Na de chaos vanmorgen: vanavond nieuwe drukte verwacht op luchthavens van Charleroi en Zaventem

Wat is er aan de hand?

De politievakbonden houden vandaag stiptheidsacties op de luchthavens. Ze kaarten hiermee het afspringen van de loonsonderhandelingen aan, en de besparingen die de federale regering wil doorvoeren in het budget van de politie.

Concreet doen de actievoerders zeer grondige en gedetailleerde paspoortcontroles van passagiers die naar landen buiten de Schengenzone vliegen. Dat leidt tot lange wachtrijen. Niet enkel in de luchthavens, maar ook errond worden acties gevoerd.

Dat de actie vandaag plaatsvindt, is geen toeval. Door de start van de herfstvakantie is het door vertrekkende vakantiegangers veel drukker op de luchthaven.

Door de lange wachtrijen dreigen reizigers op de luchthaven van Charleroi hun vlucht te missen. Beeld VTM NIEUWS

Wat betekent dit voor passagiers?

Op Brussels Airport is de actie vrijdagochtend rond 5.30 gestart. De uitgebreide controles leidden er vanmorgen tot wachtrijen van een uur tot anderhalf uur. Om passagiers de tijd te geven om hun vlucht te halen, vertrekken de vliegtuigen er later, meldt woordvoerder Nathalie Pierard.

Op de luchthaven van Charleroi hebben tientallen mensen vanmorgen hun vlucht gemist door de acties. “De toestand is vrij dramatisch”, zei CEO Philippe Verdonck vanochtend.

Beide luchthavens raden passagiers aan om ruim op voorhand naar de luchthaven te komen. “We doen alles om de hinder en lange wachtrijen zo veel mogelijk te beperken, maar passagiers rekenen best een halfuur tot een uur extra tijd in in vergelijking met normale situaties”, zegt Nathalie Pierard.

Voorlopig richten de stiptheidsacties zich enkel tot vluchten buiten de Schengenzone. “Maar dat kan in de loop van de dag nog veranderen”, aldus Pierard.

Wordt er nog hinder verwacht?

De stiptheidsacties gaan nog de hele dag verder. Op dit moment is het op beide luchthavens wat rustiger, maar in de loop van de namiddag en de avond wordt een tweede piekmoment verwacht. Vanaf 16 uur en vooral om 18 uur belooft het weer erg druk te worden.

Is er elders ook hinder?

Ook in het treinstation Brussel-Zuid, waar de spoorwegpolitie opereert, worden stiptheidsacties gehouden. Daar zijn vertragingen tot een halfuur opgetekend.

De vakbonden waarschuwen dat er nog meer acties zullen volgen. Volgens Joery Dehaes van ACV Politie is de actie vandaag “een startpunt”. “Als de regering niet snel met serieuze voorstellen komt, breiden we de stakingsaanzegging uit. Vanaf half november zullen we dan alle mogelijke acties op poten zetten, zowel stakingen als stiptheidsacties zoals vandaag. Het wordt een hete herfst.”