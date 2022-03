Na de exit van Meyrem Almaci: wie wordt de nieuwe partijvoorzitter van Groen?

Tot het congres – het partijbestuur moet nog een exacte datum vastleggen – blijft Meyrem Almaci op post als afscheidnemend voorzitter. Zelf een opvolger naar voren schuiven, dat wil ze niet. Opvallend: alle leden zullen mogen stemmen. Niet alleen de leden die naar het verkiezingscongres afzakken.

Binnen Groen doen wel al een aantal namen de ronde. Zo wordt volgens meerdere bronnen druk aan de mouw getrokken van vicepremier Petra De Sutter, die een zakelijkere stijl hanteert dan Almaci en veel draagvlak heeft binnen de partijgeledingen.

Lees ook: Analyse. ‘Ze neemt de vlucht vooruit’: haar gezin is niet de enige reden waarom Meyrem Almaci afzwaait als voorzitter van Groen Standpunt. Bart Eeckhout: ‘Hét probleem van Groen is dat er voor de partij nog weinig te verwachten valt van de regering waar ze zo loyaal lid van is’

Maar De Sutter is naar eigen zeggen niet geïnteresseerd in de job. Belangrijk in haar afweging: de groene partijstatuten bepalen dat het ministerschap en het voorzitterschap niet gecombineerd kunnen worden. De Sutter zou dus uit de regering moeten stappen als ze voorzitter zou worden.

Om dezelfde reden is de kans dat minister van Energie Tinne Van der Straeten zich in de voorzittersstrijd mengt zo goed als nul. Haar wachten de komende maanden nog zware onderhandelingen met Engie over de kerncentrales.

Voor Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt – die als kandidaat-voorzitter in 2014 de duimen moest leggen voor Almaci – liggen de zaken mogelijk ietwat anders. Al wordt dat ontkend in haar entourage: Van den Brandt wil zich focussen op haar werk in de hoofdstad, luidt het.

Ook Vlaams fractieleider Björn Rzoska heeft al een mislukte voorzitterscampagne achter de rug. Het lukte hem na de tegenvallende verkiezingen in 2019 niet om een kwetsbare Almaci te verslaan. Rzoska staat bekend als een oerdegelijke politicus, maar als Groen op zoek is naar een nieuw elan, dan lijkt hij niet de geschiktste keuze voor de partij. Of Rzoska dit zelf anders inschat, zal de volgende dagen blijken.

Federaal fractieleider Wouter De Vriendt is een topkandidaat voor het voorzitterschap. Hij heeft het voorbije anderhalf jaar punten gescoord als spelverdeler van de groene ploeg in de Kamer. Dat hij in de tv-studio’s zijn mannetje kan staan, ook tegen verbaal sterke oppositieleden zoals Bart De Wever (N-VA), is ongetwijfeld een pluspunt.

De naam van Kristof Calvo valt logischerwijs. Na de tegenvallende verkiezingen en het gemiste ministerschap, heeft de Mechelaar een tocht door de politieke woestijn gemaakt. Hij is zich gaan herbronnen bij GroenLinks in Nederland. Calvo staat voor een eerder links-liberale stroming binnen zijn partij, maar hij blijft wel een uitgesproken figuur. Volgens insiders lijkt het nog te vroeg voor een comeback.

Tot de outsiders behoren onder meer de Vlaams parlementsleden Jeremie Vaneeckhout, Elisabeth Meuleman en Imade Annouri. Groene politici waarvan duidelijk is dat ze ambitie koesteren. Is het niet vandaag, dan misschien morgen.