Na de FBI-inval in Donald Trumps villa: ‘Je mag hem nooit onderschatten’

Wat is de aanleiding van deze inval?

“Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met Trumps slordige omgang met de archiefplicht. In de Verenigde Staten moet iedereen met een publieke functie er mee voor zorgen dat allerlei documenten bewaard worden. Daar deed Trump niet aan mee. Hij verscheurde meerdere documenten en probeerde er zelfs enkele door de wc te spoelen. Daarnaast nam hij een aantal dozen mee naar zijn landgoed in Mar-a-Lago. Deze werden opgevraagd door de archiefdiensten, maar pas na maanden gaf Trump de dozen terug. Uit deze huiszoeking kunnen we afleiden dat de FBI vermoedt dat er nog confidentiële documenten zijn achtergebleven.”

Wat kunnen we ons voorstellen bij ‘confidentiële documenten’?

“We gaan ervan uit het over zeer gewichtige zaken gaat. Het gebeurt niet snel dat de FBI bij een gewezen president op zijn eigen terrein binnenvalt. Om deze toelating te krijgen, is een gerechtelijk bevel nodig. Zowel de hoogste organen van de FBI zelf als de minister van Justitie zullen hoogstwaarschijnlijk hun fiat hebben gegeven. De FBI zal voldoende aanwijzingen moeten hebben gehad, anders heeft men een grote blunder begaan.”

Hoe wordt er gereageerd in de Verenigde Staten? Is dit een opsteker voor Trump of voor zittend president Joe Biden?

“Trump overtreedt de ene wet na de andere. Zodra hij hierop aangesproken wordt, kaart hij een politieke heksenjacht aan. Trump kan deze inval dan ook gebruiken om aan te tonen dat hij wel degelijk het slachtoffer is. Dat zal in zijn voordeel spelen. Ook zijn medestanders reageren furieus en geloven net zoals Trump dat de huiszoeking politiek gemotiveerd is. De Republikeinen zullen dit voorval politiek uitbuiten zo veel ze kunnen. De Democraten daarentegen houden zich voorlopig op de achtergrond en wachten op duidelijkheid. Het Witte Huis reageerde dan weer compleet verrast en zou het nieuws vernomen hebben via Twitter. Dat bewijst nog maar eens hoe verwarrend de toestand in Amerika is.”

Wat zijn de gevolgen voor Trump?

“Trump is ongelooflijk gewiekst in het wissen van zijn sporen. Het is dan ook niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dat kan gaan van een boete tot een gevangenisstraf. Iemand die hiervoor veroordeeld wordt, zou in sommige gevallen zelfs geen openbaar ambt meer mogen bekleden. Volgens sommige juristen heeft dat echter geen betrekking op Trump als ex-president. Dit voorval zal hem dus niet meteen verhinderen zich kandidaat te stellen in 2024, zelfs als hij veroordeeld wordt. Wat zijn kansen juist zijn als hij zich kandidaat stelt, is moeilijk in te schatten. Dat is onder andere afhankelijk van de tegenstander bij de Democraten. En natuurlijk: Trump mag je nooit onderschatten.”