Na de eerste selectie van Tedesco: ‘De woede van Genk? Spijkers op laag water’

Belangrijke dag voor het Belgische voetbal. Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco (37) maakte voor het eerst zijn selectie bekend. Daarnaast lootten Anderlecht, Gent en Union hun tegenstander in de Europese competities.

Tedesco presenteerde zijn eerste selectie. Zitten er verrassingen bij?

“Niet echt, ik zie vooral een logische mix tussen ervaring en jong talent. Misschien zelfs nog iets te veel ervaring, zo had ik Vertonghen en Meunier toch gewoon thuisgelaten. Maar goed, het is logisch dat je als nieuwe bondscoach ook wat routine selecteert. Wanneer je begint te verliezen en er paniek in de ploeg sluipt, heb je ervaring nodig om op terug te vallen. Dus ik zie Vertonghen zeker spelen. Daarbij, als je iemand met zijn staat van dienst oproept, kan je niet anders dan hem op te stellen. Meer nog, volgens mij wordt hij onze kapitein, de andere optie, Kevin De Bruyne, is daar niet geschikt voor.

“Tedesco neemt ook een nieuwe jongen mee, Roméo Lavia van Southampton. Dat vind ik een zeer goede zaak, een echte toevoeging aan de kern. Voorts zie ik enkel bekende namen.”

Opvallend, maar twee spelers uit de Belgische competitie. Geen Vanaken, Heynen of Trésor. Dimitri de Condé, hoofd voetbalzaken van Genk, is woest.

“Dat vind ik spijkers op laag water zoeken. Oké, Genk speelt sterk en we zitten met drie kwartfinalisten in de Europese competities. Maar de Jupiler Pro League blijft internationaal gezien zwak. Vanaken toonde Europees te weinig en de jongens van Genk spelen op zich wel sterk, maar als je ziet welk niveau hun concurrenten halen in veel hoger aangeschreven competities, is het maar logisch dat Tedesco hen niet kiest. Zeno Debast van Anderlecht zit er wel bij, ooit wordt dat een grote voetballer, nu is die eigenlijk ook nog te licht.”

Na het teleurstellende WK in Qatar haakten Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet al af als international. Nu vallen er met Witsel en Mertens nog twee anciens af. Waarom doet hij dat?

“Tedesco houdt niet van Witsels speelstijl. De nieuwe bondscoach zoekt agressief en verticaal voetbal, dat brengt Axel Witsel niet. Bovendien speelt die ook niet vaak bij Atlético Madrid. En als hij in de ploeg staat, is dat in de verdediging. Daar hebben we al spelers genoeg.

“Als je ziet dat de jonge Johan Bakayoko van PSV moet thuisblijven, is het zeer logisch dat ook Mertens niet in de selectie zit. Mertens zit met een blessure, dus het zou ook kunnen dat hij daarom niet opgeroepen werd. Al zijn er op zijn posities gewoon spelers die veel meer brengen. Ik denk niet dat we hem nog in een Belgisch shirt zullen zien.”

Wat zegt deze selectie verder over coach Tedesco?

“Dat het een slimme man is. Zo neemt hij, ondanks hun mindere vorm, Charles De Ketelaere en Romelu Lukaku toch mee. Die gasten hebben vertrouwen nodig om te kunnen presteren, slim om ze dus op te roepen. Hij toont ook durf door voor Openda te kiezen en niet voor Batshuayi.”

Batshuayi is natuurlijk wel geblesseerd, het zou dus goed kunnen dat die straks weer gewoon in de ploeg komt. Hetzelfde geldt voor Youri Tielemans en Thorgan Hazard.

“Batshuayi zien we volgens mij niet meer terug. Zijn vervanger Openda is daarvoor te goed, als je ziet hoe makkelijk die scoort in Frankrijk... De andere twee mogen wel nog een telefoontje verwachten.”

Je zei het al, drie Belgische kwartfinalisten in de Europese competities met Anderlecht, Gent en Union, zo zwak is onze competitie dan toch niet?

“Dat is waar, al zijn ze daar toch deels door toeval geraakt. Gent speelt hier in België zeer wisselvallig, en wat er daar de voorbije match in de Conference League gebeurde, zal nooit meer voorvallen (Orban maakte een zuivere hattrick in enkele minuten red.). Anderlecht staat nog dieper dan Gent, maar wipt dan onverwachts Villarreal. Dat bewijst nog meer eens dat alles kan in voetbal.

“Union speelt wel al een heel seizoen op hoog niveau, zij hebben hun kwalificatie niet gestolen. Al mogen we ons zeker niet blindstaren op de goede resultaten in Europa, waarschijnlijk is het volgend jaar weer gedaan met spelen rond Kerstmis.”

De loting zit er net op. Union loot Bayer Leverkusen, Anderlecht speelt tegen AZ Alkmaar en Gent krijg West Ham op bezoek. Zie je onze ploeg doorstoten naar de halve finales?

“Het Londense West Ham is niet goed bezig, die zitten in de degradatiezone. Al blijft zo’n grote club een paar niveautjes te sterk voor Gent. AZ Alkmaar is eveneens een sterke, aanvallende ploeg, daar zal Anderlecht zeer veel moeite mee hebben. En ondanks het feit dat Bayer Leverkusen gewaarschuwd zal zijn voor Union, lijkt ook dat een bijzonder moeilijke opdracht.

“Daarbij, Union moet die wedstrijden afwerken midden in de Belgische play-offs, ze zullen dus vermoeid aan de aftrap staan. Goed nieuws voor titelconcurrenten Genk en Antwerp als je het mij vraagt. Nee, op papier ziet het er zeker niet rooskleurig uit voor onze clubs, al weet je natuurlijk nooit in het voetbal.”