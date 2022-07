Na de dodelijke gletsjerbreuk in Italië: ‘Als je geen ervaring hebt met alpinisme of weerkunde, blijf er dan weg’

Na de catastrofale gletsjerbreuk in de Italiaanse Alpen, mogelijk veroorzaakt door de hittegolf, wordt ook in andere Europese hooggebergtes nauwgezet het zomertoerisme opgevolgd. Meer dan ooit wordt aangeraden om de grillen van de natuur niet uit te dagen. ‘Als je geen ervaring hebt met alpinisme of weerkunde, blijf er dan weg.’

Zeven doden werden al geborgen, maar nog steeds wordt met drones gespeurd naar lichamen en vermisten nadat afgelopen zondag op 3.343 meter hoogte een breuk ontstond in de Marmolada-gletsjer in de Italiaanse Alpen. De lawine van ijs, sneeuw en rotsblokken die erop volgde raasde net over een klimroute en sleurde twee groepen toeristen mee. Sommige slachtoffers werden volgens de autoriteiten “voor eeuwig bedolven onder het puin”. Volgens de Italiaanse wetenschapper Massimo Frezzotti werd de gletsjerbreuk veroorzaakt door uitzonderlijk warme temperaturen. “De huidige omstandigheden waarin de gletsjer zich bevindt, komen overeen met augustus, niet begin juli”, wist hij.

Ook in Frankrijk maakt men zich zorgen. Christian Vincent, CNRS-onderzoeksingenieur aan het Instituut voor Milieuwetenschappen van de Universiteit van Grenoble, liet dinsdag in ‘La Libre Belgique’ optekenen dat ook de Franse Alpen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Gevreesd wordt immers voor een gelijkaardig scenario. Al zou het helpen om de precieze oorzaak te kennen van het Italiaanse drama. “De regio in Italië kreunt al twee weken onder een intense hittegolf, dus misschien speelde dat een rol. Maar of dat genoeg is om uit te leggen wat er is gebeurd? Het is moeilijk in te schatten welke rol dit hitterecord kan hebben gespeeld, net omdat er in voorgaande jaren andere periodes van hittegolven zijn geweest die net zo sterk of bijna net zo sterk waren.”

Hij kaart ook de “extreem weinige sneeuw” aan. “De winter van 2021 was qua sneeuwhoeveelheid wellicht één van de meest gebrekkige van de afgelopen 30 jaar, sinds de gletsjers in detail worden bestudeerd. Het is zeker dat het huidige sneeuwpakket heel snel krimpt en dat de gletsjers veel van hun massa zien verdwijnen.”

Savoie Mont Blanc, de toeristische dienst van de regio, bevestigde woensdag dat de Mont Blanc, de hoogste top van de Alpen (4807,81m), momenteel niet onder verhoogd toezicht staat inzake regelgeving, maar dat alertheid altijd geboden is omdat bergtochten onderhevig blijven aan de grillen van de natuur, wat daar ook de oorzaak van is. Bezoek de Mont Blanc enkel met een gids, klinkt het er stellig.

Gezond verstand

Eenzelfde geluid klinkt bij het Zuiderhuis, koploper in Vlaanderen wat betreft algemene bergvakanties, hooggebergte en de Dolomieten. Kenny De Witte (40), productverantwoordelijke hooggebergte en bergvakanties: “Zonder lokale berggids het hooggebergtemassief boven de sneeuwgrens betreden is onverstandig en verhoogt de kans op ongelukken aanzienlijk. Daarom werken wij enkel met lokale gidsen die er de paden erg goed kennen, elkaar informeren en met een barometrische hoogtemeter aankomende weersomstandigheden detecteren.”

Het gaat om gezond verstand, zegt hij. “Als je geen ervaring hebt met alpinisme of weerkunde, blijf er dan weg. Mensen overschatten zichzelf vaak. Het is niet omdat je regelmatig recreatief gaat fietsen dat je plots de Mont Ventoux moet gaan trotseren. En het gaat niet om je fysiek alleen, ook je kennis is belangrijk. De gletsjer die zich onder je bevindt beweegt niet, en je kan niet zien of er een sneeuwbrug onder ligt. Als het begint te kraken ben je al bijna te laat. Gidsen weten dat je als je de top wil bereiken, je na middernacht moet vertrekken. Want gletsjers ontdooien vanaf de middag en zijn dan gevaarlijker.”

Hutreservatie verplicht

President Emmanuel Macron kaartte bij een bezoek in 2020 in de Mont Blanc, meer bepaald de aan een razend tempo smeltende gletsjer Mer de Glace, niet alleen de klimaatopwarming aan, maar ook overbevolking van het toerisme dat steeds driester werd. Gevaarlijk, zelfs. Hij kondigde maatregelen aan. Al valt daar twee jaar later niet veel van te merken. De Witte: “In 2019 werd een quota gesteld voor de Mont Blanc omdat het er te populair werd en te veel mensen zonder gids zware routes bezetten. Men wou ook niet dat mensen buiten de berghutten sliepen, dus werd een reservatie verplicht.”

Al kan nog steeds iedereen het Mont Blanc Massief bezoeken, zo blijkt. “Zolang je een hutreservatie hebt, kan je er in principe doen wat je wil. Wij mogen wettelijk gezien ook niemand weigeren noch certificaten vragen, al vragen we blinde, slechtziende of dove bezoekers wel een bijstandsverzekering af te sluiten. Onze leeftijdsgrens is 18 jaar, een maximumleeftijd hebben we niet.” Sinds enkele jaren heeft Zuiderhuis op vraag van de lokale gidsen het aantal deelnemers wel verminderd uit veiligheid. “Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de tocht zijn we van 5 naar 4 klanten en één gids gegaan, of van 4 naar 3 klanten per gids.”