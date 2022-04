Podcast Duidelijk (10 min)

▶ Na de eerste dag op het Reuzegom-proces: ‘Ze hebben goed afgesproken hetzelfde geheim te bewaren’

Vandaag was de eerste zittingsdag op het Reuzegom-proces, in de correctionele rechtbank in Hasselt. Beeld BELGA

18 leden van de voormalige studentenclub Reuzegom staan vanaf vandaag terecht voor de dood van Sanda Dia. In deze extra aflevering van de podcast ‘Duidelijk’ bellen we met gerechtsjournalist Douglas De Coninck, die de zaak al jaren volgt en vandaag aanwezig is op de eerste zittingsdag in de correctionele rechtbank in Hasselt.