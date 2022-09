Na de brand in de isoleercel op de Gentse spoedafdeling: hoe moeten ziekenhuizen omgaan met opstandige patiënten?

De 44-jarige Danny Huwé stierf dit weekend in een isoleerkamer op de spoeddienst van het AZ Maria Middelares nadat hij er brand zou hebben gesticht. De zaak zet de discussie op scherp hoe ziekenhuizen moeten omgaan met opstandige patiënten.

Danny Huwé was een bekend gezicht in het Gentse nachtleven. De West-Vlaming die na zijn studies in Gent bleef plakken, maakte furore door bekende Amerikaanse dj’s naar Gent te halen op zijn housefeesten What’s Cookin’ en Curfew. Hij had zelf een indrukwekkende platencollectie, maar organiseerde liever feesten dan dat hij zelf achter de draaitafels stond.

Zijn vrienden kennen hem als “een lieve gast die altijd klaar stond voor iedereen”. Voor hen is het moeilijk te bevatten wat er dit weekend in het AZ Maria Middelares is gebeurd. Zondagochtend rond 5.30 uur ontstond er brand in de spoedafdeling van het Gentse ziekenhuis. Danny Huwé, die op dat moment in een isolatiekamer opgesloten zat, kwam daarbij om het leven. De materiële schade in het ziekenhuis was enorm.

Wonde

Volgens onze informatie werd de man zaterdagnacht met een bloedende wonde binnen gebracht in het Middelares-ziekenhuis. Hoe hij aan zijn verwondingen kwam, is niet duidelijk. In de wachtzaal zou hij rustig zijn geweest. Huwé ging alleen de spoeddienst binnen. Wat daar gebeurde, wordt onderzocht. Maar er zou sprake zijn geweest van “opstandig gedrag”, waarna hij in isolatie werd geplaatst.

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig geen commentaar geven. Er is een brandexpert aangesteld die de oorzaak van de brand onderzoekt, maar alles wijst erop dat Huwé zelf de brand zou hebben aangestoken. Hoe hij dat deed en waarom is niet duidelijk.

Enkel matras

In het AZ Maria Middelares wordt er op vraag van het Gentse parket niet gecommuniceerd over de zaak. Volgens Jan Stroobants, hoofd van de spoeddienst in ZNA Middelheim, beschikt elke spoedafdeling over een isoleerkamer ter bescherming van de patiënt en zijn omgeving. “Hoe die is ingericht, verschilt per ziekenhuis. Maar de essentie is dat de patiënt zichzelf er niet kan kwetsen. In het Middelheim hebben we, om het suïciderisico te beperken, bijvoorbeeld geen bed, maar enkel een matras.”

In het ZNA Middelheim wordt de isolatiekamer volgens Stroobants slechts enkele keren per jaar gebruikt: doorgaans bij geïntoxiceerde patiënten of patiënten met psychiatrische problemen. “In principe moet de patiënt eerst gefouilleerd worden, maar dat is niet altijd evident. Je zit soms met mensen die soms totaal buiten zinnen zijn. Dat geeft totaal onvoorspelbare situaties, wat het voor zorgverleners heel moeilijk werken maakt.”

Agressie

Agressie in het ziekenhuis komt vaker voor. Vorig jaar bevroeg Vias institute 836 personen, die werken als brandweerman of -vrouw, ambulancier of op de spoeddiensten. De helft van de hulpverleners gaf aan dat ze de laatste 12 maanden minstens 1 of meerdere keren last hebben gehad van fysieke agressie. Het gaat dan voornamelijk over duwen, slaan of schoppen.

Veruit het grootste probleem is de verbale agressie. Zo duidde 83 procent aan dat er geschreeuwd werd naar hen de laatste 12 maanden. 15 procent wordt zelfs wekelijks uitgescholden.

Ook uit de criminaliteitsstatistieken van de federale politie blijkt dat geweld in ziekenhuizen geen uitzondering is. Vorig jaar werden er 577 pv’s opgesteld over ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit' in ziekenhuizen, iets meer dan het jaar voordien. In 2018 en 2019 lag dat aantal rond de 700, maar de afgelopen twee jaar waren vanwege corona uitzonderlijk.

Kruistocht

Een spoedverpleegkundige bij het AZ Maria Middelares benadrukte in een massaal gedeelde Facebook-post maandag hoe hard hij en zijn collega’s het vaak te verduren krijgen. “Het feit dat de media, de mensen die publiekelijke reacties gaven op de berichtgeving en een aantal andere onwetende partijen, weer een kruistocht begonnen zijn op zoek naar een dader, stoot ons enorm tegen de borst”, zegt de verpleegkundige die niet bereikbaar was voor commentaar. “Geen van deze heeft het recht enige vorm van oordeel te vellen over wie schuld treft of aansprakelijk is. Dergelijke partijen hebben geen idee hoe hard we het vaak te verduren krijgen, in welke omstandigheden we moeten werken en welke externe factoren de situatie voor ons team bemoeilijkten.”

Volgens de procedures moet er in isolatie continue bewaking zijn door cameratoezicht en door regelmatig contact met de patiënt. “Minstens elk kwartier moet er contact zijn met de patiënt”, zegt Jan Stroobants.

Spoedarts Jan Stroobants. Beeld Thomas Nolf

“Het blijft een extreme handeling om iemand van zijn vrijheid te beroven”, vervolgt de spoedarts. “Op advies van het Antwerpse gerecht verwittigen we altijd de politie als we iemand in isolatie plaatsen, ook om discussie achteraf te vermijden.” Of dat in Gent eveneens gebeurt, is niet duidelijk. Het Gentse parket heeft aan de andere Gentse ziekenhuizen gevraagd om niet met de pers te praten over deze zaak.

De familie van Danny Huwé wil geen commentaar geven op de zaak. In het Gentse nachtleven laat Huwé een leegte na. Zondag was er een feest in de legendarische Gentse nachtclub Decadence, die sinds vorige week weer geopend werd en waar dj’s zijn favoriete muziek speelden als eerbetoon.