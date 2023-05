Na de illegale rave maakt Sint-Truiden de balans op: ‘Als het zo kan: tot volgend jaar!’

Een heel weekend lang dansten zo’n 10.000 mensen op een illegale raveparty in Sint-Truiden. De keuze van de politie om het feest gecontroleerd door te laten gaan, maakt gemengde reacties los bij buurtbewoners. ‘De ravers leven op een andere planeet, maar ze zijn wel heel vriendelijk.’

Wie maandagochtend de weg naar het oude vliegveld op het militaire domein van Brustem wil vinden, heeft geen uitzonderlijk oriëntatievermogen nodig. Wie het terrein nadert, merkt in de grasberm steeds vaker uitgebluste toeristen op die kampeermateriaal meesleuren. Ze hebben enkele zware dagen achter de rug. Vrijdagavond rond 23 uur verzamelden zo’n 5.000 mensen zich op het terrein voor een illegale raveparty. Voor de ordediensten was het onmogelijk om alle feestvierders op korte termijn naar huis te sturen en dus beslisten ze om het evenement te laten doorgaan.

Met ontradingsacties in de buurt van de militaire site en drugscontroles bij invalswegen probeerden ze de schade wel te beperken, maar niet iedereen kon dat gedoogbeleid waarderen. Zeker omdat het aantal bezoekers in de beboste omgeving later opliep tot boven de 10.000 en alcohol- en middelengebruik floreerde. “Dit is geen onschuldig feestje. Dit is een promoparty voor drugs en burgerlijke ongehoorzaamheid. En men staat erbij en men kijkt ernaar”, zei Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA).

Beeld Wouter Maeckelberghe

Terwijl de laatste feestvierders maandagochtend huiswaarts keren, doen agenten samen met militairen een sweeping van het terrein. De bedoeling is daarbij om late kampeerders weg te sturen en achtergebleven spullen te verzamelen, maar dat kost weinig moeite. Het hele terrein ligt er zo proper bij dat het bijna moeilijk wordt om te geloven dat er uren eerder nog een massa-evenement plaatsvond.

“Het is hier veel netter dan na Pukkelpop, toch?”, zegt Truienaar Johan De Strooper (35). Hij bracht het hele weekend op het terrein door, maar sleurt maandagochtend met vuilniszakken over het militaire domein. De man is geen onbekende op rave-feestjes. Het laagdrempelige en zelfvoorzienende karakter waarbij mensen zelf iets aan het feest kunnen bijdragen, is voor hem aantrekkelijker dan de meer geformatteerde evenementen in discotheken. Al wil hij daarbij ook zorg dragen voor de locatie. Het is een positie die tientallen andere feestgangers delen: in het hele centrum pikken ze achtergelaten afval op.

Schade

De beloofde zorg voor de omgeving verdient wel enige nuance. Verschillende hekken rondom het terrein werden vernield en een metalen poort werd doorgeslepen. Een medewerker van het nabijgelegen bedrijf DronePort vraagt zich af op wie hij de schade kan verhalen en hekelt ook de aanpak van politie en overheden. “De gouverneur vertelde op televisie dat mensen hier onder invloed van drugs waren. Als je zoiets vertelt, trek je meteen een heel ander publiek aan.”

Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos die een eindje verderop de schade opmeten, zijn evenmin enthousiast over het spontane feest. Zo raakte een ree opgejaagd door de luide muziek en liep hij zich te pletter tegen de omheining. Daarnaast zijn er onder meer aanwijzingen dat dassenburchten en nesten van eikelmuizen beschadigd raken. “Hoe groot en hoe permanent de natuurschade is, kan momenteel niet vastgesteld worden”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap. Zodra het onderzoek afgerond is, zal de organisatie een schadeclaim tegen de organisatoren indienen.

Indianen

Voor de besognes van buurtbewoners was er in het feestgedruis evenmin weinig ruimte. “We hoorden de muziek de voorbije dagen zo goed dat het soms voelde alsof we zelf op de raveparty waren”, zegt Gerard Gilbert (57), die op een boogscheut van het militaire domein woont. Hij heeft weinig geslapen tijdens het verlengde weekend en vond het lastig om zich tussen de vele geparkeerde auto’s te manoeuvreren, maar hij laat zich niet van de wijs brengen. “De ravers leven op een andere planeet, het zijn indianen. Maar ze zijn wel heel vriendelijk”, zegt hij. Zijn vrouw Greta Claes (57) heeft daarbij lof voor de manier waarop het afval na het evenement verzameld werd. Aangezien een deel van de aanwezigen vrijdagavond al onder invloed was, vinden ze dat de politie de juiste keuze maakte om hen niet meteen na aankomst weer weg te sturen. Het is ze bovendien niet volledig duidelijk hoe agenten plots zo’n grote groep mensen van een terrein zouden moeten verjagen.

Beeld Wouter Maeckelberghe

Voor een succesvolle raveparty is het belangrijk om zo snel mogelijk met veel mensen op locatie te zijn, vertelt feestganger Bram (34). Hij trekt in een vrachtwagen door Europa en organiseerde zelf ook al raves. Voor het feest in Brustem keerde hij speciaal terug naar België. “De ravers zijn een hechte gemeenschap die elkaar op de hoogte houden van wat er op de planning staat. Toen bevriende Duitsers me twee maanden geleden over Brustem aanspraken, besefte ik pas hoe groots het hier zou zijn.” Een geïnteresseerde buurtbewoner luistert ondertussen mee naar zijn verhaal en wijst vervolgens goedkeurend naar de vuilniszak die Bram vasthoudt. “Als het zo kan: graag tot volgend jaar!”

Voor een volgende editie zijn er waarschijnlijk wel nieuwe initiatiefnemers nodig. De politie pakte zondagnacht negen mensen op. Zeven Nederlanders worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de organisatie. Voor hen is het feest voorlopig afgelopen.