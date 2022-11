Na de horrorverhalen: 195 extra jobs in de jeugdhulp. Minister Crevits: ‘Complexiteit van de zorgvragen is toegenomen’

Een meisje van zestien jaar dat het slachtoffer werd van seksueel geweld en na verschillende zelfmoordpogingen en gedwongen opnames toch gewoon naar huis wordt gestuurd. De reden: geen plaats. Een agressieve puber die weer naar zijn bange ouders wordt gestuurd omdat de leefgroep waarin hij verblijft tijdelijk dichtgaat door personeelstekort. Het zijn enkele verhalen die de Vlaamse Kinderrechtencommissaris onlangs optekende over de crisis in de jeugdhulp (DM 16/11).

Uit dit rapport blijkt hoe één op de drie jongeren in Vlaanderen niet de dringende psychische hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. In Brussel, waar de situatie het nijpendst is, moeten jongeren zelfs twee tot drie jaar wachten op hulp. “De druk van de lange wachtlijsten wordt nog groter door het groeiende personeelstekort”, stelt commissaris Caroline Vrijens vast in haar rapport. “Het personeelsverloop is groot, de vacatures raken niet ingevuld.”

Zelfmoordgedachten

Om deze crisis aan te pakken, kondigt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits nu 195 extra jobs aan in de jeugdhulpvoorzieningen. De bedoeling is om de werkdruk te verlagen, zodat de forse uitstroom van het personeel een halt wordt toegeroepen. “Op dit moment is de werkdruk groot. De complexiteit van de zorgvragen is namelijk toegenomen, net zoals de maatschappelijke verwachtingen”, erkent Crevits. Voor dit plan trekt ze ongeveer 34 miljoen euro uit.

De huidige situatie is mede het gevolg van de coronapandemie, die de wachtlijsten – die sowieso al veel te lang waren – nog verder heeft doen ontploffen. “Tijdens de pandemie zagen we plots verregaand signaalgedrag, gaande van extreme woede-uitbarstingen over automutilatie tot zelfmoordgedachten”, zo getuigde psychotherapeute Lut Celie anderhalve week geleden in deze krant (DM 17/11). Volgens haar dreigt Vlaanderen met zijn kaduke aanpak van de jongerenproblemen een verloren generatie te creëren.

Loonsverhoging

Gezien de omvang van de crisis lijkt een uitbreiding met 195 jobs een druppel op een hete plaat. Zeker als je ziet hoe de sector de huidige jobs maar amper krijgt ingevuld. Maar het is niet de enige inspanning, benadrukt Crevits. Zo is de geplande koopkrachtverhoging voor het personeel in de jeugdhulp nu ook officieel rond.

“Specifiek betekent dit een loonsverhoging van gemiddeld 4,5 procent. Voor starters en personeel met een lage anciënniteit loopt die verhoging op tot 9,5 procent. Dit moet bijdragen tot een grotere aantrekkelijkheid van de job”, zegt ze. De verhoging geldt enkel voor personeelsleden van opvoedings- en gezondheidsvoorzieningen en voor personeel dat onder de openbare besturen valt.

Ten slotte verwijst Crevits naar een verhoging van het gemiddelde aantal opleidingsdagen en het recht om drie weken aaneensluitende vakantie te nemen. Maatregelen waarmee Vlaanderen ook onrechtstreeks de kwaliteit van de jeugdhulp wil verbeteren, klinkt het.