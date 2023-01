Na de crash in Kiev: Super Puma-helikopter stond bij aankoop door Oekraïne al bekend als onbetrouwbaar model

Het gaat volgens de Oekraïense autoriteiten om een zogenoemde Super Puma van de Franse vliegtuigbouwer Airbus. In 2018 kocht het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken 21 tweedehands Super Puma’s van Airbus, en in 2021 nog eens tien. De Super Puma stond toen al bekend als een onbetrouwbaar model.

Bij een crash van een toestel van dit model voor de kust van een Noors eiland in 2016 kwamen alle dertien inzittenden om. Een van de rotorbladen brak tijdens de vlucht plotseling af, vermoedelijk als gevolg van slijtage door overmatig gebruik. Twee maanden later stond 80 procent van alle Super Puma-toestellen aan de grond. Tegenwoordig mogen ze in westerse landen alleen nog vliegen onder strenge voorwaarden, zoals regelmatige veiligheidscontroles. Het is onduidelijk of Oekraïne dezelfde standaarden hanteert.

In 2016 crashte er een helikopter van hetzelfde type nabij Bergen in Noorwegen. Beeld EPA

Ook voor de crash in Noorwegen waren er al zorgen over de helikopter, voorheen een populaire transporthelikopter voor militairen en medewerkers van boorplatforms. Airbus halveerde in 2016 productie vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Toen de Oekraïense staat twee jaar na het ongeluk in Noorwegen haar eerste Super Puma’s aanschafte, kreeg ze 85 procent van het aankoopbedrag terug in de vorm van leningen van de Franse staat en Franse banken.

Een Oekraïense Super Puma-helikopter in 2020, in gebruik bij de Staatsdienst voor Noodgevallen. Beeld via REUTERS

Een aantal van de Oekraïense Super Puma’s waren in gebruik bij de Staatsdienst voor Noodgevallen. Zo ook de helikopter waarin minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky, eerste onderminister Jevgeny Jenin en staatssecretaris Joeri Loebkovitsj woensdagochtend onderweg waren naar de frontlinie voor een werkbezoek.

De bemanning was volgens de Staatsdienst voor Noodgevallen opgeleid om onder moeilijke omstandigheden hun taken uit te voeren en had voldoende vlieguren met dit type helikopter. De helikopter werd volgens de Oekraïners de laatste tijd veelvuldig gebruikt bij rampenbestrijding.

Lees ook ‘Groot verlies voor het hele land’: voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet bij helikoptercrash Oekraïne

Tussen acht uur en half negen ‘s morgens lokale tijd stortte de helikopter neer nabij een kinderdagverblijf en appartementengebouw in Brovary, een buitenwijk van Kiev met zo’n 100.000 inwoners. Al snel na de crash verschenen beelden op sociale media van een grote vuurzee in het parkje waar de helikopter neerstortte. Politieagenten en militairen bewaken de met rood-wit lint afgezette rampplek, die bezaaid ligt met lichamen.

Alle negen inzittenden van de helikopter kwamen om het leven: zes functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de politieke leiding, en drie bemanningsleden van de Staatsdienst voor Noodgevallen, die onder het ministerie valt.

Reddingswerkers na de crash. Beeld ANP / EPA

De overige zeven doden en dertig gewonden waren omstanders op de plek van de ramp. Onder de slachtoffers bevinden zich kinderen en volwassenen die kinderen wegbrachten. De kinderen in het kinderdagverblijf zijn na de crash onmiddellijk geëvacueerd.

Veiligheidsdienst SBOe heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ramp, en houdt rekening met drie scenario’s: een overtreding van de vluchtregels, een technisch mankement en doelbewuste vernietiging.

“Helaas, zoals piloten zeggen: het luchtruim vergeeft geen fouten”, reageerde Joeri Ihnat, woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht, op de staatstelevisie. “Maar het is te vroeg om het over oorzaken te hebben.” Het onderzoek naar de toedracht van de ramp zal volgens hem enkele weken duren.

De verklaringen van ooggetuigen zijn niet eenduidig. Een van hen vertelde lokale media dat hij de helikopter eerst drie rondes over een nabijgelegen supermarkt zag maken. Daarna “vloog hij richting het centrum, begon hij sterk te dalen, stortte hij neer en vloog hij in brand”. Andere ooggetuigen zagen de helikopter al branden voordat hij neerstortte, maar korpschef van de regionale politie Andri Nebitov doet dat af als een gerucht.

Op sociale media gaan video’s rond van wat mogelijk de helikopter is kort voor de crash. Daarop vliegt hij vanwege dichte mist relatief laag bij de grond. De 14-jarige Ivan vertelde aan de Britse krant The Guardian dat hij de helikopter vanuit zijn keukenraam recht op het naburige flatgebouw af zag vliegen. Hij vermoedt dat het gebouw niet goed zichtbaar was vanwege de mist. De helikopter “probeerde snel te stijgen, dat lukte niet en toen daalde hij snel”.