeg hij als pasgeboren baby de troetelnaam ‘Konijn’ en gaf zijn moeder hem bij elke verjaardag die volgde een konijnenknuffel. En nu was de cirkel rond. Alexander trad in de voetsporen van zijn vader met behulp van die troetelnaam. Een verrassing was het niet. Als kind pakte papa Provoost hem mee naar grote premières en sets, als de grote baas van het productiehuis Eyeworks. En het was ook de plek waar Alexander in 2009 stage deed – bij de telenovelle David, hij bleef er aan de slag.

Het Konijn was een idee van Alexander en zijn partner Cheeru Mampaey, die ook in de sector aan het werk was als hoofdredactrice bij Talpa. Hun eerste job? Kattenoog, een kinderserie voor VTM KZoom. Al snel stapelden de opdrachten zich op. Erwin en Alexander besloten eruit te stappen. Cheeru werd CEO, het werd haar grote project. Het Konijn ging zich specialiseren in documentaire, reality en fictie. Haar focus: mensen met ambitie en vooral de kijker “inspireren, verwonderen en laten wegdromen”. Zo begon ze met de productie van Competitiebeesten, waarbij een blik geworpen werd op het leven van zes topsportkinderen, onder wie Nina Derwael.

Cheeru Mampaey. Beeld ID/Joris Herregods

OnlyFans

Erna volgde de docureeks Summer: picture perfect over een 11-jarige kindmodelletje Summer de Snoo, dat uitgezonden werd in 2020. Het leverde hen een prijs op, de Guidinc Award voor Beste Documentaire 2020. De opkomst van de Vlaamse streamingdiensten zorgden voor een boost binnen het bedrijf. Cheeru begon met de productie van OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid, dat in 2021 gelost werd op Streamz. Daar sprak ze met Vlamingen die tegen betaling bloot en seks aanbieden op het internet. Een jaar later had de documentairemaakster haar camera opnieuw op het menselijke lichaam gericht voor Streamz in Chasing Beauty: perfectie te koop?, een reeks over mensen die verslaafd zijn aan plastische chirurgie.

Cheeru Mampaey (rechts) maakte voor Streamz de docureeks 'Chasing Beauty: perfectie te koop?'. Ze sprak met negen Vlamingen die plastische chirurgie hebben laten uitvoeren. Beeld Chasing Beauty/Het Konijn

Het Konijn leek een succesverhaal. Dat bewijzen ook de jaarrekeningen, waaruit blijkt dat de winst bleef toenemen. Van 31.136 euro in 2018 tot 44.563 euro in 2020. Tot eind augustus FIRE: vroeg op pensioen gelost werd. Al snel volgden de kritiek en de beschuldigingen richting enkele gezichten van het programma. “Hoe kan VRT zoiets uitzenden of toelaten?”, klonk het onder andere.

‘FIRE: vroeg op pensioen’, de omstreden docureeks van 'Het Konijn' dat offline gehaald werd. Beeld VRT

Twee weken geleden reageerde Cheeru in De Tijd: Ze was onder de indruk van de kritiek, vertelde ze. “Ik heb al documentaires ­gemaakt over seks die minder stof deden opwaaien. Misschien werd het tijd om deze documentaire te maken”, zei ze toen. Ze benadrukte ook dat er heel wat research voorafging: “Het werd snel duidelijk dat we een genuanceerd weerwoord nodig hadden (...) Zonder de bijdrage van de journaliste bij De Tijd, hadden we deze documentaire nooit gemaakt.”

Intussen blijft het productiehuis naarstig doorwerken. Zo staat er een nieuwe docureeks op de planning voor release, waarbij ze André Hazes Jr. gevolgd hebben en is er een reeks over cryptomunten en NFT’s in de maak. Het Konijn was niet bereikbaar voor commentaar.